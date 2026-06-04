Szakítási hullám tarol a nyáron: ezt a 3 csillagjegyet még augusztus előtt kiteszi a párja

A nyári szerelmi horoszkóp szerint egy három csillagjegy párkapcsolata is zátonyra futhat még augusztus előtt.

Az Ikrek a partnere elhanyagolása, míg a Szűz a kritikái miatt veszítheti el a szerelmét a nyár közepén.

A Halak jegyűeket sokkolni fogja a szakítás, mert későn veszik észre, hogy a párjuk már rég elhidegült tőlük.

A nyár a legtöbb pár számára a szerelemről, a közös vízparti nyaralásokról és a forró éjszakákról szól. Az asztrológusok szerint azonban az idei bolygóállások nem mindenkinek hoznak felhőtlen nyarat. Egy komoly kozmikus vihar készülődik, amely alapjaiban rázza meg a párkapcsolatokat. A horoszkóp szerint három csillagjegy számára különösen veszélyes lesz ez az időszak: náluk nemhogy a közös jövő, de még az augusztus is elérhetetlen távolságba kerül, mert a párjuk még a nyár közepe előtt kiadja az útjukat.

A horoszkóp szerint a nyár három csillagjegy számára hoz fájdalmas szakítást / Fotó: Pheelings media / Shutterstock

A horoszkóp szerint ők vannak a legnagyobb veszélyben

Bár a szakítás gondolata mindig fájdalmas, ezek a kapcsolatok már régóta hordozták magukban a feszültséget. A bolygók jelenlegi mozgása most csupán felszínre hozza a szőnyeg alá söpört problémákat, és kegyetlen őszinteséggel kényszeríti ki a döntést. Lássuk, kik azok, akiknek sürgősen fel kell készülniük a viharra a horoszkóp szerint!

1. Ikrek – a flörtölés ára

Az Ikrek jegy szülöttei imádják a nyári nyüzsgést, a fesztiválokat, a flörtöket és a szabadságot, ám pont ez a könnyedség okozhatja a vesztüket. Az elmúlt időszakban hajlamosak voltak elhanyagolni a párjukat, és a mély beszélgetések helyett a felszínes szórakozást választották. Július közepére a feszültség tarthatatlanná válik. Párjuk megelégeli azt, hogy mindig a második helyre szorulnak az Ikrek nyüzsgő társasági életében. Egy váratlan, de annál határozottabb beszélgetés során elhangzik a végszó – az Ikrek pedig ott marad a hőn áhított szabadságával, de teljesen összetört szívvel.

2. Szűz – a fojtogató kritika

A Szűz jegyűek híresek a maximalizmusukról és arról, hogy mindent és mindenkit szeretnek kritizálni, elemezni. Ez a tulajdonságuk az idei nyáron már fojtogatóvá és elviselhetetlenné válik a partnerük számára. A Szűz folyamatos elvárásai és a spontaneitás teljes hiánya miatt a párjuk úgy érzi majd magát a kapcsolatban, mintha egy soha véget nem érő állásinterjún vagy iskolai vizsgán kellene teljesítenie. A szakítás hirtelen fog jönni a horoszkóp szerint, és a partnernek elegendő lesz egyetlen újabb apró szemrehányás ahhoz, hogy végleg besokalljon és összepakoljon. Augusztus előtt a Szűz kénytelen lesz szembenézni a rideg ténnyel: a tökéletesség hajszolása közben elveszítette azt az embert, aki igazán szerette őt.