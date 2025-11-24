A rontás 6 fajtája – így hatnak az életünkre a láthatatlan negatív energiák

Vajon honnan tudhatjuk, milyen rontás ér minket, és hogyan különböztethetjük meg a spontán rossz gondolat negatív erejét a tudatos, rituális beavatkozástól? A negatív energiák auránkba való behatolása sokkal hétköznapibb jelenség, mint gondolnánk, egyes formái mégis rendkívül erős hatást gyakorolhatnak az életünkre. Az alábbiakban bemutatjuk a hat legjellegzetesebb rontástípust a hirtelen kipattanó, érzelemből fakadó energetikai impulzustól kezdve egészen az ősi, generációs lenyomatokig.

A rontás valójában negatív energiák tudatos vagy tudattalan küldése egy másik személy irányába.

A rontásoknak létezik szándékosan és tudattalanul küldött fajtája.

Az ártás levétele bizonyos esetekben szakértői segítséget igényel.

A rontások leggyakoribb fajtái – 6 típus, amit mindenkinek érdemes ismernie

1. Spontán rontás – amikor egy hirtelen, erős érzelem indítja el az energiát

A spontán rontás leggyakrabban hirtelen felindulásból születik: erős düh, harag, irigység vagy féltékenység hatására valaki ösztönösen negatív energiát küld felénk, mert képtelen uralni a saját fájdalmas érzéseit. Nem tudatos támadásról és rosszakaratról van szó, mégis érezhető az ember aurájában.

Jellemző tünetek:

fáradtság egy találkozás után

nyugtalanság, levertség

kisebb balszerencsés események egymás után

Ez a leggyakoribb, ugyanakkor a legkönnyebben kezelhető rontás.

2. Profán rontás – tudatos rosszakarat, mágikus eszközök nélkül, erős érzelmi háttérrel

A profán rontás már szándékos negatív energiaküldésnek minősül. A kibocsátó személy bár nem használ okkult, rituális eszközöket, tudatosan kíván elakadást vagy rosszat a célszemélynek. Nem spontán, pillanatnyi negatív emóció van mögötte, hanem tartósan fennálló fájdalmas érzések.

Jellemző tünetek:

felgyülemlő konfliktusok

kapcsolatromlások, súlyos nézeteltérések és félreértések

bizonytalan, nyugtalan légkör, romló anyagi és egészségügyi helyzet

álmatlanság, alvászavarok

A profán rontást áthatja a rosszindulat ereje, ezért jóval erősebb, mint a spontán változat.

3. Rituális (profi) rontás – amikorra tudatos rosszakarat mögött mágikus szertartás áll

Ez tekinthető a legerősebb rontástípusnak. Ilyenkor olyan személy küldi az energiát, aki járatos a mágikus módszerekben, és konkrét eszközöket használ: gyertyákat, szimbólumokat, fotót, személyes tárgyat vagy személytől eredő organikus anyagokat. Az is lehet, hogy szakavatott személy segítségét kéri egy hozzá nem értő, haraggal, gyűlölettel teli rosszakaró. A Szerelmi kötés-oldás, illetve a konkrét életterületre (anyagiak, egészség, szerelem) küldött rontás egyaránt ebbe a csoportba sorolható.