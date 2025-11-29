Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Marics Peti nem bírt magával, letépte a szoknyát Herceg Erikáról - Videó

Megasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 29. 19:35
Marics PetiHerceg Erika
Élőadásban történt meg az incidens. Talán már az első pillanatoktól megkezdődött a rivalizálás Marics Peti és Herceg Erika között?
K. C.
Szombat este várva várt pillanat érkezik el. Kiderül, ki nyeri a Megasztár 8. évadát! Kedl Olívia, Lengyel Johanna, PYFU és Ádám Attila van még versenyben az év hangja címért. Számos extraprodukció is várható: Tóth Gabi és Curtis például együtt állnak majd színpadra. Elképesztő dolgot tett Marics Peti. 

Marics Peti
Marics Peti a Megasztár döntőjében / Fotó: MEDIAWORKS

Ám egyből egy kisebb bakival indult el a Megasztár nyolcadik évadának Fináléja! Amikor a mesterek bevonultak, szinte azonnal Marics Peti letépte a szoknyát Herceg Erikáról. Mint ismert pont nekik kettőjüknek maradt két-két versenyzője, aki megkaphatja az elismerő címet és a fődíjat. Persze Marics Peti nem rosszindulatból tette tönkre a gyönyörű Herceg Erika ruháját, hanem egy véletlen baleset történ. 

Íme Marics Peti által okozott meglepő pillanatok: 


 


 

