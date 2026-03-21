BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Benedek névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szívszorító, így ünnepelte 71. születésnapját Bruce Willis

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 21. 10:12
Megható családi pillanatok kerültek napvilágra a súlyos betegséggel küzdő világsztár születésnapján.

Március 19-én ünnepelte 71. születésnapját Bruce Willis, aki 2022 óta küzd gyógyíthatatlan betegségével, a frontotemporális demenciával. A legendás színész állapota az elmúlt években fokozatosan romlott: visszavonult a nyilvánosságtól, és egy ideig családja körében töltötte mindennapjait. 

Így ünnepelte születésnapját Bruce Willis
Fotó: TheImageDirect.com /  Northfoto

A betegség előrehaladtával azonban már a szeretteit sem mindig ismeri fel, így jelenleg folyamatos, 24 órás orvosi felügyelet alatt áll. Családja ennek ellenére igyekszik minden fontos pillanatot vele tölteni – így történt ez a születésnapján is.

Cuki pillanattal ünnepelt Bruce Willis

A jeles alkalomról volt felesége, Demi Moore egy megható fotót osztott meg Instagram-oldalán, bár azt pontosan nem tudni, a fotó mikor készült. A képen Bruce az unokájával látható. A kislány, Louetta, Rumer Willis lánya – ő 2023 áprilisában született.

A valódi filmes legendának számító születésnapos látszólag meghatódottan öleli magához a kislányt. A képeket látva könnyen könny szökhet a rajongók szemébe, ismerve a sztár állapotát. 

A szívmelengetően cuki pillanatot azóta több százezren likeolták Instagramon, rengetegen kommentben írták le jókívánságaikat. 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
