Kész katasztrófák együtt: ezek a csillagjegypárok mindig szakítanak a horoszkóp szerint

Kapcsolatuk becsapós lehet, mert az elején még nagy a szenvedély közöttük, de hamar kiderül, hogy nem egymásnak lettek teremtve. A horoszkóp szerint vannak energiák, amelyeket egyszerűen nem lehet összehangolni. A 3 páros jegyei között komoly ellentétek húzódnak. Lássuk, kikről van szó!
Az Ikrek és a Skorpió olyan párosítást alkot, mintha két külön univerzum próbálna összeolvadni. Az Ikrek játékos, laza és szabadszellemű világa találkozik a Skorpió mély érzésű, jelentőségteljes világával. Teljesen más személyiségek, és ez eleinte üdítő lehet mindkét csillagjegy számára, hiszen a másik valami újra tanítja őket: lazítani vagy épp elmerülni az érzelmekben.
Azonban miután a rózsaszín köd felszáll, a Skorpió elkezdi úgy érezni, hogy az Ikrek túl felszínes, túl könnyelműen áll a világ nagy dolgaihoz. Az Ikrek számára pedig a Skorpió komolysága visszatartó erőnek hat, amit borzasztóan nehéz elviselnie. Ami az egyiküknek szórakozás, az a másiknak szinte sértő. Így hamar egymás idegeire mennek. Békés búcsúra senki se számítson!
A Szűz és a Vízöntő kapcsolata maga a megtestesült hatalmi játszma. A Szűz rendszerre, tervekre és átláthatóságra vágyik. Imádja kézben tartani a dolgokat. Sőt: szüksége van rá. A Vízöntő? Ő meg pontosan azt csinálja, amit akar. Akkor és úgy, ahogy ő akarja. A megismerkedéskor lehet, hogy ellenállhatatlan a vonzalom két ilyen határozott csillagjegy között, de a horoszkóp szerint jobb nem játszani a tűzzel, ha róluk van szó.
A Szűz folyton próbálja a saját medrébe terelni a kapcsolatot, ahogy ő jónak látja, de a Vízöntő ettől csak még feszültebb lesz. Nem kér a Szűz segítségnek titulált szabályaiból. Nem kell sok idő, hogy mindkét jegy folyamatosan frusztrációt érezzen a másik jelenlétében. Amikor az egyik irányít, a másik menekül, és fordítva. Amíg el nem érnek a holtpontig, és szó nélkül hátat nem fordítanak a másiknak.
A Rák és a Nyilas jegy első blikkre jó párosításnak tűnhet, hiszen a Rák egy empatikus, megértő jegy, aki képes lehet tolerálni a Nyilas szabad, őszinte természetét. A randik alatt ez így is történik. A szerelem könnyen lángra kaphat. Csak aztán leégeti az egész házat.
A Nyilas nemcsak őszinte, inkább kíméletlenül szókimondó. Úgy közöl mindent, ami eszébe jut, hogy bele sem gondol, az mennyire fájhat a párjának. Főleg egy olyan párnak, mint a Rák, aki egyébként is hajlamos mindent a szívére venni. Ami az egyik szerint csak őszinte kommunikáció, az a másiknak érzéketlenség. Könnyen megbocsátanak egymásnak, de a folyamatos sértődés és félreértések között lehetetlen egyensúlyt találniuk. A horoszkóp szerint a nagy románc vége nem egy, de két törött és sértett szív lesz.
