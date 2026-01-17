Erre az 5 csillagjegyre idén rátalál a szerelem – Te köztük vagy?

Vannak évek, amikor a szerelem elmegy mellettünk, és vannak olyanok, amikor egyszerűen nem lehet kikerülni. Az idei év több csillagjegynek is mesés időszakot hozhat ebből a szempontból a horoszkóp szerint. Új ismeretség, váratlan találkozás, vagy egy régi kapcsolat új szintre lépése is benne van a pakliban.
A horoszkóp szerint az alábbi öt csillagjegynél 2026-ban érzelmileg valóban megmozdulnak a dolgok. Sokaknál véget ér a kivárás időszaka, a kimondatlan érzések felszínre kerülnek, és olyan kapcsolatok kezdődhetnek el, amelyekről eddig csak álmodtak. Ebben az évben nincs helye a halogatásnak. Lesz, akinél ez új ismerkedést jelent, másnál egy meglévő kapcsolat elmélyülését vagy annak felismerését, hogy ideje továbblépni. A horoszkóp szerint 2026 az őszinteség és a nagy érzelmek éve lesz. Megmutatjuk azt az öt csillagjegyet, akiknél ebben az évben különösen nagy az esély arra, hogy rájuk talál a nagy szerelem.
Az idei évben a Bika jegy szerelmi élete többször is hangsúlyossá válik. A Vénusz – a jegy uralkodó bolygója – kedvező fényszögeket kap, ami az asztrológiában elköteleződést, stabil érzelmi kötődést jelez. Ez nem hirtelen fellángolást jelent, hanem lassan kibontakozó kapcsolatot, amelynek komoly jövője lehet. Kapcsolatban élő Bikáknál a közös tervezés, összeköltözés, hosszú távú döntések kerülhetnek előtérbe.
A Rák jegy érzelmi működését 2026-ban több támogató hatás segíti. A Hold ciklusai és a kapcsolati életterület aktiválódása miatt biztonságot adó, mély érzelmi kapcsolat jelenhet meg. Gyakori jelzés ilyenkor, hogy egy régi ismeretség új minőségbe fordul, vagy egy új kapcsolat gyorsan szorossá válik. Sok Rák számára ez az év a megérkezés érzését hozhatja.
Az Oroszlánoknál 2026-ban a Vénusz és a Mars hangsúlyos szerepet kap, ami erős vonzalmat, gyors érzelmi mozgásokat jelez. Ez szenvedélyes kezdeteket és döntési helyzeteket jelent. A különbség a korábbi időszakokhoz képest az, hogy most nem elég a külsőségekre figyelni: az Oroszlánnak szembe kell néznie azzal, mit akar hosszabb távon és kit enged valóban közel magához.
A Skorpiót mély, átalakító hatások érik, különösen a párkapcsolati területen. Ez klasszikus sorsfordító év, amikor egy kapcsolat véget érhet, hogy helyet adjon egy sokkal intenzívebbnek, vagy egy új szerelem teljes belső átalakulást indít el. Ilyenkor gyakori, hogy a múlt lezárása nélkül nincs továbblépés – a Skorpióknak ezt most meg kell lépniük.
A Halak számára 2026 különösen érzékeny, intuitív időszak. A kollektív bolygóhatások felerősítik a megérzéseket, ezért a „véletlen találkozások” mögött gyakran valódi jelentés áll. Sokaknál barátságból születhet szerelem, vagy egy olyan kapcsolat veheti kezdetét, amely érzelmileg gyógyító, mély lelki kötődést hoz. Ebben az évben a Halak megtanulnak bízni az ösztöneikben.
