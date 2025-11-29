Könnyek és zokogás: újabb versenyző távozott a Megasztár stúdiójából

Szombat este várva várt pillanat érkezik el. Kiderül, ki nyeri a Megasztár 8. évadát! Kedl Olívia, Lengyel Johanna, PYFU és Ádám Attila négyesével vette kezdetét a november 29-ei élőadás. A hatodik adásban egymást követték a pergő események.

PYFU lett a Megasztár bronzérmese / Fotó: MEDIAWORKS

Elsőként Marics Peti tépte le a szoknyát Herceg Erikáról, majd Ördög Nóra csillogtatta meg énekhangját. Váratlan visszatérésekből is volt néhány pillanat. Később Kedl Olívia csalt könnyeket mindenki szemébe, később Marics Petit érte baleset. Aztán véget is ért az első forduló és egy versenyzőnek távoznia is kellett. Kedl Olívia távozásával Lengyel Johanna, PYFU és Ádám Attila mehetett tovább. Legalábbis a második kör végéig, amikor is újabb versenyzőtől kellett búcsút vennünk.

A Megasztár 8 bronzérmese

A Megasztár nyolcadik évadának harmadik helyezettje PYFU lett.

Az utolsó fordulóba így Lengyel Johanna és Ádám Attila méri össze a tudását.