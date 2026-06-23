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A bolhapiacon talált szobor különös üzenete – Milyen energiákat őrizhetnek magukban a régi tárgyak?

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 23. 14:30
negatív energiarégi tárgymágia
Többségünk úgy véli, hogy a tárgyak csupán élettelen dolgok. Bizonyos parapszichológiai megfigyelések azonban arra mutatnak rá, hogy egyes régi tárgyak képesek lehetnek megőrizni az őket körülvevő érzelmek, szándékok vagy akár emlékek energetikai lenyomatát. Jutka különös története ugyanezt a kérdést veti fel...
Szlovák Eszter
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Az ötvenes éveiben járó Jutka szenvedélyes bolhapiac-rajongó. Szinte nincs olyan hétvége, hogy ne kutatna különleges régiségek és érdekes csecsebecsék után. Egy ártatlannak tűnő vásárlás azonban olyan furcsa események láncolatát indította el, amelyekre sem az orvosok, sem ő maga nem talált ésszerű magyarázatot. Vajon a régi tárgyak valóban képesek lehetnek megőrizni valamit azokból az energiákból, amelyek egykor körülvették őket?

Tlaloc szobra a régi tárgyak közé tartozik
A régi tárgyak, mint Tlaloc szobra, különös energiákat hordoznak
Fotó: DEA / ARCHIVIO J. LANGE /  Getty Images

Régi tárgyak és egy különös bolhapiaci szerzemény története

Mindig úgy éreztem, hogy a régi tárgyaknak saját történetük van. Nem azért, mert feltétlenül hiszek a természetfelettiben, hanem mert szeretem elképzelni, kiknek a kezében fordulhattak meg korábban

  – meséli Jutka.

Egy vidéki bolhapiacon figyelt fel egy különleges figurára. Egy tenyérnyi méretű, zöldes árnyalatú festett mészkőszobor egy mosolygó, nagy szemű alakot ábrázolt. Egyszerre volt kedves, játékos és titokzatos. A kereskedő szerint a tárgy egy elhunyt gyűjtő nemrég hozzá került hagyatékából származik, de emellett semmilyen információja nem volt róla. Jutkának annyira megtetszett a szobrocska, hogy gondolkodás nélkül megvásárolta. Otthon a dolgozósarkában kapott helyet a polcán, közvetlenül a számítógépe mellett. „Valahogy mindig mosolyra fakasztott, amikor ránéztem" – emlékszik vissza.

Jutka semmiféle rossz érzést nem tapasztalt: nem keltett benne félelmet, és nem találta nyugtalanítónak. Egyszerűen csak egy kedves kis dísztárgy volt a sok régiség között. Néhány nappal később azonban furcsa dolgok kezdtek történni...

Mintha minden a „víz” körül forgott volna

Jutka otthonról dolgozott, így gyorsan észrevette önmagán a változásokat. Munka közben egyre gyakrabban kellett megszakítania a feladatait rövid mosdószünetek miatt - előfordult, hogy egyetlen délelőtt alatt annyiszor ment ki, mint korábban egy egész nap során. Először arra gondolt, hogy talán felfázott, vagy egyszerűen több folyadékot fogyasztott a megszokottnál. Nem sokkal később azonban újabb különös jelenséget tapasztalt: 

Olyan érzésem volt, mintha valahol állandóan csobogna a víz. Néha pedig valóban hallani véltem a hangját is. Olykor inkább szélzúgásra emlékeztetett, máskor pedig olyan hangokra lettem figyelmes, mint amikor egy patak csordogál valahol a közelben.

A hangok egyáltalán nem voltak erősek, mégis szinte naponta visszatértek. Jutka először fül-orr-gégészhez fordult a hallási panaszai miatt, majd konzultált a háziorvosával az urológiai tünetei kapcsán - kivizsgáláson is részt vett. A kezelőorvosa végül arra gyanakodott, hogy a fokozott stressz vagy mentális túlterheltség gyakorol hatást a vegetatív idegrendszerére. A magyarázat teljesen logikusnak tűnt, a tünetek azonban továbbra sem szűntek meg.

Egy váratlan spirituális felismerés

A nő végül egy spirituális tanácsadót és parapszichológust is felkeresett, mert nem hagyták nyugodni a tünetei - bár azok kissé csökkentek. A szakember hosszasan hallgatta a történetét, majd egy meglepő kérdést tett fel: „Került mostanában valamilyen különös vagy régi tárgy a közeledbe?” Jutkának azonnal eszébe jutottak a bolhapiacon vásárolt tárgyak – köztük a mosolygós szobrocska is. „A tisztánlátó szerint nem negatív energiáról vagy ártó rezgésről volt szó, inkább arról, hogy a tárgy valamilyen erős energetikai lenyomatot hordozhat magában.” A szakember azt javasolta, próbálja meg kideríteni annak a tárgynak az eredetét, amire leginkább gondol.

Egy esőisten nyomában

Jutka végül felkeresett egy régiségekben jártas kereskedőt, és megdöbbentő választ kapott: „Ez biztosan nem eredeti azték lelet – magyarázta a szakember. – Azok nagyon ritkák, és szinte kizárólag múzeumokban találhatók. Ez valószínűleg egy maximum 1 évszázados kézműves másolat, amelyet talán Mexikóban vagy Közép - Amerika más régióiban készíthettek.” A figura azonban egyértelműen Tlalocot, az aztékok eső- és vízistenét ábrázolta.

A szakértő azt is elmondta, hogy bizonyos közép-amerikai településeken ma is készíthetnek hasonló szobrokat: -„Egyes helyeken ugyanis hagyományőrző vagy vallási szertartások során napjainkban is használják őket, ahol a résztvevők esőért, jó termésért vagy bőségért imádkoznak.” 

Amikor Jutka ezt elmesélte a tisztánlátónak, mindketten rájöttek, hogy nagy eséllyel éppen ebben rejlett a történet kulcsa.

Nem feltétlenül maga a szobor különleges. Ha egy tárgy hosszú időn keresztül olyan helyen áll, ahol emberek újra és újra ugyanazzal a szándékkal fordulnak hozzá, az bizonyos spirituális hagyományok szerint energetikai lenyomatot, egy speciális rezgést hagyhat rajta.”

A tárgyak emlékezete

A parapszichológus szerint semmiféle negatív energia nem kapcsolódott a figurához - éppen ellenkezőleg. Úgy vélte, hogy a szobrot hosszú időn át a víz eleméhez kapcsolódó vágyak, remények és fohászok vehették körül. Emberek generációi imádkozhattak mellette esőért, termékenységért vagy éppen a földek bőségéért. Ezek az érzelmek és szándékok pedig egyfajta energetikai emlékként rögzülhettek benne.

A szakember szerint a vízhez kapcsolódó hangélmények és a különös tünetek akár szimbolikus módon összefügghettek ezzel a lenyomattal. Jutka végül a tanácsot követve sóval és zsályafüsttel megtisztította a szobrot, majd egy vitrines polcra helyezte. Ahogy azt várta is, a furcsa jelenségek idővel fokozatosan megszűntek. Hogy a tünetei valóban kapcsolatban álltak-e a kis szoborral, vagy csupán különös egybeesések sorozata volt mindez, azt ma sem tudja biztosan.

Amiben azonban a spiritualitással foglalkozók egyetértenek, hogy a régi tárgyak nem feltétlenül csak tisztán pozitív vagy negatív energiákat hordoznak. Sokkal inkább úgy működnek, mint egy láthatatlan emlékkapszula: megőrizhetik azoknak az embereknek az érzéseit, gondolatait és szándékait, akik hosszú időn keresztül kapcsolatban álltak velük. És bár erre a tudomány ma még nem tud egyértelmű választ adni, sokan hiszik, hogy bizonyos elemek valóban képesek megőrizni a múlt rezgéseit – majd időnként továbbadni azokat a jelenkor embereinek. 

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