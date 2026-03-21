Donald Trump: teljes és feltétel nélküli támogatásomról biztosítom Orbán Viktort

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 21. 10:35 / FRISSÍTÉS: 2026. március 21. 10:35
Budapesten zajlik a CPAC Hungary idei rendezvénye, ennek kapcsán üzent Donald Trump is.
A Konzervatív Politikai Akció Konferencia (CPAC) Hungary idei rendezvénye 2022 óta már az ötödik alkalom, ehhez gratulált elsőként Donald Trump

A legjobbakat kívánom Orbán Viktor miniszterelnöknek is, akit - mint tudják - támogatok. Támogatom a hamarosan esedékes újraválasztását. Sőt, teljes és feltétel nélküli támogatásomról biztosítom. A miniszterelnök erős vezető, aki az egész világnak megmutatta, mire képes az, aki megvédi a határait, a kultúráját, az örökségét, a szuverenitását és az értékeit

- emelte ki Donald Trump, dicsérve munkáját, kiemelve, hogy Magyarországnak szilárd külső határai vannak:

A mi két nemzetünk utat mutat egy megújuló Nyugat felé, amely megvédi polgárait, felemeli gyermekeit, és nemzedékeken át vezeti majd a világot. Keményen fogunk együtt dolgozni az energiaügyben, és Önök továbbra is keményen fognak dolgozni a migráció megállításán, mert Európának előre kell lépnie.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
