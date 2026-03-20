Gyász: meghalt Chuck Norris

Gyászol a filmes világ: elhunyt Chuck Norris, akit tegnap kórházba kellett szállítani, súlyos egészségügyi probléma miatt - közölte a TMZ.

Mély fájdalommal osztjuk meg, hogy szeretett családtagunk, Chuck Norris tegnap reggel váratlanul elhunyt. Bár a körülményeket szeretnénk magánügyként kezelni, kérjük, tudják, hogy családja körében, békében távozott. A világ számára harcművész, színész és az erő szimbóluma volt. Számunkra odaadó férj, szerető édesapa és nagypapa, fantasztikus testvér, valamint a családunk szíve. Életét hittel, céllal és a szerettei iránti rendíthetetlen elkötelezettséggel élte. Munkájával, fegyelmével és kedvességével emberek millióit inspirálta világszerte, és maradandó hatást gyakorolt számtalan életre. Bár a szívünk összetört, mélyen hálásak vagyunk azért az életért, amelyet élt, és azokért a felejthetetlen pillanatokért, amelyeket vele tölthettünk. A rajongóktól kapott szeretet és támogatás nagyon sokat jelentett számára, és családunk ezért őszintén hálás. Számára Önök nem csupán rajongók voltak, hanem barátok. Tudjuk, hogy sokan hallottak a közelmúltbeli kórházi kezeléséről, és hálásan köszönjük az érte mondott imákat és támogatást. Miközben gyászoljuk ezt a veszteséget, tisztelettel kérjük, hogy ebben az időszakban tartsák tiszteletben családunk magánéletét. Köszönjük, hogy velünk együtt szerették őt. Szeretettel: A Norris család

- olvasható a gyászoló család közösségi oldalán közzétett bejegyzésében.

A legendás színész csütörtökön került kórházba

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Chuck Norris kórházba került Hawaiin. Az elmúlt 24 órában egészségügyi vészhelyzet alakult ki Kauai szigetén, amely miatt a legendás színészt kórházba szállították. A TMZ akkor azt közölte, hogy a pontos körülmények egyelőre nem ismertek, de a portál úgy értesült, Norris a körülményekhez képest jól van.

Az eset azért is váratlan, mert a 86 éves ikon kicsattanó formában volt az elmúlt napokban. A sztár egyik barátja közölte, hogy szerdán még kőkeményen edzett a szigeten. Beszéltek telefonon, remek volt a kedve, és folyamatosan viccelődött mint mindig.