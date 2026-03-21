Orbán Viktor a CPAC Hungaryn: Trump elnök győzelme óta jobb hely a nyugati világ

Az amerikai konzervatív mozgalom mintájára létrejött esemény mára a nemzetközi jobboldal egyik meghatározó találkozóhelyévé nőtte ki magát. Az idei konferencia jelmondata: „Fel győzelemre!”.

Orbán Viktor is felszólalt a CPAC Hungary-n

A CPAC Hungaryn Orbán Viktor elsőként elmondta, egy évvel ezelőtt közösen ünnepelték a CPAC-en Donald Trump amerikai elnök győzelmét. Úgy fogalmazott: Trump elnök győzelme óta jobb hely lesz a nyugati világ.

A magyar-amerikai kapcsolatok aranykora

Visszaszorult a genderpropaganda és a woke, büszkén lehet vállalni a kereszténységet, mint civilizációnk alapját és megtartó erejét, újra igaz, ami természetes: az anya nő, az apa férfi, és a család nemzeteink legősibb és legfontosabb intézménye

– sorolta.

A progresszív cenzúrának vége, megtorlás nélkül ki lehet mondani, hogy nem kérünk a migrációból, megfékeztük a zöld őrületet, a teremtett világ csak a gazdasági érdekekkel összhangban védhető meg, a kettőnek együtt kell működnie. Ezt a változást a világ Trump elnök úrnak köszönheti

– tette hozzá Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök hozzátette, sokat köszönhetünk Trump elnök úrnak személyesen mi magyarok is.

A fagyos demokrata évek után a magyar-amerikai kapcsolatok aranykora köszöntött be. Újra vízummentes a beutazás, stratégiai megállapodások az energetika területén, és már több mint másfél tucat magas technológiájú amerikai beruházásról született megállapodás

– emelte ki a magyar miniszterelnök.

Orbán Viktor elmondta, Dél-Amerika a szemünk láttára vett jobboldali fordulatot: Rodrigo Paz nemzeti erőibe vették Bolíviát, José Antonio Kast csapatai pedig felszabadították Chilét. „És itt van, illetve itt lesz Javier Milei barátunk. Üdvözöljük őt Budapesten” – emelte ki. Mint mondta:

Ma Argentína a jobboldali erők bástyája és Javier – mint látni fogják – a nyugati értékek globális rocksztárja.

A magyar miniszterelnök elmondta, Európában is erősödik a patrióta oldal. Csehországban Andrej Babisék győzelmet arattak, Lengyelországban pedig a Jog és Igazságosság nyerte az elnökválasztást.

És barátaim itt van ma köztünk egy patrióta bajnok a Kaukázusból, Irakli Kobakizza miniszterelnök az orosz medve szájában az Európai Unió folyamatos zsarolása alatt a liberális progresszívek állandó aknamunkája ellenére ő az, aki kitart Georgia szuverenitása mellett. Európa legbátrabb nemzete ma a georgiai

– emelte ki Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök köszöntötte a Németországból érkezett Alice Weidelt, a holland Geert Wilderst, Santiago Abascalt, a spanyol Vox párt elnökét és Milorad Dodikot, aki a közelmúltig volt a Boszniai Szerb Köztársaság elnöke.

Ő kiérdemelte a legnagyobb túlélő címet. Amerikai szankciók, német zsarolás, bosnyák zaklatás. Higgyétek el, ennyi csapásnak mi már a felétől is térdre estünk volna, de ő nem

– fogalmazott a miniszterelnök, és köszönetet mondott a CPAC Hungary szervezőinek, Szánthó Miklósnak és az Alapjogokért Központnak, és Matt Schlapnek.