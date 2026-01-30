A horoszkóp szerint ezek a csillagjegyek egymás karjában kötnek ki 2026-ban – Titeket is eltalál Ámor nyila?

A horoszkóp szerint ez az év tele lesz megmagyarázhatatlan vonzalmakkal, románcokkal és olyan kötelékekkel, amelyek akár egy életre szólhatnak. Az idei év azoknak a csillagjegyeknek tartogat nagy meglepetéseket, akik eddig ódzkodtak a valódi érzelmi közelségtől. Eljött az ideje a változásnak! Ők nem fognak tudni ellenállni egymásnak 2026-ban!

Horoszkóp 2026: ezek a csillagjegy-párosok találnak idén egymásra / Fotó: Drazen Zigic / Shutterstock

2026-ban 3 csillagjegy-párosnál erős vonzás alakul ki.

Nem keresik egymást tudatosan, mégis kapcsolódni fognak.

A horoszkóp szerint a kapcsolatok gyorsan elmélyülnek majd.

Horoszkóp 2026: ezek a csillagjegyek idén egymás karjaiban kötnek ki

Bika és Rák csillagjegy

A Bika és a Rák jegy sem úgy indul neki az idei évnek, hogy szerelemre vadászna, de az első beszélgetések után mindketten úgy érzik majd, egy különösen meleg, otthonos biztonságérzet jelenik meg kettejük között – mintha már ezer éve ismernék egymást. Honnan eredhet ez az érzés? A horoszkóp szerint mindkét jegy (talán tudat alatt) nyugalomra, kiszámíthatóságra és valódi, odaadó figyelemre vágyik. A Rák csillagjegy érzi, hogy a Bika mellett végre kiteljesedhet érzelmileg. A Bika csillagjegy pedig észreveszi, hogy most tényleg egy olyan ember áll mellette, aki értékeli a gondoskodását.

Oroszlán és Nyilas csillagjegy

E két jegy találkozása már nem lesz olyan csendes és meghitt, mint az utóbbiaké. 2026-ban az Oroszlán és a Nyilas kapcsolódása szenvedélyes, gyors és intenzív lesz. Hamar világossá válik, hogy egyikük sem akarja behúzni a kéziféket, és ettől csak még eltökéltebbek, lelkesebbek és izgatottabbak lesznek. A horoszkóp alapján azért sodródnak össze, mert mindketten egy olyan életszakaszba érnek, ahol már többre vágynak annál, mint amihez hozzászoktak. Változásra sóvárognak, folyton mozgásban vannak. Az Oroszlán elismerést és tiszteletet, a Nyilas teret és megértést kap. Mindketten lendületes időszak elé néznek.

Szűz és Bak csillagjegy

A Szűz és a Bak jegyek továbbra sem hisznek a véletlenekben. Ennek ellenére újra és újra egymásba botlanak majd 2026-ban. Talán nem véletlenül: mindketten készen állnak az elköteleződésre, csupán kritikus gondolkodásuk fogja vissza őket érzelmeikben. Azonban egymásban nehezen találnak majd kifogásokat. Hamar búcsút intenek a felesleges köröknek és az időhúzásnak, mert mindketten ráébrednek arra, hogy érdemes együtt folytatni útjukat. Nemcsak célorientált, ambiciózus személyiségük teszi őket bomba párosítássá; az ágyban is meglepően nagy összhangot tapasztalhatnak.