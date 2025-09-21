Tűz és víz: négy csillagjegy-páros, akiknek soha nem lenne szabad randizniuk!

Aligha meglepő, hogy horoszkópunk is befolyásolja a szerelmi életünket: a csillagok hatással vannak arra, milyen a jellemünk, illetve ki az, aki úgymond kompatibilis számunkra – és ki az, akivel még véletlenül se jöjjünk össze, mert abból csak sírás lesz. Sajnos tény: vannak olyan emberek, akik egyszerűen nem illenek össze. Most felfedjük, mely csillagjegy-párosoktól kell a leginkább tartani.
Kos és Rák
E két csillagjegy alapvetően különböző, egymással nem épp kompatibilis értékeket vall magáénak. Míg a vakmerő Kor a kalandokat keresi, az izgalmakat és az intenzív impulzusokat, addig a Ráknak meghittségre, érzelmi biztonságra és nyugalomra van szüksége. Ugyan nem lehetetlen, hogy ők ketten megtalálják az egyensúlyt a szerelemben, de ehhez nagy türelem szükséges.
Bika és Vízöntő
A föld elemű Bika stabilitásra vágyik, és alapvetően a kiszámíthatóságot, a rutint támogatja, addig az innovatív Vízöntőnek épp ez az, ami a legelviselhetetlenebb. Ő épp, hogy a változatosságért él, így kettejük kapcsolata igen nehezen tud működni hosszú távon.
Ikrek és Szűz
A játékos és spontán Ikrek és a folyamatosan tökéletességre törekvő, perfekcionista Szűz nehezen tud közös nevezőre jutni. Egyikőjük a változatosságot élteti, a másik a rendezettséget. Ez az ellentét pedig komoly feszültséget szülhet a kapcsolatukban.
Oroszlán és Skorpió
Két erős, határozott jegy, akik sajnos egész máshogyan képzelnek el egy romantikus kapcsolatot. A színpadias Oroszlán él-hal a drámáért és a reflektorfényért, imádja, ha rá szegeződik minden figyelem, így a szerelmi életét is kirakatban éli, míg a Skorpió kifejezetten magának való, aki mindennél többre értékeli a magánélet szentségét, így mi sem állhat tőle távolabb, mint Oroszlán partnere látványos, külvilágnak intézett gesztusai. Azonban mivel mindketten határozottak és eltökéltek, nehéz lesz kompromisszumra jutniuk, hiszen egyik sem fog könnyen engedni a másik javára.
