Pataky Attila: A mai bulin otthon maradtak a rosszak

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 20. 17:57 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 20. 17:58
Menczer TamásPataky Attila
Az EDDA frontembere is kilátogatott a Digitális Polgári Körök (DPK) rendezvényére. Pataky Attila elárulta, mit gondol a találkozóról.
Bors
A szerző cikkei

A mai nap zajlik a Papp László Sportarénában a Digitális Polgári Kör első országos találkozója, ahol a magyar közélet és a kultúra számos ismert szereplője jelent meg. A rendezvényen nemcsak Orbán Viktor tart beszédet el, hanem kerekasztal-beszélgetések, rengeteg különböző stand és számtalan további izgalmas program várja az érdeklődőket. Külön figyelmet kapott Pataky Attila, az EDDA Művek legendás frontembere, aki a DPK egyik alapító tagjaként is részt vesz az eseményen, és Mészáros Nórának, a Hír TV riporternőjének adott interjúban beszélt az eseményről és annak üzenetéről.

Pataky Attila
Pataky Attila Orbán Viktor hű tisztelőjeként ki nem hagyta volna a DPK rendezvényét

Pataky Attila a közösség összetartásáról

Pataky az interjúban így fogalmazott a Digitális Polgári Kör rendezvényén: „Az egyik legnépszerűbb dalunk a ‘Kör’, azt hiszem, abszolút passzol ide, minden benne van. A mai bulin viszont otthon maradtak a rosszak” – állapította meg. A zenész ezzel a közösség összetartásának fontosságát hangsúlyozta, miközben a zene és a szeretet erejére hívta fel a figyelmet.

A rendezvényen jelen van Menczer Tamás is, akiről az EDDA frontembere hízelgően nyilatkozott Mészáros Nórának: „Menczer Tamás képviseletéhez tartozom, valamikor jövő héten lesz az alakuló ülésünk” – árulta el Pataky Attila. A zenész a DPK szervező erejét és a közösségi tér fontosságát is kiemelte, hangsúlyozva, hogy a digitális világban való aktív részvétel elengedhetetlen a jövőbeni politikai kommunikációban.

DPK
Óriási az érdeklődés az első országos DPK találkozón (Fotó: Mediaworks)

A végsőkig kitart Orbán Viktor mellett a harcban

Pataky Attila a miniszterelnök iránti elkötelezettségét is kifejezte:

Orbán Viktor miniszterelnök úr számomra a magyar politika történetének egyik legnagyobb alakja, ahova teremtette ő magát. Kezdetektől vele voltam és vele is leszek a nemzetépítő és nemzetmentő harcában

– árulta el az EDDA frontembere.

rákay Philip, szabó zsófi
Az esemény két házigazdája Rákay Philip és Szabó Zsófi (Fotó: Mediaworks)

"A szeretet etet, a gyűlölet meg ölet"

A zenész a Digitális Polgári Körök fő üzenetéről így nyilatkozott: „Itt és most, ma az elsődleges, aminek a híve vagyok, hiszen a magyar nyelv csodálatos. A szeretet etet, a gyűlölet meg ölet, és mi a szeretetre szavazunk, mert az az egyetlen valóság, a többi csak illúzió. Világháború helyett világboldogságot – ez a tervünk” – összegzett Pataky.

 

Mutatjuk, mekkora az érdeklődés:

Fotó:  Mediaworks

Dosszié

Dosszié

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
