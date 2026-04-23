Ez az 5 csillagjegy kegyetlen tud lenni – jobb, ha nem húzol ujjat velük

Ez az 5 csillagjegy vitában nem finomkodik.

A horoszkóp szerint náluk gyorsabban elfogy a türelem.

Ha átléped a határt, egyetlen mondattal lezárják a helyzetet.

Minden jegynek megvan a maga erőssége és a nehezebb oldala is. A keményebb reakció akkor jelenik meg, amikor valaki átlépi a másik határait, vagy amikor már úgy érzi, nincs lehetőség a finomabb megoldásokra. A horoszkóp szerint ezek a jegyek ilyenkor nem magyaráznak hosszan, egyszerűen kimondják, amit gondolnak, és ezzel le is zárják a helyzetet.

Eláruljuk, a horoszkóp szerint melyik csillagjegy a legkegyetlenebb. Fotó: Cinemanikor / shutterstock

A horoszkóp szerint ezekkel a csillagjegyekkel vigyázz

Ezek a csillagjegyek nem beszélnek feleslegesen, viszont amit mondanak, az néha bizony érzékenyen érinti a másikat.

Skorpió csillagjegy

A Skorpió természete elsőre nyugodtnak tűnik. Inkább megfigyel, mint beszél, és nem siet reagálni. Hagyja, hogy a dolgok kibontakozzanak, közben pedig minden apró részletet megjegyez. Ez a csend azonban sokszor félrevezető, mert kívülről úgy látszik, mintha nem érintené a helyzet. Amikor viszont eléri a tűréshatárt, a reakciója kegyetlen lesz: egyetlen mondattal jelzi, hogy eddig tartott a türelme. Tudja, hol van a másik gyenge pontja, és oda szúr. És ezt a fajta reakciót nem teszed zsebre, mert a lényegre tapint rá.

Bak csillagjegy

A horoszkóp szerint a Bak alapból visszafogott és fegyelmezett típus. Nem sodorják el az érzelmei, végiggondolja a helyzetet, mielőtt megszólal. Konfliktusban is megtartja a kontrollt, és nem hagyja, hogy a pillanatnyi feszültség vezesse. Az ő keménysége abban mutatkozik meg, hogy nem hagy nyitott kérdéseket. Lépésről lépésre tisztázza a helyzetet, ráadásul úgy, hogy közben végig higgadt marad. Nem használ erős szavakat, mégis egyértelművé teszi, tudd, hol van a határ. A vele való vita után minden a helyére kerül, még akkor is, ha ez nem kényelmes.

Ikrek csillagjegy

Az Ikrek gyors és éles gondolkodású, és ez beszélgetés közben is azonnal érződik. Egy vita során pillanatok alatt reagál, és pontosan érzi, melyik mondattal talál célba. Nem húzza el a konfliktust, röviden és tömören fogalmaz. Ez a gyorsaság viszont könnyen válhat túl sarkossá. Egy-egy megjegyzése annyira találó lehet, hogy még később is visszacseng a füledben. A lényeg, hogy nem feltétlenül bántani akar, inkább tisztázni és lezárni a helyzetet, de a hatása így is erős.