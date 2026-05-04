Élete legnagyobb harca előtt áll Schobert Norbi Jr.: Rubint Réka kitálalt a drámai részletekről!

A fitneszvilág koronázatlan királynője, Rubint Réka és nagyobbik fia, Schobert Norbi Jr. kapcsolata mindig is példaértékű volt, ám most egy korszak lezárul. Norbi, aki az elmúlt években a szemünk előtt vált bátortalan kisfiúból magabiztos férfivá, élete egyik legfontosabb mérföldkövéhez érkezett. A cikkben feltárjuk, hogyan küzdött meg a fiatal tehetség a családi nehézségekkel, az iskolai bántalmazásokkal, és megnézzük, mi vár még rá a nagybetűs életben.
A Mokka stúdiójában Réka őszintén elárulta: bár fia mindenre felkészült és könnyen vesz minden akadályt, a szülői szív ilyenkor mégis hevesebben ver a vizsgadrukk miatt.
Most érettségizik, izgul, de szerintem én jobban. De Norbika tényleg nagyon maximalista, szóval sikerülni fog neki! De azért mondtam neki, mikor vettük át a tételeket, hogy egyet ígérjen meg, amikor majd szóbelizik, akkor nem vesszük át újra. Tényleg hihetetlen, hogy milyen maximalista.
Réka szavai hűen tükrözik azt a végtelen precizitást, amellyel fia nemcsak az életmódváltáshoz, hanem a tanulmányaihoz is hozzááll.
A továbbtanulás kérdése minden családban feszültségforrás, Norbiéknál pedig egy váratlan tényező, az édesanya egészségi állapota is nehezíti a döntést.
Neki minden álma Amerika, de azt látom rajta, hogy itt a betegségem egy picit közbeszólt. Azt mondtam neki, hogy nyugodjon meg, meg fogok gyógyulni, az ő álmai útjába ne álljon a jelenlegi helyzet. De azért én azt látom, hogy ő ennél sokkal családcentrikusabb, úgyhogy most nagyon képlékeny, hogy merre megy tovább, mindenképpen biznisz vonalon szeretne tovább tanulni, úgyhogy több helyre is beadta itthon is a jelentkezését, illetve nemzetközi egyetemre is, úgyhogy szerintem itt egy néhány héten belül el fog dőlni minden.
Láthatóan a fiatal fiúban komoly vívódás zajlik, hiszen a karrier és a családi összetartozás között kell megtalálnia az egyensúlyt.
A ballagás nemcsak a búcsúról, hanem az elismerésről is szólt, hiszen Norbi emberfeletti teljesítményt nyújtott az elmúlt hónapokban.
Nagyon megható volt, oklevelet kapott a kitartásáért, a szorgalmáért. Majdnem egy kitűnő bizonyítvánnyal zárta úgy az évet, hogy itt az elmúlt hetekben A Nagy duett is nagyon kemény kihívás volt számára, hiszen a suli mellett, jönni kellett ide a stúdióba gyakorolni, éjszaka a garázsba próbálta a táncokat a barátnőjével, úgyhogy nagyon-nagyon komoly teljesítmény van mögötte, én meg nagyon büszke vagyok rá.
Ez a fajta fegyelem és teherbírás bizonyítja, hogy a Schobert-vér soha nem válik vízzé, ha a kemény munkáról van szó.
Bár sokan irigykednek a sztárcsemetékre, Norbi élete korántsem volt mentes a konfliktusoktól és a kiközösítéstől.
Ismert ember gyerekének lenni nem könnyű, és életem legjobb döntése volt ez az iskola, mert itt őt építették, és szárnyakat adtak neki. Pedig mi általános iskolában iskolát is váltottunk amiatt, mert ott túl sok atrocitás érte, nem a tanároktól ezt szeretném kihangsúlyozni, hanem az osztálytársaktól, most pedig szárnyalhat.
Az édesanya őszinte vallomása rávilágít arra a küzdelemre, amit egy ismert név viselése jelenthet a mindennapi életben. A legmegdöbbentőbb azonban az a jellemfejlődés, amin a fiú mind ezek után keresztülment: hisz a félénk kisfiúból mára magabiztos médiaszemélyiség lett.
Nekem a legnagyobb meglepetés a Norbi volt, mert amikor Larát hordtam énekelni kislányként, akkor őt is vittem magammal, és akkor mondta, hogy ő is szeretne énekelni, és volt egy függöny, mindig elbújt mögé, és onnan mert csak énekelni. Ehhez képest a függöny mögül most kilépett a fényre. Emlékszem, amikor 14 éves volt, akkor mindig mondta: anya nem szeretnék ezen a fotón rajta lenni, és akkor ezt tiszteletbe tartva hagytuk, hogy kinyíljon. Álmomban nem gondoltam volna, hogy ő a Farm VIP-ben, majd most A Nagy Duettben, ilyen bátran, ilyen szépen teljesít.
A kérdés már csak az: vajon a maximalista ifjabb Schobert Norbi hol tűnik fel legközelebb? Egy biztos, a rajongók lélegzetvisszafojtva várják, hogy a függöny végleg lehulljon, és kiderüljön: egy magyar egyetemen vagy az amerikai álom földjén folytatódik-e a története.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.