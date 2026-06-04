Ambrus AttilaBL-döntőScherer PéterExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Bulcsú névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Szakítási hullám tarol a nyáron: ezt a 3 csillagjegyet még augusztus előtt kiteszi a párja

Szakítási hullám tarol a nyáron: ezt a 3 csillagjegyet még augusztus előtt kiteszi a párja

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors horoszkóp
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 04. 10:30
szakításnyárasztrológiapárkapcsolat
Három csillagjegy számára különösen fájdalmas fordulatot tartogatnak a bolygók. Készülj fel, mert a legfrissebb nyári horoszkóp szerint kíméletlen szerelmi vihar csap le a csillagjegyekre, és gyökeresen felforgatja az életüket. Mutatjuk, kik vannak veszélyben!
Szabó Szilvi
A szerző cikkei
  • A nyári szerelmi horoszkóp szerint egy három csillagjegy párkapcsolata is zátonyra futhat még augusztus előtt. 
  • Az Ikrek a partnere elhanyagolása, míg a Szűz a kritikái miatt veszítheti el a szerelmét a nyár közepén. 
  • A Halak jegyűeket sokkolni fogja a szakítás, mert későn veszik észre, hogy a párjuk már rég elhidegült tőlük. 

A nyár a legtöbb pár számára a szerelemről, a közös vízparti nyaralásokról és a forró éjszakákról szól. Az asztrológusok szerint azonban az idei bolygóállások nem mindenkinek hoznak felhőtlen nyarat. Egy komoly kozmikus vihar készülődik, amely alapjaiban rázza meg a párkapcsolatokat. A horoszkóp szerint három csillagjegy számára különösen veszélyes lesz ez az időszak: náluk nemhogy a közös jövő, de még az augusztus is elérhetetlen távolságba kerül, mert a párjuk még a nyár közepe előtt kiadja az útjukat.

A horoszkóp szerint szakító pár
A horoszkóp szerint a nyár három csillagjegy számára hoz fájdalmas szakítást / Fotó: Pheelings media /  Shutterstock 

A horoszkóp szerint ők vannak a legnagyobb veszélyben

Bár a szakítás gondolata mindig fájdalmas, ezek a kapcsolatok már régóta hordozták magukban a feszültséget. A bolygók jelenlegi mozgása most csupán felszínre hozza a szőnyeg alá söpört problémákat, és kegyetlen őszinteséggel kényszeríti ki a döntést. Lássuk, kik azok, akiknek sürgősen fel kell készülniük a viharra a horoszkóp szerint!

1. Ikrek – a flörtölés ára

Az Ikrek jegy szülöttei imádják a nyári nyüzsgést, a fesztiválokat, a flörtöket és a szabadságot, ám pont ez a könnyedség okozhatja a vesztüket. Az elmúlt időszakban hajlamosak voltak elhanyagolni a párjukat, és a mély beszélgetések helyett a felszínes szórakozást választották. Július közepére a feszültség tarthatatlanná válik. Párjuk megelégeli azt, hogy mindig a második helyre szorulnak az Ikrek nyüzsgő társasági életében. Egy váratlan, de annál határozottabb beszélgetés során elhangzik a végszó – az Ikrek pedig ott marad a hőn áhított szabadságával, de teljesen összetört szívvel.

2. Szűz – a fojtogató kritika

A Szűz jegyűek híresek a maximalizmusukról és arról, hogy mindent és mindenkit szeretnek kritizálni, elemezni. Ez a tulajdonságuk az idei nyáron már fojtogatóvá és elviselhetetlenné válik a partnerük számára. A Szűz folyamatos elvárásai és a spontaneitás teljes hiánya miatt a párjuk úgy érzi majd magát a kapcsolatban, mintha egy soha véget nem érő állásinterjún vagy iskolai vizsgán kellene teljesítenie. A szakítás hirtelen fog jönni a horoszkóp szerint, és a partnernek elegendő lesz egyetlen újabb apró szemrehányás ahhoz, hogy végleg besokalljon és összepakoljon. Augusztus előtt a Szűz kénytelen lesz szembenézni a rideg ténnyel: a tökéletesség hajszolása közben elveszítette azt az embert, aki igazán szerette őt.

3. Halak – a rózsaszín köd buborékja kipukkad

A Halak jegy szülöttei hajlamosak örökké rózsaszín szemüvegen keresztül nézni a világot, és teljesen figyelmen kívül hagyni a valóság baljóslatú jeleit. Míg ők a tökéletes nyári romantikáról és az örökkön-örökké tartó szerelemről álmodoznak, párjuk már rég eltávolodott tőlük érzelmileg. A Halak passzivitása és az, hogy a felmerülő problémák elől a saját fantáziavilágukba menekülnek, teljesen felemészti a kapcsolatot. Párjuk megelégeli, hogy egyedül kell cipelnie a mindennapok és a párkapcsolat terheit, miközben a Halak álomvilágban élve csak a szép szavakat várja. A horoszkóp szerint még július vége előtt eljön az a pont, amikor a partner kimondja a végszót. A Halakat ez sokkolja, mivel az illúzióik miatt egyáltalán nem látták előre a katasztrófát.

Nézd meg videón, hogyan gyógyulnak az egyes csillagjegyek szakítás után:

Ezek a horoszkópos cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu