Donald Trump: teljes és feltétel nélküli támogatásomról biztosítom Orbán Viktort

A Konzervatív Politikai Akció Konferencia (CPAC) Hungary idei rendezvénye 2022 óta már az ötödik alkalom, ehhez gratulált elsőként Donald Trump.
A legjobbakat kívánom Orbán Viktor miniszterelnöknek is, akit - mint tudják - támogatok. Támogatom a hamarosan esedékes újraválasztását. Sőt, teljes és feltétel nélküli támogatásomról biztosítom. A miniszterelnök erős vezető, aki az egész világnak megmutatta, mire képes az, aki megvédi a határait, a kultúráját, az örökségét, a szuverenitását és az értékeit
- emelte ki Donald Trump, dicsérve munkáját, kiemelve, hogy Magyarországnak szilárd külső határai vannak:
A mi két nemzetünk utat mutat egy megújuló Nyugat felé, amely megvédi polgárait, felemeli gyermekeit, és nemzedékeken át vezeti majd a világot. Keményen fogunk együtt dolgozni az energiaügyben, és Önök továbbra is keményen fognak dolgozni a migráció megállításán, mert Európának előre kell lépnie.
