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Vigyázz velük, mert titokban elszívják az életenergiádat: mutatjuk a zodiákus 3 legnagyobb energiavámpírját

Vigyázz velük, mert titokban elszívják az életenergiádat: mutatjuk a zodiákus 3 legnagyobb energiavámpírját

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 15. 14:15
horoszkópenergiavámpír
Kikészít a kollégád, és a barátnődtől is hulla fáradtan érsz haza? A horoszkóp szerint nem veled van a baj: mutatjuk a zodiákus 3 legdurvább energiavámpírját, akik észrevétlenül szippantják ki belőled az életkedvet is. Ismerd meg a módszereiket, és védd meg magad!
Szabó Szilvi
A szerző cikkei
  • Bizonyos csillagjegyek a viselkedésükkel – gyakran teljesen tudattalanul – képesek teljesen lemeríteni a környezetükben élők energiatartalékait.
  • A Rák a csendes bűntudatkeltéssel, a Szűz az örökös kritikával, míg a Skorpió a kiszámíthatatlan pszichológiai játszmákkal szippantja el az életkedvedet.
  • A mérgező helyzetek elkerülése érdekében elengedhetetlen a tudatos határhúzás és a határozott, de udvarias nemet mondás.

Ismersz olyan embert, akinek a társaságában valahogy mindig elszáll a jókedved, és hirtelen mérhetetlen fáradtság tör rád? Nem képzelődsz, energiavámpírok nagyon is léteznek. A horoszkóp szerint van három olyan zodiákus, akik igazi érzelmi és energetikai fekete lyukként működnek. Mutatjuk, kikre kell nagyon odafigyelned, ha meg akarod óvni a saját lelki békédet!

horoszkóp és könyv
A horoszkóp szerint három csillagjegy igazi energiavámpír / Fotó: Cinemanikor /   shutterstock

Ezt mondja a horoszkóp a csillagjegyek legnagyobb energiavámpírjairól

Bár mindannyiunknak lehetnek rossz napjai, a horoszkóp szerint a következő három jegy képviselői hajlamosak a leginkább arra, hogy teljesen lemerítsék a környezetüket.

1. A Rák – az érzelmi zsaroló

A Rák jegy szülöttei elképesztően gondoskodóak és érzékenyek, de pont ebben rejlik a legnagyobb veszélyük is. Ha nincsenek egyensúlyban önmagukkal, a világ legnagyobb mártírjaivá válnak. A Rák nem hangos veszekedésekkel vagy nyílt színi konfliktusokkal támad, hanem a csendes bűntudatkeltéssel operál: ha nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy azt ő eltervezte, magára ölti a védtelen áldozat szerepét. Addig képes mesélni a véget nem érő drámáit, vélt vagy valós sérelmeit, amíg te teljesen kimerülsz a sajnálkozásban és a folyamatos vigasztalásban, miközben ő szinte láthatóan kivirul és feltöltődik attól, hogy minden figyelmedet és energiádat megkapta.

2. A Szűz – az örökös kritizáló

A Szűz jegyűek a horoszkóp maximalistái, akik mindent látnak, mindent elemeznek, és sajnos a legritkább esetben elégedettek a végeredménnyel. Bár a szándékuk sokszor építő jellegű lenne, a tálalás miatt kőkemény energiavámpírrá válhatnak a mindennapokban. Folyamatos, megállíthatatlan panaszkodással és a szőrszálhasogató kritikával szívják el a környezetük erejét. Ha a közeledben van egy toxikus Szűz, állandóan úgy érezheted magad, mintha tojáshéjon járnál, hiszen képes a legapróbb hibán is órákig rugózni, legyen szó a munkádról, a párkapcsolatodról vagy a kinézetedről. A belőle áradó állandó negativitás és az örök elégedetlenség pillanatok alatt porig rombolja a te önbizalmadat és életkedvedet is.

3. A Skorpió – manipulátor

Ha a klasszikus értelemben vett, intenzív és mindent elsöprő energiavámpírt keressük, a Skorpió jár az élen. Ez a jegy hihetetlenül karizmatikus és mély, de ha rossz passzba kerül, a környezetét is kíméletlenül magával rántja a mélybe. A Skorpió igazi mestere a hatalmi játszmáknak és a pszichológiai manipulációnak. Szinte röntgenfelvételt készít a lelkedről, pontosan látja a gyenge pontjaidat, és ha érdekei úgy kívánják, gombnyomásra képes irányítani az érzelmeidet. Gyakran alkalmazza a kiszámíthatatlan „meleg-hideg” taktikát; egyik nap a legfőbb bizalmasodként viselkedik, másnap viszont rideg és elutasító falat húz maga köré. Ez a folyamatos bizonytalanság és a feszültség állandó fenntartása teljesen felemészti a gyanútlan áldozat energiatartalékait.

Az alábbi videóból még többet megtudhatsz a csillagjegyekről:

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu