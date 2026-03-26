BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Emánuel névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Egy szakító pár sziluettje a naplemente előtt a horoszkópban.

Kész katasztrófák együtt: ezek a csillagjegypárok mindig szakítanak a horoszkóp szerint

asztrológia
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 26. 13:45
csillagjegyhoroszkópszakítás
Ha ők összeszűrik a levet, annak ritkán lesz jó vége. A horoszkóp szerint ez a 3 csillagjegypáros kapcsolata eleve kudarcra van ítélve. Ugye, ti nem vagytok köztük?
Boncza Léda
A szerző cikkei

Kapcsolatuk becsapós lehet, mert az elején még nagy a szenvedély közöttük, de hamar kiderül, hogy nem egymásnak lettek teremtve. A horoszkóp szerint vannak energiák, amelyeket egyszerűen nem lehet összehangolni. A 3 páros jegyei között komoly ellentétek húzódnak. Lássuk, kikről van szó!

Egy pár egymás kezét fogja a horoszkópban használt zodiákuskör mögött.
A horoszkóp szerint ők hamar egymásba szeretnek, de sosem maradnak együtt.
Fotó: Pixel-Shot / shutterstock
  • Az asztrológiai alapvetések is képesek két ember közé éket verni.
  • A horoszkóp szerint ezek a csillagjegyek képtelenek együtt maradni.
  • A különbségeik eleinte egymáshoz vonzhatják őket, de hamar katasztrófába torkollhat a kapcsolat.

Horoszkóp: a 3 legrosszabb csillagjegypárosítás

Ikrek és Skorpió csillagjegy

Az Ikrek és a Skorpió olyan párosítást alkot, mintha két külön univerzum próbálna összeolvadni. Az Ikrek játékos, laza és szabadszellemű világa találkozik a Skorpió mély érzésű, jelentőségteljes világával. Teljesen más személyiségek, és ez eleinte üdítő lehet mindkét csillagjegy számára, hiszen a másik valami újra tanítja őket: lazítani vagy épp elmerülni az érzelmekben.

Azonban miután a rózsaszín köd felszáll, a Skorpió elkezdi úgy érezni, hogy az Ikrek túl felszínes, túl könnyelműen áll a világ nagy dolgaihoz. Az Ikrek számára pedig a Skorpió komolysága visszatartó erőnek hat, amit borzasztóan nehéz elviselnie. Ami az egyiküknek szórakozás, az a másiknak szinte sértő. Így hamar egymás idegeire mennek. Békés búcsúra senki se számítson!

Szűz és Vízöntő csillagjegy

A Szűz és a Vízöntő kapcsolata maga a megtestesült hatalmi játszma. A Szűz rendszerre, tervekre és átláthatóságra vágyik. Imádja kézben tartani a dolgokat. Sőt: szüksége van rá. A Vízöntő? Ő meg pontosan azt csinálja, amit akar. Akkor és úgy, ahogy ő akarja. A megismerkedéskor lehet, hogy ellenállhatatlan a vonzalom két ilyen határozott csillagjegy között, de a horoszkóp szerint jobb nem játszani a tűzzel, ha róluk van szó.

A Szűz folyton próbálja a saját medrébe terelni a kapcsolatot, ahogy ő jónak látja, de a Vízöntő ettől csak még feszültebb lesz. Nem kér a Szűz segítségnek titulált szabályaiból. Nem kell sok idő, hogy mindkét jegy folyamatosan frusztrációt érezzen a másik jelenlétében. Amikor az egyik irányít, a másik menekül, és fordítva. Amíg el nem érnek a  holtpontig, és szó nélkül hátat nem fordítanak a másiknak.

Rák és Nyilas csillagjegy

A Rák és a Nyilas jegy első blikkre jó párosításnak tűnhet, hiszen a Rák egy empatikus, megértő jegy, aki képes lehet tolerálni a Nyilas szabad, őszinte természetét. A randik alatt ez így is történik. A szerelem könnyen lángra kaphat. Csak aztán leégeti az egész házat.

A Nyilas nemcsak őszinte, inkább kíméletlenül szókimondó. Úgy közöl mindent, ami eszébe jut, hogy bele sem gondol, az mennyire fájhat a párjának. Főleg egy olyan párnak, mint a Rák, aki egyébként is hajlamos mindent a szívére venni. Ami az egyik szerint csak őszinte kommunikáció, az a másiknak érzéketlenség. Könnyen megbocsátanak egymásnak, de a folyamatos sértődés és félreértések között lehetetlen egyensúlyt találniuk. A horoszkóp szerint a nagy románc vége nem egy, de két törött és sértett szív lesz.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu