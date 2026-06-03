Ez a 3 csillagjegy a legborzalmasabb kolléga a horoszkóp szerint – Te mennyire jössz ki velük?

Nincs olyan munkahely, ahol mindenki tökéletesen kompatibilis a másikkal. Mindenhol akadnak feszültségek, konfliktusforrások, és szinte mindenhol akad egy-egy kolléga, aki egyszerűen nem érzi a határokat. Ő az, aki egy forró kávéval a kezében, az utolsó utáni pillanatban esik be az értekezletre. Aki valahogy mindig felbukkan, amikor egy irodai pletyka szárnyra kap az ebédlőben. Aki akkor is beszél hozzád, amikor ki sem látsz a teendőid alól. A horoszkóp alapján ezekkel a csillagjegyekkel van a legtöbb probléma a melóban.
Az Ikrek a munkahelyén egy egészen kettős szerepet tölt be. Ő az irodai élet motorja, na meg a fékje is egyszerre. Ő az, aki odaáll az asztalod mellé, hogy feltegyen egy „gyors kérdést”, aztán azon kapod magad, hogy 10 perce arról magyaráz, hogy a hétvégén milyen csodás, természetközeli helyen túrázott a családdal – és milyen kár, hogy megint hétfő van, és megint milyen meleg van, és milyen jó filmet játszottak tegnap a tévében stb. Az eredetileg 3 perces e-mail írásodból, hirtelen negyedórás csevegés lett. A levélből pedig még mindig csak a tárgy van meg.
Az Ikrekkel nem az a baj, hogy ne értene a munkájához. Nagyon is ért, sőt: kreatív, ötletes, és így gyors is. Így aztán szereti az üres perceit egy kis traccspartival kitölteni. Csak azt felejti el, hogy másnak lehet, hogy lenne dolga – ami nem várhat.
A Nyilas kollégára nyugodtan lehetne fogadást kötni. Vajon ma megérkezik időben? Bejön-e egyáltalán? 5, 10 vagy 30 percet fog késni? A lehetőségek tárháza kifogyhatatlan. Mindig tud meglepetést okozni, mert általában ő maga sem tudja, mi fog történni. A Nyilas ki nem állhatja a mindennapos rutinmunkát, a szokásos teendőket. Őt a végeláthatatlan táblázatok nem fogják munkára bírni. Inspirációt keres.
Tehát nem a legmegbízhatóbb csillagjegy, ha munkáról van szó, de ha megjelenik, lendülete és lelkesedése vírusként terjed az irodában. A horoszkóp szerint a Nyilas nagy ötletek szerzője – csak az adminisztrációtól óvja meg őt a sors.
A Halak az iroda empatája, mindenkit megért, mindenkinek segít. Ő teremti meg a szürke hétköznapok melegségét. Csakhogy ez a mély együttérzés és érzékenység könnyen a munka rovására megy, amikor a Halak jobban szeret a kollégák érzéseivel és saját gondolataival foglalkozni, mint a határidőkkel. Az fejében létező álomvilágban úgy tűnik, egy teljesen más időzóna van, mint a valóságban.
A Halak az a kolléga, aki mindig „majdnem kész” van egy feladattal. Vagy igazából rég kész van, csak elfelejtette jelezni. A horoszkóp szerint valójában élvezet egy projekten tevékenykedni a csillagjeggyel, közösen ötletelni és kreatívkodni. Csak elég sűrűn vissza kell rángatni őt a való világba, hogy ne a saját, kiszámíthatatlan ritmusában dolgozzon. Ellenkező esetben esélyes, hogy minden feladat csúszik egy pár órát… vagy napot.
Az alábbi videóból megismerheted a csillagjegyek sötét oldalát:
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