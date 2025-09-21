Benéztünk a DPK kulisszái mögé: Nem akárkit találtunk Pataky Attila mellett

Fergeteges hangulat volt tegnap este a Papp László Sportarénában a Digitális Polgári Kör (DPK) első országos rendezvényén, ahol közel 12 ezres tömeg gyűlt össze. A nagyszabású esemény egyik legemlékezetesebb pillanata kétségkívül az volt, amikor az EDDA frontembere, Pataky Attila is a színpadra állt, azonban a kulisszák mögött is zajlott az élet. A rocklegenda ugyanis összeállt egy közös fotóra Orbán Viktor miniszterelnökkel.

Pataky Attila DPK gyűlésén óriási hangulatot csinált (Fotó:Mediaworks)

Pataky Attila Orbán Viktort méltatta

Pataky a Hír TV-nek adott villáminterjújában sem fogta vissza magát, szenvedélyes szavakkal méltatta a kormányfőt: „Orbán Viktor miniszterelnök úr számomra a magyar politika történetének egyik legnagyobb alakja, ahova teremtette ő magát. Kezdetektől vele voltam és vele is leszek a nemzetépítő és nemzetmentő harcában.” – vallotta be a zenész, aki arról is beszélt, mennyire fontosnak tartja a szeretet erejét:

A szeretet etet, a gyűlölet meg ölet, és mi a szeretetre szavazunk, mert az az egyetlen valóság, a többi csak illúzió. Világháború helyett világboldogságot – ez a tervünk”

– szögezte le. A közönség vastapssal fogadta szavait, a hangulat a tetőfokára hágott, amikor az EDDA ismert dalai felcsendültek. A Papp László Sportaréna minden négyzetmétere megtelt, a fények, a látvány és a zenei program igazi show-élményt adtak a résztvevőknek. Nemcsak politikai üzenetek, hanem valódi koncertélmény is várta a nézőket, akik végig együtt énekeltek a zenekarral.

Pataky Attila kezdetek óta követi Orbán Viktort (Fotó: Mediaworks)

Óriási siker volt a Digitális Polgári Kör rendezvénye

Az este összességében óriási siker volt: telt ház, lelkes közönség, erős üzenetek és egy olyan pillanat, amelyet még sokáig emlegetni fognak. Pataky Attila nemcsak énekesként, hanem közösségi hangként is megmutatta magát, a közös fotó Orbán Viktorral pedig mindent vitt.