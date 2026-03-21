BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Benedek névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Végigaggódtam az elmúlt pár hetet" - Horváth Tomi kitálalt felesége balesetéről

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 21. 10:27
párkapcsolati problémaA Nagy Duettbaleset
Horváth Tamásék megszólaltak a hosszan tartó nehézségek után.

Horváth Tamásékat az utóbbi időben rengeteg megpróbáltatás érte. A zenész felesége, Andi álomnyaralásuk közben elszenvedett balesete óta minden egyes hét tele volt kihívásokkal. A pár szerint azonban mindez csak erősebbé tette őket, új szintre emelte a kapcsolatukat.

Horváth Tamásék nehéz időszakon vannak túl
Fotó: MATE KRISZTIAN / Bors

Péterfi Andi élete egyik pillanatról a másikra vett drasztikus fordulatot. A baleset után úgy tűnt, semmi sem úgy alakul, ahogy azt a pár szeretné. Nehezen, de visszajutottak Magyarországra, elkezdődött a kezelés, azóta pedig egyre jobb hírek érkeznek.

Horváth Tamásék nehéz időszakon mentek keresztül

Az utóbbi pár hét a lábadozásról és a kihívások leküzdéséről szólt. Andi hihetetlen erejéről árulkodik, hogy mindent megtett azért, hogy férjét támogathassa, A Nagy Duett március 15-ei forgatására már el is kísérhette őt.

Már rutinos vagyok úgymond.. Múlt héten még nagyon izgultam: hogy fogok kimenni pisilni, hova tudok leülni a stúdióban...

– nyilatkozott korábbi aggodalmairól, miután végre el tudta kísérni férjét a forgatásra.

  Nem szokott segítségre szükség lenni, én eléggé önállóan mozgok itt a stúdióban.

 Most, hogy már kerekesszékben mozoghat, a helyzet egy kicsit javult.

Itt most már mi bajom lehet? Itt most már sok olyan ember van, akit szeretek aki segít, vigyáz rám. Örülök, hogy újra emberek között lehetek

– nyilatkozta optimistán.

Habár Andit érte a baleset, Tomit is megviselték a történtek

Végigaggódtam az elmúlt pár hetet, hónapot most már lassan.

– mondta A Nagy Duett zsűriének tagja.

Azt is elárulta: nagyon nehéz volt számára helytállni felesége támogatása nélkül. Arra is rájött ez idő alatt, hogy mindaz a munka, amit párja a ház körül végzett, sokkal nehezebb, mint azt eddig gondolta

Nagyon-nagyon büszke vagyok rá.. igazi harcos.

A közösen átélt nehézségek megerősítették kapcsolatukat

Sokáig azt gondolták, hogy kötelékük ennél már nem lehet mélyebb. 

Van a jóban-rosszban.. de ugye a rosszbant annyira nem akarod. Mindenben segít nekem, elképesztően hálás vagyok

– nyilatkozta a lábadozó Andi a Tényeknek.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
