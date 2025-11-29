Marics Peti nem bírt magával, letépte a szoknyát Herceg Erikáról - Videó

Szombat este várva várt pillanat érkezik el. Kiderül, ki nyeri a Megasztár 8. évadát! Kedl Olívia, Lengyel Johanna, PYFU és Ádám Attila van még versenyben az év hangja címért. Számos extraprodukció is várható: Tóth Gabi és Curtis például együtt állnak majd színpadra. Elképesztő dolgot tett Marics Peti.
Ám egyből egy kisebb bakival indult el a Megasztár nyolcadik évadának Fináléja! Amikor a mesterek bevonultak, szinte azonnal Marics Peti letépte a szoknyát Herceg Erikáról. Mint ismert pont nekik kettőjüknek maradt két-két versenyzője, aki megkaphatja az elismerő címet és a fődíjat. Persze Marics Peti nem rosszindulatból tette tönkre a gyönyörű Herceg Erika ruháját, hanem egy véletlen baleset történ.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.