Ez a 3 csillagjegy a legnagyobb hazudozó a horoszkóp szerint – a párod vajon köztük van?

Senkit sem lehet a csillagjegye alapján hazugnak bélyegezni, ugyanakkor a horoszkóp szerint vannak olyanok, akik hajlamosabbak a füllentésekre, mellébeszélésre. Nekik az ösztönös működésük része a konfliktuskerülés, az érzelmi túlélés vagy a stratégiai gondolkodás, amelyek érdekében hajlamosabbak a ködösítésre. Alább bemutatjuk azt a három csillagjegyet, akik híresek arról, hogy mesterien formálják a valóságot. Lássuk, kik ők, és mi áll a viselkedésük hátterében.
A horoszkóp szerint az Ikrek a kommunikáció nagymestere. Gyors észjárású, szellemes és rendkívül alkalmazkodó. Egy vitahelyzetben pillanatok alatt új nézőpontot talál, és olyan meggyőzően adja elő az álláspontját, hogy szinte lehetetlen sarokba szorítani.
Az Ikrek nem feltétlenül rosszindulatból csúsztat. Számára a változó világban az igazságnak is több oldala van. Ha tegnap még valamit határozottan állított, ma már képes az ellenkezőjét is ugyanilyen szenvedéllyel képviselni.
Párkapcsolatban ez akkor okozhat gondot, ha a másik fél stabil, kiszámítható kommunikációra vágyik. Az Ikrek ugyanis ösztönösen menekül a kellemetlen számonkérés elől, és inkább frappáns magyarázattal oldja meg a helyzeteket, mintsem hogy beismerje: hibázott.
Egy Skorpió egészen másképp működik. Ő nem beszél sokat, de amit mond, azt általában tudatosan felépíti. Rendkívül intuitív és stratégikus, pontosan érzi, mikor milyen információ birtokában van előnyben.
A Skorpió ritkán hazudik látványosan – inkább elhallgat dolgokat. Számára az információ hatalom, és nem szívesen adja ki a kezéből az irányítást. Ha úgy érzi, hogy a teljes igazság sebezhetővé tenné, inkább titokban tart bizonyos részleteket.
Ez a hozzáállás misztikussá és izgalmassá teszi, ugyanakkor bizalmi kérdéseket is felvethet.
A Halak érzékeny és empatikus. Ha füllent, azt legtöbbször nem önös érdekből teszi, hanem azért, hogy megóvjon valakit – vagy saját magát – a fájdalomtól. A Halak hajlamos idealizálni a kapcsolatokat. Ha problémát érzékel, inkább elkeni, mintsem hogy nyílt konfrontációt vállaljon. Egy „minden rendben” nála sokszor azt jelenti, hogy még nem áll készen beszélni az őt nyomasztó témákról. A valóság megszépítése számára menekülési útvonal egy túl kemény világ elől.
Hosszú távon azonban a kimondatlan igazságok felhalmozódhatnak és távolságot teremthetnek.
Fontos hangsúlyozni, hogy a szó szoros értelmében egyik csillagjegy sem hazug. A többi jegyhez képest esetükben az a különbség, ahogy a konfliktusokat és a saját sebezhetőségüket kezelik. Van, aki beszéddel, van, aki hallgatással, és van, aki álomszerű köntösbe bújtatott félmondatokkal.
Ha a párod a fenti három jegy valamelyikében született, a kulcs a nyílt, ítélkezésmentes kommunikáció. Az őszinteség biztonságos légkörben születik meg.
