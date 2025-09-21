Benéztünk a DPK kulisszái mögé: Nem akárkit találtunk Pataky Attila mellett

Fergeteges hangulat volt tegnap este a Papp László Sportarénában a Digitális Polgári Kör (DPK) első országos rendezvényén, ahol közel 12 ezres tömeg gyűlt össze. A nagyszabású esemény egyik legemlékezetesebb pillanata kétségkívül az volt, amikor az EDDA frontembere, Pataky Attila is a színpadra állt, azonban a kulisszák mögött is zajlott az élet. A rocklegenda ugyanis összeállt egy közös fotóra Orbán Viktor miniszterelnökkel.
Pataky a Hír TV-nek adott villáminterjújában sem fogta vissza magát, szenvedélyes szavakkal méltatta a kormányfőt: „Orbán Viktor miniszterelnök úr számomra a magyar politika történetének egyik legnagyobb alakja, ahova teremtette ő magát. Kezdetektől vele voltam és vele is leszek a nemzetépítő és nemzetmentő harcában.” – vallotta be a zenész, aki arról is beszélt, mennyire fontosnak tartja a szeretet erejét:
A szeretet etet, a gyűlölet meg ölet, és mi a szeretetre szavazunk, mert az az egyetlen valóság, a többi csak illúzió. Világháború helyett világboldogságot – ez a tervünk”
– szögezte le. A közönség vastapssal fogadta szavait, a hangulat a tetőfokára hágott, amikor az EDDA ismert dalai felcsendültek. A Papp László Sportaréna minden négyzetmétere megtelt, a fények, a látvány és a zenei program igazi show-élményt adtak a résztvevőknek. Nemcsak politikai üzenetek, hanem valódi koncertélmény is várta a nézőket, akik végig együtt énekeltek a zenekarral.
Az este összességében óriási siker volt: telt ház, lelkes közönség, erős üzenetek és egy olyan pillanat, amelyet még sokáig emlegetni fognak. Pataky Attila nemcsak énekesként, hanem közösségi hangként is megmutatta magát, a közös fotó Orbán Viktorral pedig mindent vitt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.