Elképesztő igaz történet: nem úgy zárult a szellemidézés, ahogy a gyászoló család várta

Vajon tényleg működhet a szellemidézés, vagy a gyász miatt válunk fogékonyabbá olyan szenzitív érzésekre és benyomásokra, amelyekre máskor fel sem figyelnénk? Kati történetében egy különös szeánsz, a visszatérő álmok és egy évekig őrzött családi titok kapcsolódott össze oly módon, amelyre még ma sem talál biztos magyarázatot.

A szellemidézés nem mindig úgy alakul, ahogy eltervezzük / Fotó: Raggedstone / Shutterstock

A szellemidézés után kezdődtek a furcsa álmok

Kati 34 éves volt, amikor elveszítette az édesapját. A 62 évesen elhunyt férfi kamionsofőrként dolgozott, és munkája miatt gyakran heteket, olykor hónapokat töltött külföldön. Egy útja során azonban váratlanul szívrohamot kapott külföldön, az orvosok sajnos már nem tudtak segíteni rajta. A tragédia az egész családot megrázta. A férfi halála után Kati és édesanyja úgy érezték, túl sok kérdés maradt bennük megválaszoltalanul. Nem tudtak elbúcsúzni tőle, nem mondhatták el neki mindazt, amit szerettek volna.

A gyász hónapjaiban egy ismerősük ajánlott nekik egy médiumot. Bár egyikük sem hitt feltétel nélkül az ilyen dolgokban, végül úgy döntöttek, adnak egy esélyt a dolognak. A szeánsz egy régebbi ház félhomályos szobájában zajlott. A médium egy háromlábú széket használt, amely állítólag az elhunytak üzeneteit közvetítheti írás formájában.

A kapcsolatfelvétel azonban nem úgy alakult, ahogy remélték. A szék nem mozdult, sem hangos koppanások, sem egyéb paranormálisnak tekinthető szellemjelenségek nem történtek. Katiék egyetlen dologra lettek figyelmesek: a helyiség levegője fokozatosan egyre hűvösebbé vált. Kati később úgy fogalmazott, mintha valami furcsa energia láthatatlanul belépett volna a szobába – a hideg szinte a csontjáig hatolt. Édesanyja ugyanezt tapasztalta, és nem sokkal később alig érezhető fuvallat söpört végig a helyiségen. A médium végül csalódottan közölte, hogy nem sikerült kapcsolatot teremteni: vélhetően az édesapa, Ferenc lelke nem szeretett volna semmilyen üzenetet átadni nekik. Katiék csalódottan tértek haza. Néhány nappal később azonban különös dolgok kezdődtek...

Kati visszatérő álmokat látott

Kati előtt álmában egy fiatal nő jelent meg, aki vigasztalhatatlanul sírt. A fájdalom, amely áradt belőle, szinte kézzelfogható volt. Az álom még 2- 3 alkalommal visszatért, Kati úgy érezte, ugyanazt a női alakot látta. Néhány héttel később az álom még több szimbólumot tartalmazott: ismét a fiatal nőt látta, ezúttal egy üres házban – egy kisgyermeket tartott az ölében. Az alak nem nézett rá, mintha nem is érzékelné a jelenlétét. Egyszer csak megszólalt, és kimondta az édesapja keresztnevét.