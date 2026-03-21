Szívszorító, így ünnepelte 71. születésnapját Bruce Willis

Március 19-én ünnepelte 71. születésnapját Bruce Willis, aki 2022 óta küzd gyógyíthatatlan betegségével, a frontotemporális demenciával. A legendás színész állapota az elmúlt években fokozatosan romlott: visszavonult a nyilvánosságtól, és egy ideig családja körében töltötte mindennapjait.

Így ünnepelte születésnapját Bruce Willis

A betegség előrehaladtával azonban már a szeretteit sem mindig ismeri fel, így jelenleg folyamatos, 24 órás orvosi felügyelet alatt áll. Családja ennek ellenére igyekszik minden fontos pillanatot vele tölteni – így történt ez a születésnapján is.

Cuki pillanattal ünnepelt Bruce Willis

A jeles alkalomról volt felesége, Demi Moore egy megható fotót osztott meg Instagram-oldalán, bár azt pontosan nem tudni, a fotó mikor készült. A képen Bruce az unokájával látható. A kislány, Louetta, Rumer Willis lánya – ő 2023 áprilisában született.

A valódi filmes legendának számító születésnapos látszólag meghatódottan öleli magához a kislányt. A képeket látva könnyen könny szökhet a rajongók szemébe, ismerve a sztár állapotát.

A szívmelengetően cuki pillanatot azóta több százezren likeolták Instagramon, rengetegen kommentben írták le jókívánságaikat.