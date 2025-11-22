Horoszkóp: ez a 3 csillagjegy a legmérgezőbb ex – A tiéd is köztük van?

Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 22. 17:30
Egyes szerelmek után felépülünk – mások után terápiára járunk. A horoszkóp szerint ez a 3 csillagjegy kifejezetten hajlamos arra, hogy mérgező ex legyen egy románc után.
Boncza Léda
A szerző cikkei

A csillagjegyünk nem csak a kedvenc színünkre vagy az ideális randipartnerre utalhat; néha árulkodik a sötétebb oldalainkról is. Ez a horoszkóp most azokkal a csillagjegyekkel foglalkozik, akik szakítás után sem tűnnek el csendben az életedből. Vagy mert te nem tudsz szabadulni tőlük, vagy mert ők nem hajlandóak elengedni téged. Íme 3 csillagjegy, amely az asztrológusok szerint a legmérgezőbb exek közé tartozik – és nem, a Skorpió nincs köztük!

horoszkóp
Vajon ki a legmérgezőbb ex a horoszkóp szerint? 
Fotó:  Shutterstock 

Horoszkóp: a csillagjegy, amit nem felejtesz – és nem jó értelemben

Ikrek csillagjegy – A szóvirágok mögött rejtőző dráma csillagjegye

Az Ikrek csillagjegy képviselői imádják a kommunikációt – de épp ez az, amivel gyakran összezavarnak, és képesek érzelmi játszmákba keverni téged. A kapcsolat alatt sziporkázó társaság, de a szakítás után hirtelen rád zúdítják a felelősséget, vagy épp túlzott közvetlenséggel próbálnak visszalopakodni az életedbe.

Egy Ikrek ex könnyedén vált hangulatot: egyik nap nosztalgiázik, másnap ridegen ignorál. Te pedig csak pislogsz, hogy most akkor hiányzol neki, vagy csak unatkozik?

Bak csillagjegy – A profi bűntudatgenerátor csillagjegy

A Bak csillagjegy szülöttei nem kiabálnak, nem fenyegetnek – ők inkább csendes gyilkosok. Ha vége a kapcsolatnak, úgy vonulnak vissza, mintha nem is léteztél volna. A hideg racionalitás mögött azonban komoly érzelmi manipuláció rejlik.

A Bak ex látszólag felnőtt módon kezeli a szakítást, valójában viszont szinte észrevétlenül férkőzik a lelkedbe, és eléri, hogy úgy érezd, kevés voltál a kapcsolatotokhoz, ezért lett vége.

Rák csillagjegy – A szentimentális csapda csillagjegye

A Rák csillagjegy elsőre talán meglepő ezen a listán, hiszen gyengéd, családközpontú és érzékeny. Ám pont ez a túlérzékenység válhat mérgezővé, ha a kapcsolat után sem hajlandó elengedni téged. A Rák ex gyakran érzelmi zsarolással, áldozatszereppel próbálja fenntartani a köteléket.

„Nem tudok továbblépni nélküled” – és te persze megsajnálod.

Az exed horoszkópja is a listán van? Így lépj ki a mérgező körből

Ideje határokat húzni! Egy mérgező ex árnyéka sokáig velünk maradhat – de a horoszkóp segíthet fényt gyújtani ott, ahol eddig csak zűrzavar volt. Lehet, hogy a csillagjegyünk hajlamosít valamire – de a tudatosságunk az, ami végül felszabadíthat bennünket.

