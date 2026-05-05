Íme a kozmikus térkép: ide utazz 2026-ban a horoszkópod szerint

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 05. 13:45
Sorsfordító utazás vár rád 2026-ban, de nem mindegy, merre indulsz! A bolygók állása ugyanis pontosan kijelöli a boldogságod helyszínét. Mutatjuk, melyik úti cél passzol a csillagjegyedhez a horoszkóp szerint!
Szabó Szilvi
  • A horoszkóp szerint 2026-ban minden csillagjegyhez más úti cél passzol igazán.
  • A tűz jegyek kalandra, a föld jegyek kényelemre, a víz jegyek lelki feltöltődésre vágynak.
  • Mutatjuk, hová érdemes utaznod 2026-ban a csillagjegyed alapján.

Felejtsd el a végtelen görgetést az utazási oldalakon! 2026-ban a csillagok állása határozza meg, hol találod meg az igazi feltöltődést. Sorsfordító kaland vagy a belső béke meglelése, az univerzum már elkészítette számodra az útitervet. Készítsd a bőröndöd, mert idén a horoszkópod a GPS-ed!

Horoszkóp, csillagjegy, elemek
A horoszkópod alapvető tulajdonságai meghatározzák, hogy milyen típusú utazás tölthet fel a leginkább. 
Fotó: 123RF

Utazás 2026-ban a horoszkópod szerint

Nézd meg, mit súgnak a csillagok.

Tűz jegyek: energia és dominancia

Kos (március 21. – április 19.) – Izland, a nyers erő földje
2026 a Kosok számára a határok feszegetéséről szól. Izland drámai tájai, a kitörő gejzírek és a fagyos gleccserek pontosan azt a dinamikát adják, amire szükséged van. Itt meghódíthatod az elemeket, ami segít újra kicsiholni a belső tüzedet.

Oroszlán (július 23. – augusztus 22.) – Róma, az örök fény városa
Imádod a figyelmet és a pompát, 2026-ban pedig Róma lesz a te színpadod. Az Oroszlán jegy szülöttei idén a horoszkóp szerint az önbizalmuk megerősítésére vágynak – mi lehetne ehhez jobb helyszín, mint a történelem leggrandiózusabb városa? Egy kávé a Colosseum árnyékában, és máris úgy érzed majd: a világ a lábaid előtt hever.

Nyilas (november 22. – december 21.) – Tokió, a határtalan vibrálás
A szabadságvágyad 2026-ban a Távol-Keletre repít. Tokió modern káosza és ősi nyugalma közötti kontraszt teljesen elvarázsol. Számodra az utazás tanulás is: a japán kultúra mélységei új távlatokat nyitnak meg a kalandvágyó lelked előtt.

Föld jegyek: stabilitás és élvezet

Bika (április 20. – május 20.) – Toszkána, az érzékek paradicsoma
Számodra 2026 a lassítás éve. Nem rohanásra, hanem minőségre vágysz. Toszkána lankás dombjai, a világhírű borok és a napsütötte dűlők között végre megélheted a pillanatot. Itt a „dolce vita” nem csak egy szlogen, hanem a gyógyír a stresszes hétköznapokra.

Szűz (augusztus 23. – szeptember 22.) – Svájc, a tökéletes rend országa
Mivel szereted, ha a dolgok olajozottan működnek, Svájc lesz a menedéked. A kristálytiszta tavak, a precíz menetrendek és a friss hegyi levegő segítenek lecsendesíteni az örökké elemző elmédet. 2026-ban Svájcban találod meg azt a belső fókuszt, amit már régóta keresel.

Bak (december 22. – január 19.) – München, a precíz elegancia
Bak lévén még a szabadság alatt is szereted a rendet és a magas minőséget. München az a hely, ahol a bajor hagyományok és a modern üzleti világ tökéletes összhangban van. A grandiózus épületek és a fegyelmezett, mégis pezsgő hangulat inspirálóan hat rád: 2026-ban ez az utazás adja meg a kezdő lökést ahhoz, hogy a karrieredben is szintet lépj. 

Levegő jegyek: kapcsolódás és inspiráció

Ikrek (május 21. – június 20.) – Prága, a történetek városa
Az Ikrek 2026-ban olyan helyre vágyik, ahol minden utcasarkon új impulzus várja. Prága patinás utcái, kávéházai és rejtett udvarai pontosan ezt adják meg neki. A város egyszerre romantikus, játékos és szellemes, ezért tökéletes terep egy olyan csillagjegynek, amely akkor érzi jól magát, ha folyamatosan felfedezhet valamit.

Mérleg (szeptember 23. – október 22.) – Párizs, az esztétika bölcsője
A harmónia iránti vágyad 2026-ban Párizsba vezet. A Szajna-parti séták, a Louvre kincsei és a kifinomult elegancia visszazökkent az egyensúlyi állapotodba. Idén szükséged van a szépségre a lelki békédhez, és a fények városa ezt tálcán kínálja.

Vízöntő (január 20. – február 18.) – Új-Zéland, a szabadság új dimenziója
Mindig is különc voltál, 2026-ban pedig a világ végére vágysz, hogy önmagad lehess. Az utazási horoszkóp szerint Új-Zéland érintetlen fjordjai és vad partvidéke teret adnak a gondolataidnak. Itt senki nem mondja meg, mit csinálj – csak te vagy és a végtelen horizont.

Víz jegyek horoszkóp
A víz jegyben születetteket a tengerpart vagy az óceán csábítja. 
Fotó: Kaspars Grinvalds /  Shutterstock 

Víz jegyek: érzelmek és mélység

Rák (június 21. – július 22.) – Írország, a lélek otthona
Érzelmi feltöltődésre vágysz? Az ír tengerpart vadregényes tájai és a helyiek barátságos vendégszeretete úgy ölel majd körbe, mint egy puha takaró. 2026-ban a természet csendjében találhatsz rá azokra a válaszokra, amiket a szíved mélyén őrzöl.

Skorpió (október 23. – november 21.) – Marokkó, a titkok birodalma
Téged a felszínes dolgok sosem érdekeltek. Marokkó intenzív illatai, a sivatag misztikus csendje és a bazárok labirintusa visszatükrözi a saját belső világodat. 2026 egy spirituális átalakulást hoz számodra, aminek ez az egzotikus ország lesz a tökéletes helyszíne.

Halak (február 19. – március 20.) – Spanyolország, a lélek hullámai 

Víz jegyűként az óceán közelsége számodra létszükséglet. 2026-ban az Atlanti-óceán partvidéke vagy a Baleár-szigetek azúrkék vize segít, hogy végre elengedd a múltat. A spanyol életérzés és a tenger morajlása felerősíti az intuícióidat, így a nyaralás alatt igazi spirituális gyógyulásban lesz részed. Itt végre átadhatod magad a végtelen áramlásnak! 

Nézd meg videón, hogy a horoszkópod szerint hol érdemes élned:

@amethystcandle Asztrokartográfia alapok 🤗💁🏼‍♀️🌍 #utazas #horoszkop #asztrologia #szerelem #lelkitars #penz #siker #boseg ♬ Documentary video: Tension orchestra(1259187) - RE:MUSICA

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
