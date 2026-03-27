Képtelenek továbblépni: ez a 3 csillagjegy örök hűséget fogadott az exének

Te is inkább a szakít, töröl, továbblép típus vagy? Sajnos nem mindenkinek megy ilyen könnyen. A horoszkóp alapján van 3 csillagjegy, aki még évek múltán is ugyanazt a nevet emlegeti, és nem tudja feldolgozni a szakítást. Lássuk, kik azok, akik egyszerűen nem képesek túllépni az exükön!

Horoszkóp: ez a 3 csillagjegy képtelen továbblépni az exén

Bika csillagjegy

Egy Bika szívét nehéz meghódítani. Nem kötődik akárkihez, és ahhoz, hogy szerelembe essen, bizony el kell telnie hosszabb, együtt töltött időnek. De ha egyszer elkezd ragaszkodni, az sosem szűnik meg igazán. Hiába a távolság és az idő, ez a csillagjegy nem felejt.

Lehet, hogy nem hallasz felőle, mert a büszkesége nagy, de a szívében csendesen őrzi a múlt szép emlékeit. A Bika számára elég egy illat, hogy eszébe juss. Elég egy hely, ahol együtt jártatok; onnantól kezdve, hogy meglátja, egész nap csak te jársz a fejében. Mert ha valaki egyszer képes volt megadni számára azt az érzelmi biztonságot, amire mindig is vágyott, azt szinte lehetetlen, hogy elfelejtse. Talán lesznek újabb kapcsolatai, de a szíve egy részét mindig te őrzöd majd.

Rák csillagjegy

A Rák csillagjegynek a szerelem nemcsak egy fejezet a nagykönyvben, hanem egy egész történet, amelyről szeretné, ha sosem érne véget. Ez a csillagjegy tipikusan az, aki megőriz minden apró (és számodra valószínűleg jelentéktelennek tűnő) emléket a randikról. Menti az üzeneteket, emlékszik minden fontos dátumra, és tuti, hogy a közös képektől sem szabadul meg, hogy aztán évekkel később is felidézhesse segítségükkel a legszebb pillanatokat. Mert a Rák nem egyszerűen egy kapcsolatot gyászol a szakítás után, hanem egy életet is, amit elképzelt magának az oldaladon.

Ráadásul a szakítás után hajlamos idealizálni a múltat, így még akkor is ragaszkodik, ha már rég tudja, hogy nem működik a dolog. Ő a szívére hallgat, és nem az eszére – és ezen nem is akar változtatni.