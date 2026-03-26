Kész katasztrófák együtt: ezek a csillagjegypárok mindig szakítanak a horoszkóp szerint

Kapcsolatuk becsapós lehet, mert az elején még nagy a szenvedély közöttük, de hamar kiderül, hogy nem egymásnak lettek teremtve. A horoszkóp szerint vannak energiák, amelyeket egyszerűen nem lehet összehangolni. A 3 páros jegyei között komoly ellentétek húzódnak. Lássuk, kikről van szó!

Fotó: Pixel-Shot / shutterstock

Horoszkóp: a 3 legrosszabb csillagjegypárosítás

Ikrek és Skorpió csillagjegy

Az Ikrek és a Skorpió olyan párosítást alkot, mintha két külön univerzum próbálna összeolvadni. Az Ikrek játékos, laza és szabadszellemű világa találkozik a Skorpió mély érzésű, jelentőségteljes világával. Teljesen más személyiségek, és ez eleinte üdítő lehet mindkét csillagjegy számára, hiszen a másik valami újra tanítja őket: lazítani vagy épp elmerülni az érzelmekben.

Azonban miután a rózsaszín köd felszáll, a Skorpió elkezdi úgy érezni, hogy az Ikrek túl felszínes, túl könnyelműen áll a világ nagy dolgaihoz. Az Ikrek számára pedig a Skorpió komolysága visszatartó erőnek hat, amit borzasztóan nehéz elviselnie. Ami az egyiküknek szórakozás, az a másiknak szinte sértő. Így hamar egymás idegeire mennek. Békés búcsúra senki se számítson!

Szűz és Vízöntő csillagjegy

A Szűz és a Vízöntő kapcsolata maga a megtestesült hatalmi játszma. A Szűz rendszerre, tervekre és átláthatóságra vágyik. Imádja kézben tartani a dolgokat. Sőt: szüksége van rá. A Vízöntő? Ő meg pontosan azt csinálja, amit akar. Akkor és úgy, ahogy ő akarja. A megismerkedéskor lehet, hogy ellenállhatatlan a vonzalom két ilyen határozott csillagjegy között, de a horoszkóp szerint jobb nem játszani a tűzzel, ha róluk van szó.

A Szűz folyton próbálja a saját medrébe terelni a kapcsolatot, ahogy ő jónak látja, de a Vízöntő ettől csak még feszültebb lesz. Nem kér a Szűz segítségnek titulált szabályaiból. Nem kell sok idő, hogy mindkét jegy folyamatosan frusztrációt érezzen a másik jelenlétében. Amikor az egyik irányít, a másik menekül, és fordítva. Amíg el nem érnek a holtpontig, és szó nélkül hátat nem fordítanak a másiknak.