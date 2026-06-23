A bolhapiacon talált szobor különös üzenete – Milyen energiákat őrizhetnek magukban a régi tárgyak?

Az ötvenes éveiben járó Jutka szenvedélyes bolhapiac-rajongó. Szinte nincs olyan hétvége, hogy ne kutatna különleges régiségek és érdekes csecsebecsék után. Egy ártatlannak tűnő vásárlás azonban olyan furcsa események láncolatát indította el, amelyekre sem az orvosok, sem ő maga nem talált ésszerű magyarázatot. Vajon a régi tárgyak valóban képesek lehetnek megőrizni valamit azokból az energiákból, amelyek egykor körülvették őket?

A régi tárgyak, mint Tlaloc szobra, különös energiákat hordoznak

Fotó: DEA / ARCHIVIO J. LANGE / Getty Images

Régi tárgyak és egy különös bolhapiaci szerzemény története

Mindig úgy éreztem, hogy a régi tárgyaknak saját történetük van. Nem azért, mert feltétlenül hiszek a természetfelettiben, hanem mert szeretem elképzelni, kiknek a kezében fordulhattak meg korábban

– meséli Jutka.

Egy vidéki bolhapiacon figyelt fel egy különleges figurára. Egy tenyérnyi méretű, zöldes árnyalatú festett mészkőszobor egy mosolygó, nagy szemű alakot ábrázolt. Egyszerre volt kedves, játékos és titokzatos. A kereskedő szerint a tárgy egy elhunyt gyűjtő nemrég hozzá került hagyatékából származik, de emellett semmilyen információja nem volt róla. Jutkának annyira megtetszett a szobrocska, hogy gondolkodás nélkül megvásárolta. Otthon a dolgozósarkában kapott helyet a polcán, közvetlenül a számítógépe mellett. „Valahogy mindig mosolyra fakasztott, amikor ránéztem" – emlékszik vissza.

Jutka semmiféle rossz érzést nem tapasztalt: nem keltett benne félelmet, és nem találta nyugtalanítónak. Egyszerűen csak egy kedves kis dísztárgy volt a sok régiség között. Néhány nappal később azonban furcsa dolgok kezdtek történni...

Mintha minden a „víz” körül forgott volna

Jutka otthonról dolgozott, így gyorsan észrevette önmagán a változásokat. Munka közben egyre gyakrabban kellett megszakítania a feladatait rövid mosdószünetek miatt - előfordult, hogy egyetlen délelőtt alatt annyiszor ment ki, mint korábban egy egész nap során. Először arra gondolt, hogy talán felfázott, vagy egyszerűen több folyadékot fogyasztott a megszokottnál. Nem sokkal később azonban újabb különös jelenséget tapasztalt:

Olyan érzésem volt, mintha valahol állandóan csobogna a víz. Néha pedig valóban hallani véltem a hangját is. Olykor inkább szélzúgásra emlékeztetett, máskor pedig olyan hangokra lettem figyelmes, mint amikor egy patak csordogál valahol a közelben.

A hangok egyáltalán nem voltak erősek, mégis szinte naponta visszatértek. Jutka először fül-orr-gégészhez fordult a hallási panaszai miatt, majd konzultált a háziorvosával az urológiai tünetei kapcsán - kivizsgáláson is részt vett. A kezelőorvosa végül arra gyanakodott, hogy a fokozott stressz vagy mentális túlterheltség gyakorol hatást a vegetatív idegrendszerére. A magyarázat teljesen logikusnak tűnt, a tünetek azonban továbbra sem szűntek meg.