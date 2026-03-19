Ez tehet pontot Hódi Pamela és Tóth Bence házasságára

Hódi Pamela élete rengeteget változott az elmúlt években. Amíg korábban Berki Krisztián párjaként került gyakran a botrányos címlapokra, most már ha teheti, a háttérben, a nyilvánosság kizárásával éli mindennapjait. Elsősorban Hódi Pamela gyerekei, Berki Natasa és Tóth Evolett Olivia miatt döntött így. Bár a 2020-as szűk családi körben kimondott igenek, és közös gyermekük, Via megszületése után úgy tűnt, szerelmével, Tóth Bencével révbe ért a családi élete, ismét sötét felhők kezdtek gyülekezni házasságuk egén. A páros ugyanis még az esküvő előtt is szakított egy rövid időre, de akkor hamar sikerült túllendülniük a nehézségeken, olyannyira, hogy Pamela már Viával a pocakjában vonult az oltár elé. A sztáranyuka többször nyilatkozta, hogy a focista mellett találta meg azt a nyugalmat és biztonságot, amire mindig is vágyott.

Hódi Pamela és Tóth Bence 2020-ban kötöttek házasságot

Hódi Pamela válásáról suttognak egy ideje

A tavalyi év végén szinte a semmiből röppentek fel a pletykák: komoly válságba került a házaspár kapcsolata. Azt beszélték, olyannyira megromlott közöttük a viszony, hogy Bence kiköltözött a közös családi fészekből. Bár a páros nem nyilatkozott a megkeresésekre, beszédes volt, hogy Pamela ujjáról gyorsan lekerült a jegygyűrűje, és elmaradoztak a közös családi fotók is a közösségi oldalairól. A hírek szerint eleinte a családapa minden követ megmozgatott, hogy visszahódítsa gyermeke édesanyját, információink szerint az év elején egy olyan döntést hozott, ami beütheti az utolsó szöget házasságuk koporsójába.

Hódi Pamela házasságának vége? Egy ideje minden nyilvános eseményen egyedül jelenik meg, így volt ez a Creator Awards díjátadó gálán is

Megtudtuk: Tóth Bence külföldre szerződött

Bár Tóth Bence focizott már korábban külföldön, megtudtuk, hogy az év elején ismét egy külföldi amatőr focicsapathoz szerződött. Január közepétől az osztrák Altlengbach gárdáját erősíti, ami jó esetben is 3,5 óra kocsiút közös maglódi otthonuktól. Egy ilyen szintű csapatnak átlagban 2-3 edzése van egy héten, és minden hétvégén pályára is lépnek. A tavaszi szezonban eddig 3 mérkőzésük volt, és a csapat oldalán megtalálható információk szerint Bence mindegyik alkalommal kezdőként lépett a pályára. Tehát alapemberként tekintenek rá.