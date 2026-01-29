Zámbó Jimmy házának új tulajdonosa lett – Vajon megmaradnak a tragédia energialenyomatai a ház falai között?

25 évvel ezelőtt hirtelen, tragikus körülmények között hunyt el csepeli házában Zámbó Jimmy. A magyar popszakma királyaként tisztelt énekes családja viszont egészen a közelmúltig a házban élt, aminek most új tulajdonosa lett. De spirituális szempontból mi vár az új lakókra? Nem kell különösebben spirituálisnak lennünk ahhoz, hogy megérezzük egyes épületek rezgését: vannak helyek, ahol egyszerűen belénk hasít az érzés, hogy valami „nem stimmel”. Egy ház atmoszférája lehet nyomasztó, hideg vagy kifejezetten kellemetlen akkor is, ha látszólag minden rendben van a hellyel. Ilyenkor joggal elgondolkodhatunk azon, vajon a falak valóban képesek-e magukba zárni a múlt negatív energiáit? Vajon milyen emlékeket őriznek az épületek?
– Spirituális tanok szerint minden egyes ház, lakás vagy olyan tér, melyben tartósan emberek éltek és tartózkodtak, információt hordoz. Nemcsak a bútorok és tárgyak, hanem maga a tér is képes elraktározni az ott átélt érzelmeket, drámákat és traumákat. Ahol hosszabb ideig félelem, kétségbeesés vagy szenvedés volt jelen, ott ezek az energiák beleivódhatnak a ház energetikai terébe – árulta el a Borsnak Szlovák Eszter spirituális tanácsadó.
– Egy hirtelen, erőszakos esemény traumatikus jellege miatt különösen erős energetikai lenyomatot hagyhat maga után. Ez nem feltétlenül látványos vagy „paranormális” jelenségekben nyilvánul meg, sokkal inkább indokolatlan rossz közérzetben, szorongásban, alvászavarokban vagy visszatérő konfliktusokban azoknál, akik az adott ingatlanban élnek.
– Egy tragikus esemény után üresen álló ház gyakran hosszú időre megőrzi a negatív energialenyomatokat. Mivel nincs jelenlévő friss energiaáramlás, ami áthatná és „átírná” a tér energetikai állapotát, a ház szinte konzerválja a múlt traumáit. Ezért fordulhat elő, hogy egyes ingatlanokba belépve az emberek azonnal frusztráló, kellemetlen érzést tapasztalnak, még akkor is, ha nem ismerik a hely történetét.
– A jó hír az, hogy ugyanúgy, ahogy az embert körülvevő aura is folyamatosan változik az egészségügyi, érzelmi- és mentális állapotból kifolyólag, a házak energiatere sem végleges vagy állandó. Ha például az otthonában elhunyt személy családja ott marad az ingatlanban, és idővel pozitív élményekkel, örömmel és kellemes érzelmekkel töltik meg a teret, az fokozatosan képes oldani a negatív lenyomatokat, és pozitívabb rezgésszintet létrehozni.
A megélt gyász a feldolgozás után már nem rombolja, hanem inkább tisztítja a teret. A mindennapi élet, a közösen megélt boldog pillanatok és az új élmények képesek olyan mértékben felülírni a korábbi traumát, hogy a ház energiatere abszolút pozitívnak, tisztának érződhet – teljesen átalakítva a korábbi negatív rezgést.
Nem csak hit kérdése – máshol jogi és piaci tény is egy tragédia
Külön érdekesség, hogy az Egyesült Államokban több államban is kötelező tájékoztatni a vevőjelölteket, ha egy ház falai között korábban súlyos bűncselekmény történt. Az ilyen úgynevezett „stigmatizált házak” jóval alacsonyabb áron kerülnek piacra, mivel a vásárlók ösztönösen tartanak az ingatlan múltjától és a házak „szellemétől”.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.