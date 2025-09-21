Tűz és víz: négy csillagjegy-páros, akiknek soha nem lenne szabad randizniuk!

Aligha meglepő, hogy horoszkópunk is befolyásolja a szerelmi életünket: a csillagok hatással vannak arra, milyen a jellemünk, illetve ki az, aki úgymond kompatibilis számunkra – és ki az, akivel még véletlenül se jöjjünk össze, mert abból csak sírás lesz. Sajnos tény: vannak olyan emberek, akik egyszerűen nem illenek össze. Most felfedjük, mely csillagjegy-párosoktól kell a leginkább tartani.

Fotó: PeopleImages / Shutterstock

Szerelmi horoszkóp: Csillagjegy-párosok, akik jobb, ha elkerülik egymást

Kos és Rák

E két csillagjegy alapvetően különböző, egymással nem épp kompatibilis értékeket vall magáénak. Míg a vakmerő Kor a kalandokat keresi, az izgalmakat és az intenzív impulzusokat, addig a Ráknak meghittségre, érzelmi biztonságra és nyugalomra van szüksége. Ugyan nem lehetetlen, hogy ők ketten megtalálják az egyensúlyt a szerelemben, de ehhez nagy türelem szükséges.

Bika és Vízöntő

A föld elemű Bika stabilitásra vágyik, és alapvetően a kiszámíthatóságot, a rutint támogatja, addig az innovatív Vízöntőnek épp ez az, ami a legelviselhetetlenebb. Ő épp, hogy a változatosságért él, így kettejük kapcsolata igen nehezen tud működni hosszú távon.