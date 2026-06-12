Hírek a foci-VB-rőlHorváth ÉvaRubint RékaTóth Andi
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
19°C Székesfehérvár

Villő névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Horoszkópban használt zodiákus kör a tengerparton.

Mentsd el ezt a dátumot – A horoszkóp szerint a nyarad legszerencsésebb napja lesz

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors asztrológia
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 12. 20:15
2026csillagjegyhoroszkópnyár
Mit szólnál, ha birtokodba jutna egy információ, ami mindent megváltoztat? A horoszkóp most elárulja, melyik nyári napon állnak melléd a csillagok. Készülj, mert ebben az időpontban bármi megtörténhet, amiről eddig álmodoztál! Csak akarnod kell.
Boncza Léda
A szerző cikkei

Biztosan tapasztaltad, hogy egyszerűen vannak olyan napok, amikor semmi sem akar összejönni. Lekésed a buszod, leszakad az inged gombja, otthon hagyod az ebéded, és még sorolhatnánk. Nos, a peches napokat az energiák szerencsésekkel kompenzálják. A horoszkóp segítségével pedig azt is megtudhatod, melyik dátum lesz a te szerencsenapod idén nyáron. Vésd fel a naptáradba, mert ha jól figyelsz, nagy meglepetésekben lehet részed!

Boldog fiatal nő a tengerparton a horoszkópban.
Ez a nap mindent megváltoztathat: a horoszkóp szerint a nyarad legszebb pillanatai várnak rád!
Fotó: fast-stock /  Shutterstock 
  • Minden csillagjegynek lesz egy szerencsés napja 2026 nyarán.
  • Egyesekre szerelem, másokra karrier- vagy pénzügyi siker vár.
  • Ez a dátum óriási fordulatokat hozhat a csillagjegyek életébe, ezért érdemes feljegyezni.

Horoszkóp 2026: ez lesz a csillagjegyek legszerencsésebb napja a nyáron

Kos csillagjegy: július 11.

A Kosokra sikeres nyári szezon vár, de lesz egyetlen nap, amikor igazán megállíthatatlannak érzik majd magukat – és nem véletlenül! Július 11-én egy régóta dédelgetett álomterv zöld utat kaphat. Érdemes lesz a legbátrabb énjük bőrébe bújni ezen a reggelen!

Bika csillagjegy: augusztus 12.

Augusztus 12-én a Bikáknak egyetlen dolguk lesz: végre hátradőlni és csak várni. Ugyanis a horoszkóp szerint egy meglepetés közeledik feléjük, ami nagy eséllyel ezen a napon ér el hozzájuk. Örömteli és nyugodt pillanatokra számíthatnak.

Ikrek csillagjegy: június 27.

Az Ikrekre egy rendkívül váratlan, de annál kellemesebb találkozás vár, amivel egy szuper lehetőség is érkezik. Ha elég ügyesek, lecsaphatnak rá, és nagy sikert arathatnak.

Rák csillagjegy: július 23.

Július 23-án a Rákoknak nagyon fontos lesz, hogy figyeljenek arra, mit súg belső hangjuk. Ha ezen a napon a szívükre hallgatnak, egy olyan döntést hozhatnak meg, amely egy igen hosszú távú, pozitív változást idéz majd elő szerelmi életükben. Lehet, hogy az igazi közeledik?

Oroszlán csillagjegy: augusztus 8.

Az Oroszlánok karizmájukat csúcsra járatják augusztus 8-án. Magabiztosságuk olyan útra vezeti őket, amely egyenesen a célba ér. Bármivel is küzdöttek 2026-ban, ezen a napon könnyen lehet, hogy egy karnyújtásnyira kerülnek hozzá.

Szűz csillagjegy: augusztus 25.

A Szüzek végre lazíthatnak a gyeplőn. Ez a nap számtalan váratlan örömöt és felszabadító élményt tartogat számukra.

Mérleg csillagjegy: július 18.

A Mérlegek egy régóta húzódó konfliktus végére tehetnek pontot. Egy kapcsolat új szintre léphet ezen a különleges dátumon.

Skorpió csillagjegy: augusztus 3.

A Skorpiók számára a nyár egyik legerősebb energiákat hordozó napja hoz szerencsét. Egy kiszámíthatatlan fordulat az ő javukra billenti a mérleg nyelvét.

Horoszkópban használt zodiákus kör a naplementében.
2026. augusztus 3-án rengeteg energia munkálkodik majd, amely egyes csillagjegyeknek szerencsét, másoknak nehézségeket hozhat.
Fotó: 123RF

Nyilas csillagjegy: június 21.

A Nyilasoknak június 21-én érdemes lesz a kíváncsiságuk után menniük. Rálelhetnek valamire, ami mindent megváltoztat a magánéletükben. A nap után új kezdet vár rájuk.

Bak csillagjegy: július 30.

A Bak számára anyagi sikereket jelez a júliusi horoszkóp. A hónap végén komoly elismerés várhat rájuk, ami jelentős egzisztenciális változásokkal járhat.

Vízöntő csillagjegy: augusztus 19.

A Vízöntőnek most ki kell lépnie a komfortzónájából, mert ezen a napon egy spontán döntése mentén juthat el élete egy olyan pontjához, ahol önismereti megvilágosodás várja. Innentől máshogy értékeli majd a legfontosabb emberi kapcsolatait. Talán augusztus 19-e után másként tekint majd egy jó ideje nehézségekkel járó kötelékre.

Halak csillagjegy: július 7.

Érzelmi megújulást és egy mindent átíró felismerést tartogat ez a nap a Halaknak. Új irányt vehet a karrierjük, de csak akkor, ha tudatosan mérlegelnek a döntéshozatal előtt.

Az alábbi videóból megtudhatod, melyek a zodiákus legszerencsésebb jegyei:

Nézd meg, mit jósolt még a csillagjegyednek erre az évre a horoszkóp:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu