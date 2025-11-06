Tíz hónapos csecsemő maradt félárván: fiatal anyával végzett egy ivós kihívás

Tragédiát okozott egy ivós kihívás Kolumbiában, miután életét vesztette egy 23 éves anya, Maria José Ardila, aki barátaival együtt indult szórakozni Caliban, a Sagsa nevű szórakozóhelyre. A fiatal édesanya hat "próbát" kellett kiálljon, melyek közül az első az volt, hogy igyon meg öt másodperc alatt 8 cl töményet. A második az volt, hogy 5 másodperc alatt igyon meg egy alkoholos italt. Harmadjára megállás nélkül kellett sört innia, a negyedik körben pedig három felest kellett lehúznia anélkül, hogy használta volna a kezeit. Az ötödik kihívás során egy helyi erős szeszt, úgynevezett aguardientét kellett innia 13 másodpercen át, majd utolsó feladatként nyolc különböző felest kellett elfogyasztani szívószálból.

Tíz hónapos csecsemőt hagyott félárván a kihívás miatt az anya (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash.com

Tragédia: tíz hónapos csecsemőt hagyott félárván a kihívás miatt az anya

A kihívás nyertesét a hely 1.5 millió kolumbiai pesóval, kb. 130 ezer forinttal díjazta volna. Az őrült "játékban" Maria az utolsó feladatig jutott, ahol azonban három rövid után közölte, nem bírja tovább. Ezt követően felnézett ismerőseire, azt mondta, hogy az utolsónak borzalmas íze volt, majd hirtelen összeesett és eszméletét vesztette. Rángatózni kezdett, ami miatt barátai kétsébeesve kórházba akarták vinni őt, azonban nem tudtak taxit fogni. Maria 17 percre oxigénhiányos állapotba került, később pedig életét vesztette.

A tragédiát követően Maria édesapja, Andrés közölte: lánya aspirációs tüdőgyulladást kapott a kihívás miatt, ami azt jelenti, hogy túl sok folyadék került hirtelen a tüdőkbe és a légutakba, ami miatt a 23 éves anya egyik tüdeje összeomlott. Habár a kórházban háromszor újraélesztették, majd az intenzíven kezelték, agyhalott állapota miatt családja végül lekapcsolta őt a lélegeztetőgépekről. Mindezt mindössze három nappal a 24. születésnapja előtt – írja a Mirror.

Maria egy 10 hónapos csecsemőt hagyott hátra félárván. Halála miatt a helyi hatóságok nyomozást indítottak. A klub, ahol a kihívás zajlott pedig közleményben reagált a történtekre:

A Sagsa Bar rendkívül sajnálja azt, ami október 25-én történt. Őszinte együttérzésünket és támogatásunkat fejezzük ki a családnak ebben a nehéz időszakban, és megerősítjük, hogy minden szükséges segítséget és együttműködést megadunk.