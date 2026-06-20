Egy horrorisztikus szabadulós játék után lett rosszul – vajon valóban negatív energia tapadt Brigire?

De vajon mi történhetett valójában? Létezhet, hogy egy évszázados emlékeket őrző hely negatív energia lenyomatát hordozza magán, vagy Brigi rosszulléte mögött kizárólag a félelemből fakadó pszichés működés állt? Története még ma is számos kérdést vet fel...

Negatív energia tapadhatott Brigire a szabadulószobás játékon

Fotó: 123RF

Negatív energia egy több száz éves pincerendszerben?

Brigi mindig is szerette az izgalmas programokat. Nem tartotta magát különösebben ijedősnek, ezért amikor egy külföldi városnézés során a barátaival megláttak egy horror tematikájú szabadulós játékot, azonnal kedvet kaptak és befizettek rá. A kaland egy hatalmas, több száz éves épületben kapott helyet, amelyhez egy kiterjedt pincerendszer is tartozott. A történet szerint a résztvevőknek elhunyt személyek szellemei, eltűnt emberek és különös paranormális jelenségek nyomába kellett eredniük.

Már az elején furcsa érzésem volt, de ezt betudtam a hangulatnak. A pincében nyirkos volt a levegő, félhomály uralkodott, és bár tudtam, hogy az egész csak játék, egyre feszültebbnek éreztem magam

– mesélte Brigi.

A fiatal nőt a rosszullét teljesen váratlanul érte.

Hirtelen olyan érzésem támadt, mintha nem kapnék levegőt. Erős nyomást éreztem a mellkasomban, és egy pillanatra megijedtem, hogy meg fogok fulladni. Ezután pedig úgy tűnt, mintha valaki hátulról erősen hátba vágott volna. Abban a pillanatban olyan intenzív volt az ütés érzete, hogy ösztönösen előreléptem egyet. Meg voltam győződve róla, hogy valaki nekem jött a sötétben, vagy egy haverom tréfából hátba vert.

Brigi azonnal hátrafordult, de senki nem állt mögötte. "A barátaim mind előttem voltak. Megdöbbentem, mert teljesen valóságosnak tűnt az erőteljes érintés. "

A rossz érzés a szabadulós játék után sem múlt el

A szabadulós játék végül véget ért, a kis csapat sikeresen megoldotta a feladványokat, és kijutott az épületből. Ám Brigi állapota ezt követően sem javult. "Úgy tudnám meghatározni, mintha minden energiám elszállt volna. Gyengének éreztem magam, nehezen lélegeztem, és valami megmagyarázhatatlan nyugtalanság telepedett rám."