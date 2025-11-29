Megsérült Marics Peti a Megasztár színpadán - Videó

Marics Peti és mentoráltja PYFU egy közösen írt dallal léptek színpadra a Megasztár döntőjében, azonban akadt egy gond; Marics Peti megsérült a produkció alatt.
A produkció elején még csak a versenyző volt a színpadon, később azonban Marics Peti is beszállt a produkcióba, amit a közönség egyöntetűen imádott. A produkció után PYFU-t arról kérdezte Ördög Nóra, hogy milyen érzés volt a mesterével Marics Petivel egy színpadon állni.
Nagyon, nagyon jó volt, nagyon szeretem, nagyon jó gyerek
- mondta PYFU.
A dal egyébként a Svindler címet kapta, Ördög Nóri rá is kérdezett a címre, hiszen manapság már nem igazán lehet ezt a szót hallani.
A dal írás folyamata közben megérkezett egy ilyen, hogy milyen lenne, hogyha beleírnánk ezt az egészet, és aztán annyira megtetszett ez a szó nekünk - ez egy régebbi szó, ezt régen azért többet használták. Ez a svindler szó nekünk megtetszett, és úgy voltunk vele, hogy lehet hogy e köré kéne építeni ezt a dalt
. - magyarázta Peti, majd visszasétált az asztalhoz.
Végül a zsűritagok kielemezték a dalt és a produkciót, majd Marics Peti az öklét PYFU felé nyújtva mutatta, hogy ő bizony megsérült, valami elkapta a kezét. Bár nem tudni, hogy mi okozott enyhe horzsolást Marics Peti kezén, szerencsére nem történt nagy baj, és folytathatja tovább a zsűrizést az énekes.
Úgy tűnik a zsűritagnak vad estéje van, hiszen korábban már Herceg Erika szoknyáját is letépte.
