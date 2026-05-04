Élete legnagyobb harca előtt áll Schobert Norbi Jr.: Rubint Réka kitálalt a drámai részletekről!

A fitneszvilág koronázatlan királynője, Rubint Réka és nagyobbik fia, Schobert Norbi Jr. kapcsolata mindig is példaértékű volt, ám most egy korszak lezárul. Norbi, aki az elmúlt években a szemünk előtt vált bátortalan kisfiúból magabiztos férfivá, élete egyik legfontosabb mérföldkövéhez érkezett. A cikkben feltárjuk, hogyan küzdött meg a fiatal tehetség a családi nehézségekkel, az iskolai bántalmazásokkal, és megnézzük, mi vár még rá a nagybetűs életben.

Rubint Réka retteg? „Szerintem én jobban izgulok”

A Mokka stúdiójában Réka őszintén elárulta: bár fia mindenre felkészült és könnyen vesz minden akadályt, a szülői szív ilyenkor mégis hevesebben ver a vizsgadrukk miatt.

Most érettségizik, izgul, de szerintem én jobban. De Norbika tényleg nagyon maximalista, szóval sikerülni fog neki! De azért mondtam neki, mikor vettük át a tételeket, hogy egyet ígérjen meg, amikor majd szóbelizik, akkor nem vesszük át újra. Tényleg hihetetlen, hogy milyen maximalista.

Réka szavai hűen tükrözik azt a végtelen precizitást, amellyel fia nemcsak az életmódváltáshoz, hanem a tanulmányaihoz is hozzááll.

Amerika álom vagy családi idill?

A továbbtanulás kérdése minden családban feszültségforrás, Norbiéknál pedig egy váratlan tényező, az édesanya egészségi állapota is nehezíti a döntést.

Neki minden álma Amerika, de azt látom rajta, hogy itt a betegségem egy picit közbeszólt. Azt mondtam neki, hogy nyugodjon meg, meg fogok gyógyulni, az ő álmai útjába ne álljon a jelenlegi helyzet. De azért én azt látom, hogy ő ennél sokkal családcentrikusabb, úgyhogy most nagyon képlékeny, hogy merre megy tovább, mindenképpen biznisz vonalon szeretne tovább tanulni, úgyhogy több helyre is beadta itthon is a jelentkezését, illetve nemzetközi egyetemre is, úgyhogy szerintem itt egy néhány héten belül el fog dőlni minden.

Láthatóan a fiatal fiúban komoly vívódás zajlik, hiszen a karrier és a családi összetartozás között kell megtalálnia az egyensúlyt.

Éjszakai próbák a garázsban: Kitűnő bizonyítvány a láthatáron

A ballagás nemcsak a búcsúról, hanem az elismerésről is szólt, hiszen Norbi emberfeletti teljesítményt nyújtott az elmúlt hónapokban.

Nagyon megható volt, oklevelet kapott a kitartásáért, a szorgalmáért. Majdnem egy kitűnő bizonyítvánnyal zárta úgy az évet, hogy itt az elmúlt hetekben A Nagy duett is nagyon kemény kihívás volt számára, hiszen a suli mellett, jönni kellett ide a stúdióba gyakorolni, éjszaka a garázsba próbálta a táncokat a barátnőjével, úgyhogy nagyon-nagyon komoly teljesítmény van mögötte, én meg nagyon büszke vagyok rá.

Ez a fajta fegyelem és teherbírás bizonyítja, hogy a Schobert-vér soha nem válik vízzé, ha a kemény munkáról van szó.