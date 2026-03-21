"Végigaggódtam az elmúlt pár hetet" - Horváth Tomi kitálalt felesége balesetéről

Horváth Tamásékat az utóbbi időben rengeteg megpróbáltatás érte. A zenész felesége, Andi álomnyaralásuk közben elszenvedett balesete óta minden egyes hét tele volt kihívásokkal. A pár szerint azonban mindez csak erősebbé tette őket, új szintre emelte a kapcsolatukat.

Horváth Tamásék nehéz időszakon vannak túl

Fotó: MATE KRISZTIAN / Bors

Péterfi Andi élete egyik pillanatról a másikra vett drasztikus fordulatot. A baleset után úgy tűnt, semmi sem úgy alakul, ahogy azt a pár szeretné. Nehezen, de visszajutottak Magyarországra, elkezdődött a kezelés, azóta pedig egyre jobb hírek érkeznek.

Horváth Tamásék nehéz időszakon mentek keresztül

Az utóbbi pár hét a lábadozásról és a kihívások leküzdéséről szólt. Andi hihetetlen erejéről árulkodik, hogy mindent megtett azért, hogy férjét támogathassa, A Nagy Duett március 15-ei forgatására már el is kísérhette őt.

Már rutinos vagyok úgymond.. Múlt héten még nagyon izgultam: hogy fogok kimenni pisilni, hova tudok leülni a stúdióban...

– nyilatkozott korábbi aggodalmairól, miután végre el tudta kísérni férjét a forgatásra.

Nem szokott segítségre szükség lenni, én eléggé önállóan mozgok itt a stúdióban.

Most, hogy már kerekesszékben mozoghat, a helyzet egy kicsit javult.

Itt most már mi bajom lehet? Itt most már sok olyan ember van, akit szeretek aki segít, vigyáz rám. Örülök, hogy újra emberek között lehetek

– nyilatkozta optimistán.

Habár Andit érte a baleset, Tomit is megviselték a történtek

Végigaggódtam az elmúlt pár hetet, hónapot most már lassan.

– mondta A Nagy Duett zsűriének tagja.

Azt is elárulta: nagyon nehéz volt számára helytállni felesége támogatása nélkül. Arra is rájött ez idő alatt, hogy mindaz a munka, amit párja a ház körül végzett, sokkal nehezebb, mint azt eddig gondolta.

Nagyon-nagyon büszke vagyok rá.. igazi harcos.

A közösen átélt nehézségek megerősítették kapcsolatukat

Sokáig azt gondolták, hogy kötelékük ennél már nem lehet mélyebb.

Van a jóban-rosszban.. de ugye a rosszbant annyira nem akarod. Mindenben segít nekem, elképesztően hálás vagyok

– nyilatkozta a lábadozó Andi a Tényeknek.