Egy horrorisztikus szabadulós játék után lett rosszul – vajon valóban negatív energia tapadt Brigire?

De vajon mi történhetett valójában? Létezhet, hogy egy évszázados emlékeket őrző hely negatív energia lenyomatát hordozza magán, vagy Brigi rosszulléte mögött kizárólag a félelemből fakadó pszichés működés állt? Története még ma is számos kérdést vet fel...
Brigi mindig is szerette az izgalmas programokat. Nem tartotta magát különösebben ijedősnek, ezért amikor egy külföldi városnézés során a barátaival megláttak egy horror tematikájú szabadulós játékot, azonnal kedvet kaptak és befizettek rá. A kaland egy hatalmas, több száz éves épületben kapott helyet, amelyhez egy kiterjedt pincerendszer is tartozott. A történet szerint a résztvevőknek elhunyt személyek szellemei, eltűnt emberek és különös paranormális jelenségek nyomába kellett eredniük.
Már az elején furcsa érzésem volt, de ezt betudtam a hangulatnak. A pincében nyirkos volt a levegő, félhomály uralkodott, és bár tudtam, hogy az egész csak játék, egyre feszültebbnek éreztem magam
– mesélte Brigi.
A fiatal nőt a rosszullét teljesen váratlanul érte.
Hirtelen olyan érzésem támadt, mintha nem kapnék levegőt. Erős nyomást éreztem a mellkasomban, és egy pillanatra megijedtem, hogy meg fogok fulladni. Ezután pedig úgy tűnt, mintha valaki hátulról erősen hátba vágott volna. Abban a pillanatban olyan intenzív volt az ütés érzete, hogy ösztönösen előreléptem egyet. Meg voltam győződve róla, hogy valaki nekem jött a sötétben, vagy egy haverom tréfából hátba vert.
Brigi azonnal hátrafordult, de senki nem állt mögötte. "A barátaim mind előttem voltak. Megdöbbentem, mert teljesen valóságosnak tűnt az erőteljes érintés. "
A szabadulós játék végül véget ért, a kis csapat sikeresen megoldotta a feladványokat, és kijutott az épületből. Ám Brigi állapota ezt követően sem javult. "Úgy tudnám meghatározni, mintha minden energiám elszállt volna. Gyengének éreztem magam, nehezen lélegeztem, és valami megmagyarázhatatlan nyugtalanság telepedett rám."
Barátai semmi különöset nem tapasztaltak, nála azonban a panaszok még napokkal később is fennmaradtak. Hazafelé a repülőúton már annyira rosszul lett, hogy két hétig dolgozni sem tudott menni. Fejfájás, szorongás, gyengeség és étvágytalanság gyötörte, emellett különös rémálmok jelentkeztek nála.
"Szinte minden éjszaka valamire felriadtam, az összes álmom nyomasztó és zavaros volt. A részletekre alig emlékszem, de többször arra ébredtem, hogy hevesen ver a szívem."
A fiatal nő orvoshoz fordult, aki valamilyen vírusfertőzésre gyanakodott. Az a furcsa, hogy nem volt lázam, nem köhögtem, és az orrom sem folyt, a tipikus tünetek hiányoztak. Az orvos szerint a szorongásos panaszaim mögött akár pánikreakció is állhatott.
Brigi azonban úgy érezte, ennél jóval többről van szó...
Mivel az állapota nem javult, végül felkeresett egy auratisztítással is foglalkozó szakembert. Nem azért mentem, mert mindenáron természetfeletti magyarázatot kerestem a problémámra. Egyszerűen szerettem volna megérteni, mi történik velem.
A spirituális szakember már az első találkozás alkalmával különös dolgokat mondott: úgy érzékelte, mintha egy sűrű, nehéz energiagóc tapadt volna az aurámra, amely folyamatosan gyengíti az energiarendszeremet. Szerinte ez lehetett egy ott rekedt lélek lenyomata, de akár egy olyan negatív energia is, amelyet az évek során felhalmozódott félelmek és erős érzelmek hoztak létre.
Az auratisztítás után Brigi fokozatos javulást tapasztalt. Néhány nap alatt megszűntek a rémálmaim. Visszatért az étvágyam, és újra energikusnak, felszabadultnak éreztem magam. Olyan volt, mintha egy láthatatlan teher, egy ólomsúllyal rám nehezedő köpeny lekerült volna rólam.
Brigi a mai napig nem tudja biztosan, mi állt a története hátterében. Lehetséges, hogy a horrorjáték intenzív atmoszférája, a bezártság és a tudatalatti félelmek idézték elő a tüneteit. Azonban az is elképzelhető, hogy a különös helyszín valóban hordozott valamilyen nehezen definiálható sötét, negatív energiát.
Fogalmam sincs, mi történt ott velem
– mondja ma is Brigi.
Csak azt tudom, hogy amikor beléptem abba a pincerendszerbe, valami megváltozott bennem, körülöttem. Abban pedig teljesen biztos vagyok, hogy az auratisztítás után találtam újra önmagamra.
Hogy valóban a félelem koncentrált ereje, egy hirtelen pánikreakció vagy valamilyen megfoghatatlan negatív energia állt-e a háttérben, arra talán soha nem kap választ. Egy biztos: Brigi azóta messziről elkerüli azokat a helyeket, ahol a túlvilág erőivel vagy rettegést okozó helyzetekkel próbálnak játszani.
Az alábbi videóból ellesheted a tértisztítás fortélyait:
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