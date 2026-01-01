SzilveszterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Készülj a nagy áttörésre: a horoszkóp szerint ez lesz a legszerencsésebb hónapod 2026-ban

asztrológia
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 01. 11:45
2026csillagjegyhoroszkópszerencse
Közeledünk az év vége felé. Ilyenkor mindenki számot vet azzal, ami történt vele az elmúlt 365 napban. Ugyanakkor azt is érezzük, hogy valami új, valami más közeleg. A horoszkóp most iránytűként szolgálhat az új évben való navigáláshoz: megmutatja, mely időszakban állnak melléd a csillagok 2026-ban a csillagjegyed szerint. Nézd meg, melyik hónap lesz a legszerencsésebb számodra!
Boncza Léda
A szerző cikkei

Minden csillagjegy számára támogató energiákat és sok erőt hoz az új esztendő bizonyos időszaka. Fontos tudnod, hogy számodra melyik hónap lesz a legszerencsésebb 2026-ban, hiszen akkor rengeteg új lehetőség tárulhat eléd, amelyet észre kell venned és ki kell használnod! A horoszkóp felfedi, mikor érdemes lépned, és mire számíthatsz ebben az időszakban. Felkészültél?

A horoszkóp szerint négylevelű lóherét talál és szerencsés lesz egy csillagjegy.
A horoszkóp szerint, a szerencse egyenesen melléjük szegődik ezekben a hónapokban
Fotó: 123RF
  • A csillagjegyek más-más hónapokban tapasztalnak majd pozitív fordulatokat 2026-ban.
  • A Kos, Ikrek, Rák, Szűz, Skorpió és Bak az év első felében számíthat szerencsés időszakra.
  • A Bika, Oroszlán, Mérleg, Nyilas, Vízöntő és Halak csillagjegy június után kerül a pozitív energiák bűvkörébe.

Horoszkóp: a csillagjegyek legszerencsésebb hónapja 2026-ban

Kos csillagjegy: május

A Kos májusban visszakapja a tüzet, amely mélyen lobog benne. Minden nehézség, amit korábban tapasztalt, apró bökkenővé válik, amelyet könnyedén kiküszöbölhet ebben a hónapban. Erősebb, magabiztosabb és határozottabb lesz, ezért élete minden területén pozitív változásokra számíthat.

Bika csillagjegy: szeptember

A horoszkóp szerint, a Bika számára a korai őszi hetek hozzák el a várva várt békét. Szeptemberben minden a helyére kerül: pénzügyei, kapcsolatai, érzelmi világa is stabilabb lábakon áll majd, és végre úgy érezheti, igazán jó úton halad.

Ikrek csillagjegy: február

Az Ikrek csillagjegy ebben a hónapban tele lesz új ötletekkel és kreatív gondolatokkal, amik rengeteg új lehetőséget tárnak majd elé. Olyan energiák lengik majd körbe, amik segítségével könnyen kapcsolódik majd új emberekhez is. Olyan lendületet kaphat, amely az év további részében is nagy támogatást nyújthat majd számára.

Rák csillagjegy: június

Nyár elején a Rák visszatalál önmagához, így kapcsolatai is elmélyülnek. Az érzelmi biztonság minden kételyét és aggodalmát eloszlatja, így képes lesz új erőt meríteni és elsimítani addig megoldhatatlannak tűnő problémáit.

Oroszlán csillagjegy: december

Az Oroszlánnak egészen 2026 végéig kell várnia, hogy a csillagok kifejezetten az ő szekerét hajtsák, de megéri majd türelemmel lennie. A horoszkóp szerint ez a hónap az Oroszlán számára nemcsak új lehetőségeket, de számos elismerést és társadalmi sikereket rejteget. Eredményeiért keményen megdolgozik, de amikor végre learathatja az érte járó babérokat, minden szempár rászegeződik majd.

Szűz csillagjegy: március

Ahogy beköszönt a tavasz, a Szűznek erős intuíciók segítenek majd abban, merre érdemes elindulnia. Az élet minden szférájában új kapuk nyílnak majd meg előtte, és minden eddiginél könnyedebben és gyorsabban halad majd új céljai felé.

A karrierista Szűz csillagjegyű nő a horoszkóp szerint szerencsének örvend majd 2026-ban.
A Szűz csillagjegy 2026 májusában karrierjében is szintet léphet
Fotó: Golden Dayz /  Shutterstock 

Mérleg csillagjegy: július

A horoszkóp szerint nyár közepe érzelmi bőséget teremt a Mérleg életébe. Támogató kötelékek és új kapcsolatok kerülnek kilátásba. Emellett pénzügyeibe is pozitív fordulat következik.

Skorpió csillagjegy: április

A Skorpió áprilisban minden terhétől egyszerre szabadulhat meg. Intenzív, szenvedélyes hónapra számíthat, aminek végén teljes megkönnyebbülés és felszabadulás várja.

Nyilas csillagjegy: október

A Nyilas lelkesedése teremtő erővel bír majd októberben. Kalandok, új tervek, karrierbeli lehetőségek veszik majd körbe, amiket mind ki tud majd használni.

Bak csillagjegy: január

A Bak csillagjegy az új év kezdetével új irányokra talál. A megfelelő út kiválasztásával képes lesz elérni céljait, amelyekért oly régóta dolgozik. Pénzügyeiben és szakmájában is erős alapokkal indítja majd az új esztendőt.

Vízöntő csillagjegy: augusztus

A Vízöntőnek ez a hónap felforgatja az egész életét. Hihetetlen ötletei hallgató fülekre találnak, és segítenek megvalósítani terveit. A horoszkóp szerint ekkor lesz érdemes igazán nagyot álmodnia.

Halak csillagjegy: november

A Halak csillagjegy novemberben minden feszültségétől megszabadul majd. Ez a hónap hozza el az elmúlt időszakok után a megérdemelt érzelmi gyógyulást. A Halak végre teljes lelki békére lelhet.

Ebben a videóban a 2026-os asztrológiai jóslatokról hallhatsz a horoszkópod alapján:

Ezekből a cikkekből többet is megtudhatsz a horoszkópodról:

 

