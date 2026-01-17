Erre az 5 csillagjegyre idén rátalál a szerelem – Te köztük vagy?

Vannak évek, amikor a szerelem elmegy mellettünk, és vannak olyanok, amikor egyszerűen nem lehet kikerülni. Az idei év több csillagjegynek is mesés időszakot hozhat ebből a szempontból a horoszkóp szerint. Új ismeretség, váratlan találkozás, vagy egy régi kapcsolat új szintre lépése is benne van a pakliban.

A horoszkóp szerint 2026-ban több csillagjegy életébe megérkezik a szerelem

Fotó: PeopleImages / Shutterstock

Szerelmi horoszkóp: ezek a csillagjegyek találnak rá a boldogságra 2026-ban

A horoszkóp szerint az alábbi öt csillagjegynél 2026-ban érzelmileg valóban megmozdulnak a dolgok. Sokaknál véget ér a kivárás időszaka, a kimondatlan érzések felszínre kerülnek, és olyan kapcsolatok kezdődhetnek el, amelyekről eddig csak álmodtak. Ebben az évben nincs helye a halogatásnak. Lesz, akinél ez új ismerkedést jelent, másnál egy meglévő kapcsolat elmélyülését vagy annak felismerését, hogy ideje továbblépni. A horoszkóp szerint 2026 az őszinteség és a nagy érzelmek éve lesz. Megmutatjuk azt az öt csillagjegyet, akiknél ebben az évben különösen nagy az esély arra, hogy rájuk talál a nagy szerelem.

Bika

Az idei évben a Bika jegy szerelmi élete többször is hangsúlyossá válik. A Vénusz – a jegy uralkodó bolygója – kedvező fényszögeket kap, ami az asztrológiában elköteleződést, stabil érzelmi kötődést jelez. Ez nem hirtelen fellángolást jelent, hanem lassan kibontakozó kapcsolatot, amelynek komoly jövője lehet. Kapcsolatban élő Bikáknál a közös tervezés, összeköltözés, hosszú távú döntések kerülhetnek előtérbe.

Rák

A Rák jegy érzelmi működését 2026-ban több támogató hatás segíti. A Hold ciklusai és a kapcsolati életterület aktiválódása miatt biztonságot adó, mély érzelmi kapcsolat jelenhet meg. Gyakori jelzés ilyenkor, hogy egy régi ismeretség új minőségbe fordul, vagy egy új kapcsolat gyorsan szorossá válik. Sok Rák számára ez az év a megérkezés érzését hozhatja.

Oroszlán

Az Oroszlánoknál 2026-ban a Vénusz és a Mars hangsúlyos szerepet kap, ami erős vonzalmat, gyors érzelmi mozgásokat jelez. Ez szenvedélyes kezdeteket és döntési helyzeteket jelent. A különbség a korábbi időszakokhoz képest az, hogy most nem elég a külsőségekre figyelni: az Oroszlánnak szembe kell néznie azzal, mit akar hosszabb távon és kit enged valóban közel magához.