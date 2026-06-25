A főnöke szerelmében és az égi jelekben hitt – fájdalmas felismerés lett a vége

Vajon tényleg léteznek égi jelek, amelyek egy fontos új élethelyzet vagy sorsszerű szerelem felé terelnek bennünket? Vagy előfordulhat, hogy olykor csak azt látjuk bele a világba, amit szerelmes szívünk a rózsaszín szemüvegén át észrevesz? Ella sokáig biztos volt benne, hogy az univerzum egyértelmű üzeneteket, égi jeleket küld számára. Csak később jött rá, hogy a történet talán valami egészen másról szólt...

Néha azt hisszük, égi jeleket kapunk, de csak önámítás.Erre világít rá Ella története is.

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Az égi jelek mindenütt ott voltak

Ella 39 éves volt, amikor új vezető érkezett a munkahelyére. A férfi rendkívül karizmatikus és figyelmes volt, ráadásul mindig kedvesen fordult Ella felé. Bár mindketten párkapcsolatban éltek, a nő egyre gyakrabban kapta magát azon, hogy a főnökére gondol. Eleinte próbálta elhessegetni a gondolatait és az érzéseit, ám idővel különös egybeesésekre lett figyelmes. Egy szakmai értekezleten a férfi egy új projektről beszélt. Csak akkor tudunk továbblépni, ha szabad a pálya. Foglalt útra nem lehet felvezetni egy ekkora projektet.

A mondat mindenki más számára egyszerű munkahelyi instrukciónak hangzott. Ella azonban egész este ezen gondolkodott – úgy érezte, a férfi valójában neki üzent, hiszen a meetingen többször rá is pillantott. Pár nappal később a rádióban egy dalra lett figyelmes, ami arról szólt, hogy néha el kell engednünk a múltat ahhoz, hogy valami új érkezhessen az életünkbe. Rendszeresen akkor nézett az órájára, mikor az 11:11 – et mutatott, vagy más felületekre pillantva ütközött ezekbe a számokba. Ella persze fejből tudta, hogy főnöke autójának a rendszámában is a 111 szerepel a betűk után. A nő biztos volt benne, hogy ezek nem véletlen jelek.

A következő hónapokban Ella szinte mindenben üzeneteket keresett

Ha a főnöke kedvesen megdicsérte, azt egyértelmű udvarlásnak vette – ha egyszerre érkeztek a konyhába kávézni, természetesen azt is. Hetekkel később, egy szakmai tréningen a férfi arról beszélt, hogy az embernek néha komoly kockázatot kell vállalnia ahhoz, hogy elérje a céljait. Ella ekkor már meg volt győződve arról, hogy kölcsönösen vonzódnak egymáshoz, és a sors is össze kívánja őket boronálni. Biztos volt abban, hogy a főnöke is ugyanazt érzi, mint ő, csak még nem mer lépni a meglévő párkapcsolataik miatt. A közösségi médiában is sorra olyan idézetek jöttek vele szembe, amelyek mintha az ő helyzetéről szóltak volna.