Ez a 3 legmanipulatívabb csillagjegy: észre sem veszed, hogy az orrodnál fogva vezetnek

A horoszkóp szerint az alábbi három jegy kiválóan ért a szavakhoz, jól olvasnak mások érzéseiben, éppen ezért képesek úgy befolyásolni másokat, hogy az áldozatnak fel sem tűnik, mi történik valójában. Mutatjuk, melyik a 3 legmanipulatívabb csillagjegy és mire figyelj, ha kapcsolatba kerülsz velük.

Horoszkóp szerint van 3 csillagjegy, akik manipulálják a többieket.

Fotó: Billion Photos / Shutterstock

A horoszkóp szerint 3 csillagjegy manipulatívabb a többinél.

A Skorpiók mesteri érzelmi stratégák.

Az Ikrek a szavakkal manipulálnak másokat.

A Rák az érzelmi zsarolás nagymestere.

Így tudsz védekezni a manipuláció ellen.

Ez a 3 legmanipulatgívabb csillagjegy

1. Skorpió csillagjegy – a mesteri érzelmi stratégák

A Skorpió hírhedten intenzív és kiismerhetetlen jegy. Rendkívül érzékeny, de ezt a sebezhetőséget ritkán mutatja ki, inkább mások gyenge pontjait keresi. A legmanipulatívabb csillagjegyek között az első helyre kerül, mivel természetes érzéke van ahhoz, hogy felismerje, hogyan befolyásolhat valakit finoman, sokszor érzelmi zsarolással vagy csendes eltávolodással. A Skorpió nem felejt, és ha úgy érzi, hogy megbántották, bosszút forral – lehet, hogy lassan, de annál biztosabban.

2. Ikrek csillagjegy – a szavak zsonglőrei

Az Ikrek gyakran ártatlanul könnyed és társasági jegynek tűnik, de ez a kettősség épp a legerősebb fegyvere. Kiváló kommunikátor, aki úgy forgatja a szavakat, hogy mindig ő kerüljön előnybe. Néha még saját magát is meggyőzi arról, amit mond – de a manipulációja gyakran abból fakad, hogy mindenkit az ujjai köré csavar a sármjával. Ha hirtelen teljesen másképp kezd viselkedni, mint előző nap, gyanakodj: lehet, hogy egy színjáték része vagy.

3. Rák csillagjegy – az érzelmi zsarolás nagymestere

A Rák elsőre empatikus, gondoskodó és mély érzésű. Ám épp ezekkel az érzelmekkel képes manipulálni másokat. A leggyakoribb fegyvere a bűntudatkeltés és az érzelmi visszavonulás – amikor megsértődik, bezárkózik, és várja, hogy a másik visszakússzon bocsánatot kérni, akkor is, ha nem is történt semmi komoly. A legmanipulatívabb csillagjegyek egyike, mert úgy irányít, hogy közben azt hiszed, te vagy a hibás mindenért.