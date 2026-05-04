KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
25°C Székesfehérvár

Mónika, Flórián névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Horoszkópban használt zodiáku skör és egy szerelmespár.

Készülj fel, mert a horoszkóp szerint ez az egy csillagjegy képes fenekestül felforgatni az egész életedet

asztrológia
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 04. 17:30
csillagjegyhoroszkóp
Találkoztál már olyan emberrel, aki az első perctől kezdve az idegeidre ment? Vagy olyannal, akivel úgy érezted, mintha már ezer éve ismernétek egymást? A horoszkóp szerint ez azt jelentheti, hogy a testvérjegyeddel hozott össze a sors keze. Mutatjuk, ki ő, és hogyan hat rád!
Boncza Léda
A szerző cikkei

Vannak az életünkben olyan emberi kapcsolatok, amelyek, bármennyire is szeretnénk, nem működnek zökkenőmentesen. Feszítenek, provokálnak, kizökkentenek a megszokott működésünkből és komfortzónánkból – és épp ettől válnak meghatározóvá. Hogy a vége jó vagy rossz lesz-e, azt sosem lehet tudni. Legalábbis, ha a testvérjegyedről van szó. A horoszkóp szerint ez a csillagjegy van rád és az életedre a legnagyobb hatással!

Horoszkópban használt zodiákus kör.
Horoszkóp: ki a te testvérjegyed? Mutatjuk, hogyan hat rád.
Fotó: New Africa /   shutterstock
  • Egyszerre taszítják és vonzzák egymást.
  • Kapcsolatuk intenzív, tanító jellegű.
  • A testvérjegyek egymással szemben helyezkednek el az zodiákus körön.

Testvérjegyek: ők a horoszkóp legérdekesebb párosai

A testvérjegyek az asztrológia különböző pólusai. Két csillagjegy, amelyek látszólag teljesen külön világot képviselnek. Más tempóban működnek, más gondolkodásmódot alkalmaznak a mindennapokban, és máshogy reagálnak az érzelmekre is. Ennek ellenére van köztük egy láthatatlan tengely, ami összeköti őket. Erősebben, mint a többi jegy képviselőivel. Ők azok, akik ugyanazt az életterületet más-más módszerekkel közelítik meg. Az egyikük cselekszik, a másik mérlegel. Ezek a különbségek azok, amik egyszerre teszik őket nélkülözhetetlenné és elviselhetetlenné egyaránt egymás számára.

Hogy hat rád a testvérjegyed?

A testvérjegyek között sosincs közönyösség. Szélsőséges kapcsolódások vannak: erős kémia, összhang vagy folyamatos konfliktusok és súrlódások. A horoszkóp szerint legtöbbször épp az okozza a feszültséget a két jegy között, hogy az egyik képviseli mindazt, amit a másik hiányol magából, vagy amit nem mer megélni, bevallani.

A testvérjegy nem rosszul vagy jól befolyásol, inkább egyfajta katalizátorként működik. Rávilágít a hibákra, hiányosságokra. Tükröt tart, és változásra késztet, ami felkavaró lehet, de közben sok mindent ad is. Például egyensúlyt, új nézőpontokat és a fejlődés lehetőségét.

Ha pedig valaki hajlandó tanulni egy testvérjeggyel való dinamikájából, a kapcsolat erősebb és virágzóbb lehet, mint bármely más jeggyel.

Egymás kezét fogó pár a naplementében egy horoszkópban használt zodiákus kör mögött.
Ezek a kapcsolatok sosem egyszerűek vagy gördülékenyek, de biztosan formálnak bennünket.
Fotó: New Africa

A csillagjegyek testvérjegyei:

Az állatöv hat tengelyre osztható. Az egymással szemben, egy tengelyen elhelyezkedő csillagjegyek alkotják a testvérjegyeket.

  • Kos – Mérleg
  • Bika – Skorpió
  • Ikrek – Nyilas
  • Rák – Bak
  • Oroszlán – Vízöntő
  • Szűz – Halak

A horoszkóp mindegyik párosa képes ugyanazt az életutat bejárni, csak épp más irányokból közelítenek. A Kos csillagjegy például az egyéni akaratot képviseli, míg a Mérleg a kapcsolati egyensúlyt. A Szűz rendszerez, a Halak az elengedésről tanít. A Bak épít, míg a Rák az érzelmekkel egyensúlyoz.

Mikor találkozhatsz a testvérjegyeddel?

A testvérjegyek sokszor épp akkor jelennek meg, amikor megtorpanunk, elbizonytalanodunk. Amikor új kilátások érkeznek életünkbe, szükség van ellenpontokra, hogy helyreigazítsanak bennünket. A testvérjegyekkel való találkozás felkavaró lehet, de végső soron valószínű, hogy épp a vele való kapcsolat fogja a helyére billenteni a dolgokat.

Az alábbi videóra kattintva megismerheted a horoszkóp 10 leginkább összeillő csillagjegypárosát:

Tudj meg többet a horoszkópodról:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu