A rontás 6 fajtája – így hatnak az életünkre a láthatatlan negatív energiák

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 24. 19:15
Előfordul, hogy azt tapasztaljuk, egyszerre több dolog is félresiklik az életünkben, és sehogy sem találunk logikus magyarázatot a sorozatos kellemetlenségekre. Ilyenkor sokan jogosan felteszik maguknak a kérdést, vajon állhat-e mindezek mögött rontás? Nem is gondolnánk, hogy a negatív energiák milyen sokféleképpen nyilvánulhatnak meg a mindennapjainkban.
Szlovák Eszter
Vajon honnan tudhatjuk, milyen rontás ér minket, és hogyan különböztethetjük meg a spontán rossz gondolat negatív erejét a tudatos, rituális beavatkozástól? A negatív energiák auránkba való behatolása sokkal hétköznapibb jelenség, mint gondolnánk, egyes formái mégis rendkívül erős hatást gyakorolhatnak az életünkre. Az alábbiakban bemutatjuk a hat legjellegzetesebb rontástípust a hirtelen kipattanó, érzelemből fakadó energetikai impulzustól kezdve egészen az ősi, generációs lenyomatokig.

Rontás, mint negatív energiák ösztönös küldése erős düh hatására
A rontás valójában negatív energiák tudatos vagy tudattalan küldése egy másik személy irányába.
Fotó: khosro Rajabkordi / 123RF
  • A rontások lényege negatív energiák küldése.
  • A rontásoknak létezik szándékosan és tudattalanul küldött fajtája.
  • Az ártás levétele bizonyos esetekben szakértői segítséget igényel.

A rontások leggyakoribb fajtái – 6 típus, amit mindenkinek érdemes ismernie

1. Spontán rontás – amikor egy hirtelen, erős érzelem indítja el az energiát

A spontán rontás leggyakrabban hirtelen felindulásból születik: erős düh, harag, irigység vagy féltékenység hatására valaki ösztönösen negatív energiát küld felénk, mert képtelen uralni a saját fájdalmas érzéseit. Nem tudatos támadásról és rosszakaratról van szó, mégis érezhető az ember aurájában.

Jellemző tünetek:

  • fáradtság egy találkozás után
  • nyugtalanság, levertség
  • kisebb balszerencsés események egymás után

Ez a leggyakoribb, ugyanakkor a legkönnyebben kezelhető rontás.

2. Profán rontás – tudatos rosszakarat, mágikus eszközök nélkül, erős érzelmi háttérrel

A profán rontás már szándékos negatív energiaküldésnek minősül. A kibocsátó személy bár nem használ okkult, rituális eszközöket, tudatosan kíván elakadást vagy rosszat a célszemélynek. Nem spontán, pillanatnyi negatív emóció van mögötte, hanem tartósan fennálló fájdalmas érzések.

Jellemző tünetek:

  • felgyülemlő konfliktusok
  • kapcsolatromlások, súlyos nézeteltérések és félreértések
  • bizonytalan, nyugtalan légkör, romló anyagi és egészségügyi helyzet
  • álmatlanság, alvászavarok

A profán rontást áthatja a rosszindulat ereje, ezért jóval erősebb, mint a spontán változat.

3. Rituális (profi) rontás – amikorra  tudatos rosszakarat mögött mágikus szertartás áll

Ez tekinthető a legerősebb rontástípusnak. Ilyenkor olyan személy küldi az energiát, aki járatos a mágikus módszerekben, és konkrét eszközöket használ: gyertyákat, szimbólumokat, fotót, személyes tárgyat vagy személytől eredő organikus anyagokat. Az is lehet, hogy szakavatott személy segítségét kéri egy hozzá nem értő, haraggal, gyűlölettel teli rosszakaró. A Szerelmi kötés-oldás, illetve a konkrét életterületre (anyagiak, egészség, szerelem) küldött rontás egyaránt ebbe a csoportba sorolható.

Jellemző tünetek:

  • sorozatos balszerencse, anyagi és érzelmi veszteségek
  • rémálmok, súlyos alvászavarok
  • fizikai kimerültség ok nélkül, energiahiány, paranoid gondolatok, zavarodottság
  • a védelmi tárgyak elhagyása, és az elektromos eszközök elromlása

Ennek a fajta rontásnak a megszüntetése gyakran szakértői segítséget igényel.

4. Tárgyrontás – amikor egy tárgy közvetíti a negatív energiát

A tárgyrontás során az ártó energiát egy tárgyba helyezik, majd azt a célszemély közelébe juttatják. Előfordulhat, hogy régi tárgyak, ereklyék spontán is hordozzák korábbi tulajdonosuk vagy környezetük  negatív rezgéseit, és azokat véletlenszerűen átadják a velük újonnan érintkező, szenzitív személyeknek.

Jellemző tünetek:

  • rossz érzés egy konkrét tárgy közelében
  • gyakori veszekedések a helyiségben, ahol a tárgy található
  • a tárgy leesik, elmozdul, furcsán „viselkedik”
  • érezhető energiaszint-csökkenés és frusztráció, zavaros gondolatok és légkör otthon

A megoldás legtöbbször a füstölés, sózás, vagy holdvízzel, szenteltvízzel való tárgy- és tértisztítás.

Rontás alatt lévő fiatal depressziós nő
A rontások következménye lehet többek között rossz közérzet, frusztráció, balszerencse széria.
Fotó: 123RF

5. Generációs rontás – öröklődő energetikai blokkok a családban

Ez a rontástípus nem csupán egyetlen embert érint, hanem sokszor egy egész vérvonalat. Egy régi, fel nem oldott családi trauma vagy cselekvés energiája marad fenn, és tovább öröklődik generációkon át.

Jellemző tünetek:

  • ismétlődő családi minták (szegénység, párkapcsolati kudarcok, korai veszteségek)
  • súlyos elakadások több generáción át
  • azonos sorshelyzetek női vagy férfi ágon (gyermektelenség, betegségek, stb.)

A generációs rontás oldása összetett, és több lépcsős energetikai tisztítást igényel.

6. Önsorsontás – amikor a saját gondolatainkkal, cselekedeteinkkel teremtünk akadályokat

Talán a legmeglepőbb, de lényegében a leggyakoribb rontásforma. Az ember sokszor saját magát „rontja” meg negatív hiedelmeivel, félelmeivel és önszabotáló gondolataival, illetve ismételt hibás viselkedésmintáival.

Példák:

  • „Nekem soha semmi sem sikerül.”
  • „Biztos megint rossz dolog fog történni, mint mindig.”
  • „Nem érdemlem meg a boldogságot, szerencsétlenségre vagyok kárhoztatva.”

Jellemző tünetek:

  • önbizalomhiány
  • elakadások ismétlődése, ugyanazoknak a köröknek a futása 
  • a lehetőségek beszűkülése – minden folyamat megreked a beteljesedés előtt
  • hasonló jellegű párkapcsolati, anyagi kudarcok

Az önsorsrontás oldása önismerettel, pozitív megerősítésekkel és energetikai tisztítással sikerül a leghatékonyabban.

Ha a fenti felsorolás alapján erős gyanúnk merült fel, hogy valamilyen rontás áldozatai lehetünk, ne késlekedjünk, forduljunk szakemberhez a problémáink megoldásához.

