Megvan a Séfek Séfe nyertese: felfoghatatlan fölénnyel söpörte be a győzelmet

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 20. 23:05
Ma véget ért a TV2 gasztro-realityje, és kiderült ki lett az idei évad nyertese. A Séfek Séfe 2026-os győztese óriási fölénnyel ért célba a fináléban.
Ma este véget ért a Séfek Séfe 7. évada, és végre kiderült, hogy a hetek óta tartó kemény küzdelem után Marczinek Norbi, Mikula Patrik vagy Molnár Dávid viheti haza a 10 millió forintos fődíjat, és a kéthetes szakmai továbbképzést. A Séfek Séfe döntőjében embert próbáló harcnak lehettek szemtanúi a nézők, de megvan az eredmény.

A Séfek Séfe győztese idén Mikula Patrik lett, nem is lehetne boldogabb.
Végre kiderült ki lett a Séfek Séfe nyertese: Mikula Patrik hatalmas fölénnyel szerezte meg az első helyet (Fotó: TV2)

A Séfek Séfe győztese 2026-ban Tischler Petra csapatának versenyzője, Mikula Patrik lett. A fiatal szakács végig elképesztő profizmussal dolgozott, és az egész évad során egyenletes teljesítmény nyújtott, hiszen bár volt egy mélypontja, amikor a kiesés szélére került, de abból is sikerült felállni, nem is akárhogyan. A Séfek Séfe Patrikja végül az utolsó, mindent eldöntő küzdelemben Nagy Anett és Pham Nhat Minh segítségével fölényes győzelmet aratott.

A Séfek Séfe 2026-os évadában Mikula Patrik végig kiegyensúlyozott volt, ami a döntőben is meglátszott (Fotó: TV2)

A Séfek Séfe vége váratlan eredményt hozott

Bár a három szakács az egész szezonban fej-fej mellett haladt, így az utolsó pillanatig kérdéses volt, hogy melyikük lesz a nyertes. Az utolsó eredményhirdetésen azonban kiderült, Patrik elképesztő fölénnyel húzta be a győzelmet. Míg Dávid egyetlen szavazatot sem kapott, a meghívott kóstolóktól, akik mind a szakma élvonalába tartoznak, addig Norbi két voksot gyűjtött, a zöld csapat döntőse pedig öt séfet is meggyőzött tehetségéről.

Annyi nehézség, annyi öröm, annyi bánat, rosszullét, a kiesés széle és a csúcsok csúcsa után, ilyen az, amikor kitartasz, alázatos vagy, odafigyelsz. Ez olyan boldogsággal tölt el, hogy nincs még egy ilyen a földön

 – mondta Patrik az eredményhirdetés után.

Tischler Petra és Mikula Patrik azonnal egymás nyakába borultak, amikor megtudták az eredményt (Fotó: TV2)

„Nagyon hálás vagyok Petrának, nagyon tartotta bennem végig a lelket és jó instrukciókkal látott el. Nagyon sokat tanultam tőle, hogy maradj végig önmagad, járd végig az utadat emelt fővel, és k*rvára bízzál magadban. Ezt nagyon sokszor megkaptam, és mindent köszönök” – hálálkodott a szakács.

Ezután kinyílik előttem a világ, és nagyon remélem, hogy nem áll meg itt az utazásom, és minden össze fog jönni ezután, amit szeretnék

 – tette még hozzá.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

