Hírek a foci-VB-rőlFidesz KongresszusHorváth ÉvaRubint Réka
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Jusztin névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Ez a 3 csillagjegy képes a legkegyetlenebbül átgázolni mások érzelmein

Ez a 3 csillagjegy képes a legkegyetlenebbül átgázolni mások érzelmein

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors asztrológia
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 16. 11:00
csillagjegyhoroszkópkegyetlen
Vannak, akik a légynek sem ártanának, mások viszont a saját boldogságukért bárkit eltaposnak. A horoszkóp szerint létezik 3 olyan csillagjegy, akik ha az érdekeikről van szó, nem ismernek kegyelmet, vigyázz velük!
Szabó Szilvi
A szerző cikkei
  • Bizonyos csillagjegyek hajlamosak teljesen kikapcsolni az empátiájukat, ha a saját céljaikról van szó.
  • A Kos, a Skorpió és a Bak szülöttei a leginkább hajlamosak arra, hogy átgázoljanak mások érzelmein.
  • Ha a saját boldogságuk a tét, ezek a jegyek a szeretteiket is képesek átlépni.

Sokan képesek a saját igényeiket is háttérbe szorítani, csak hogy ne bántsanak meg másokat. A másik oldalon viszont az igazi érzelmi ragadozók állnak. Ha a saját boldogságukról, karrierjükről vagy kényelmükről van szó, hajlamosak érzelmi úthengerré változni. A horoszkóp szerint az alábbi három jegy szülöttei a leginkább hajlamosak arra, hogy hidegvérrel átgázoljanak másokon, úgyhogy jobb, ha óvatos vagy velük!

Fiatal nő csak a saját érdekeit nézi a horoszkópja szerint
A horoszkóp szerint három csillagjegy szülötteiből teljesen hiányzik az empátia, ha a saját boldogságukról van szó.
Fotó: Kues / shutterstock

A horoszkóp szerint ők átgázolnak az érzéseiden

Az asztrológia szerint az alábbi csillagjegyek szülöttei hajlamosak a leginkább arra, hogy a saját boldogságukat kergetve teljesen érzéketlenül gázoljanak át mások lelkén.

1. Kos – a megállíthatatlan faltörő 

Ha egy Kos a fejébe vesz valamit, ott kő kövön nem marad. Nem feltétlenül gonoszságból teszi, egyszerűen annyira fókuszál a céljaira és a saját boldogságára, hogy a környezete számára teljesen láthatatlanná válik. Ha úgy érzi, valaki vagy valami gátolja a sikerben – legyen szó egy előléptetésről vagy a magánéletről –, gondolkodás nélkül jégre teszi az illetőt. A horoszkóp figyelmeztetése szerint a Kos mellett könnyen áldozattá válhatsz, mert mire észbe kapsz, ő már rég elérte, amit akart, te pedig ott maradsz a romok alatt.

2. Skorpió – a stratégák hidegvérű királya

A Skorpió a zodiákus legtitokzatosabb és egyben legveszélyesebb jegye, ha érzelmi hadviselésről van szó. Rendkívül mélyen érez, de ha a saját boldogságáról vagy a szerettei védelméről van szó, képes teljesen kikapcsolni az empátiáját mások irányába. Ha úgy látja, hogy valaki az útjában áll, nem csapkod, nem kiabál, hanem csendben, tűpontosan tervezi meg a lépéseit. Olyan kegyetlenül és manipulatív módon képes átgázolni mások érzelmein, hogy a másik fél sokszor csak későn veszi észre: csúfosan kihasználták. A Skorpió sosem felejt, és ha a saját érdeke úgy kívánja, bárkit gondolkodás nélkül feláldoz.

3. Bak – az érzelemmentes jégcsap

A Bak híres a racionalitásáról és a céltudatosságáról, ám ez a magánéletben ijesztő fásultsággá alakulhat. Számára az élet egy sakkjátszma, ahol a saját boldogsága és anyagi-erkölcsi biztonsága a fődíj. Ha a céljai eléréséhez az kell, hogy hátat fordítson egy régi barátnak, vagy elhagyjon egy olyan partnert, aki már nem viszi őt előre, lelkiismeret-furdalás nélkül megteszi. A horoszkóp szerint a Bak nem akar drámát, egyszerűen hideg logikával kiszámolja, mi éri meg neki, és ha te nem vagy benne a hosszú távú képletében, azonnal és kíméletlenül eldob.

Nézd meg videón, melyik a három legveszélyesebb csillagjegy:

@asztrokert Ez a 3 legveszélyesebb csillagjegy. Neked mi a véleményed? ✨ #asztrológia #asztrologia #csillagjegyek #csillagjegy #horoszkóp #horoszkopok #kos #skorpió #vízöntő ♬ Solas x Interstellar - Gabriel Albuquerqüe

Ezek a horoszkóp cikkek is érdekelhetnek:

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu