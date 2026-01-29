Zámbó Jimmy házának új tulajdonosa lett – Vajon megmaradnak a tragédia energialenyomatai a ház falai között?

25 évvel ezelőtt hirtelen, tragikus körülmények között hunyt el csepeli házában Zámbó Jimmy. A magyar popszakma királyaként tisztelt énekes családja viszont egészen a közelmúltig a házban élt, aminek most új tulajdonosa lett. De spirituális szempontból mi vár az új lakókra? Nem kell különösebben spirituálisnak lennünk ahhoz, hogy megérezzük egyes épületek rezgését: vannak helyek, ahol egyszerűen belénk hasít az érzés, hogy valami „nem stimmel”. Egy ház atmoszférája lehet nyomasztó, hideg vagy kifejezetten kellemetlen akkor is, ha látszólag minden rendben van a hellyel. Ilyenkor joggal elgondolkodhatunk azon, vajon a falak valóban képesek-e magukba zárni a múlt negatív energiáit? Vajon milyen emlékeket őriznek az épületek?

Zámbó Jimmy csepeli házának új tulajdonosa lett.

Szlovák Eszter spirituális tanácsadó szerint a házak képesek elraktározni az ott átélt események energialenyomatait.

A terek viszont idővel képesek megtisztulni, de csak akkor, ha nem marad a tragédia után üresen.

Zámbó Jimmy házának mostantól új tulajdonosa van.

Fotó: MW

Mennyire ivódhat bele a negatív energia Zámbó Jimmy házának falai közé?

– Spirituális tanok szerint minden egyes ház, lakás vagy olyan tér, melyben tartósan emberek éltek és tartózkodtak, információt hordoz. Nemcsak a bútorok és tárgyak, hanem maga a tér is képes elraktározni az ott átélt érzelmeket, drámákat és traumákat. Ahol hosszabb ideig félelem, kétségbeesés vagy szenvedés volt jelen, ott ezek az energiák beleivódhatnak a ház energetikai terébe – árulta el a Borsnak Szlovák Eszter spirituális tanácsadó.

– Egy hirtelen, erőszakos esemény traumatikus jellege miatt különösen erős energetikai lenyomatot hagyhat maga után. Ez nem feltétlenül látványos vagy „paranormális” jelenségekben nyilvánul meg, sokkal inkább indokolatlan rossz közérzetben, szorongásban, alvászavarokban vagy visszatérő konfliktusokban azoknál, akik az adott ingatlanban élnek.

Mi történik, ha az épület üresen marad egy tragédia után?

– Egy tragikus esemény után üresen álló ház gyakran hosszú időre megőrzi a negatív energialenyomatokat. Mivel nincs jelenlévő friss energiaáramlás, ami áthatná és „átírná” a tér energetikai állapotát, a ház szinte konzerválja a múlt traumáit. Ezért fordulhat elő, hogy egyes ingatlanokba belépve az emberek azonnal frusztráló, kellemetlen érzést tapasztalnak, még akkor is, ha nem ismerik a hely történetét.