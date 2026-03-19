Szerinted ki fogja nyerni a Séfek Séfe döntőjét? Szavazz!

A Séfek Séfe döntőjébe, Krausz Gábor, Vomberg Frigyes és Tischler Petra egy-egy versenyzője jutott be, akik ma este mérik össze tudásukat a 10 millió forintos fődíjért és a kéthetes szakmai továbbképzésért. Most olvasóink véleményére is kíváncsiak vagyunk: szerinted ki érdemli meg leginkább a győzelmet?

Marczinek Norbert az egyik, akinek sikerült a Séfek Séfe döntőjébe bekerülnie ( Fotó: TV2)

Mi a tét a döntőben? 10 millió forint fődíj a győztesnek

a győztesnek Kéthetes szakmai továbbképzés , ahol a nyertes tovább fejlesztheti tudását

, ahol a nyertes tovább fejlesztheti tudását A Séfek Séfe 2026-os évadának győztes címe

Komoly szakmai elismerés és karrierlehetőségek a gasztronómiában

Mentori támogatás és akár új munkalehetőségek

A Séfek Séfe fekete csapat játékosa, Marczinek Norbert, aki Krausz Gábor nagy felfedezettje

Marczinek Norbert a fekete csapat egyik legstabilabb versenyzőjeként jutott el a döntőig. Krausz Gábor már a műsor alatt is többször hangsúlyozta, hogy nagy potenciált lát benne, sőt, annyira elégedett volt a teljesítményével, hogy a forgatások után állásajánlatot is tett neki.

Norbert nem véletlenül érkezett ekkora magabiztossággal a versenybe: külföldi tapasztalatokkal rendelkező szakács, aki azért jelentkezett, hogy nevet szerezzen magának a szakmában.

„Egészen kicsi gyerekkorom óta tudtam, hogy ezzel szeretnék foglalkozni. Egyszerűen éreztem, hogy ez az utam” – mondta korábban a Borsnak.

Tischler Petra egyik legjobb versenyzője, Mikula Patrik komoly ellenfél (Fotó: TV2)

Mikula Patrik – aki betegség után is felállt

A zöld csapat versenyzője, Mikula Patrik az egyik legkiegyensúlyozottabb teljesítményt nyújtotta az évad során. Négy Nap Séfe kitűzőt is szerzett, így egyedüliként automatikusan jutott be a döntőbe.

A verseny során azonban komoly megpróbáltatásokkal is szembe kellett néznie: egy rosszullét miatt kórházba is került, ami miatt csapattársai is nagyon aggódtak érte. Patrik azonban bizonyította, hogy igazi harcos, hiszen visszatért és bejutott a fináléba. Nem ez volt az első nehéz időszaka, hiszen három éve egy életmentő agyműtéten is átesett.

Molnár Dávid nagyon vágyott arra, hogy bekerüljön a döntőbe (Fotó: TV2)

Molnár Dávid – a piros csapat kulcsembere

Molnár Dávid Vomberg Frigyes egyik legmegbízhatóbb embere volt az egész évad során. Komoly szakmai háttérrel rendelkezik, korábban Wolf Andrással is dolgozott együtt. Az utóbbi hetekben látszott rajta a fáradtság, de kitartásának köszönhetően így is sikerült bekerülnie a legjobb három közé.

A döntőt pénteken 20:00 órától láthatják a TV2 nézői, ahol kiderül, ki viszi haza a fődíjat.