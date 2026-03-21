Donald Trump: teljes és feltétel nélküli támogatásomról biztosítom Orbán Viktort

A Konzervatív Politikai Akció Konferencia (CPAC) Hungary idei rendezvénye 2022 óta már az ötödik alkalom, ehhez gratulált elsőként Donald Trump.

A legjobbakat kívánom Orbán Viktor miniszterelnöknek is, akit - mint tudják - támogatok. Támogatom a hamarosan esedékes újraválasztását. Sőt, teljes és feltétel nélküli támogatásomról biztosítom. A miniszterelnök erős vezető, aki az egész világnak megmutatta, mire képes az, aki megvédi a határait, a kultúráját, az örökségét, a szuverenitását és az értékeit

- emelte ki Donald Trump, dicsérve munkáját, kiemelve, hogy Magyarországnak szilárd külső határai vannak: