Ez a 3 csillagjegy képes a legkegyetlenebbül átgázolni mások érzelmein

Bizonyos csillagjegyek hajlamosak teljesen kikapcsolni az empátiájukat, ha a saját céljaikról van szó.

A Kos, a Skorpió és a Bak szülöttei a leginkább hajlamosak arra, hogy átgázoljanak mások érzelmein.

Ha a saját boldogságuk a tét, ezek a jegyek a szeretteiket is képesek átlépni.

Sokan képesek a saját igényeiket is háttérbe szorítani, csak hogy ne bántsanak meg másokat. A másik oldalon viszont az igazi érzelmi ragadozók állnak. Ha a saját boldogságukról, karrierjükről vagy kényelmükről van szó, hajlamosak érzelmi úthengerré változni. A horoszkóp szerint az alábbi három jegy szülöttei a leginkább hajlamosak arra, hogy hidegvérrel átgázoljanak másokon, úgyhogy jobb, ha óvatos vagy velük!

A horoszkóp szerint három csillagjegy szülötteiből teljesen hiányzik az empátia, ha a saját boldogságukról van szó.

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A horoszkóp szerint ők átgázolnak az érzéseiden

Az asztrológia szerint az alábbi csillagjegyek szülöttei hajlamosak a leginkább arra, hogy a saját boldogságukat kergetve teljesen érzéketlenül gázoljanak át mások lelkén.

1. Kos – a megállíthatatlan faltörő

Ha egy Kos a fejébe vesz valamit, ott kő kövön nem marad. Nem feltétlenül gonoszságból teszi, egyszerűen annyira fókuszál a céljaira és a saját boldogságára, hogy a környezete számára teljesen láthatatlanná válik. Ha úgy érzi, valaki vagy valami gátolja a sikerben – legyen szó egy előléptetésről vagy a magánéletről –, gondolkodás nélkül jégre teszi az illetőt. A horoszkóp figyelmeztetése szerint a Kos mellett könnyen áldozattá válhatsz, mert mire észbe kapsz, ő már rég elérte, amit akart, te pedig ott maradsz a romok alatt.

2. Skorpió – a stratégák hidegvérű királya

A Skorpió a zodiákus legtitokzatosabb és egyben legveszélyesebb jegye, ha érzelmi hadviselésről van szó. Rendkívül mélyen érez, de ha a saját boldogságáról vagy a szerettei védelméről van szó, képes teljesen kikapcsolni az empátiáját mások irányába. Ha úgy látja, hogy valaki az útjában áll, nem csapkod, nem kiabál, hanem csendben, tűpontosan tervezi meg a lépéseit. Olyan kegyetlenül és manipulatív módon képes átgázolni mások érzelmein, hogy a másik fél sokszor csak későn veszi észre: csúfosan kihasználták. A Skorpió sosem felejt, és ha a saját érdeke úgy kívánja, bárkit gondolkodás nélkül feláldoz.