3 csillagjegy, aki mindig foglalt pasikra hajt: számukra a gyűrű nem jelent akadályt

A horoszkóp elárulja, mely csillagjegyek a legpofátlanabbak, ha a tét egy kis romantika. Számukra a tiltott gyümölcs csak még édesebb. Imádnak játszani. Sőt, egyikük stratégiai szinten űzi a flörtölés művészetét. Íme a csábító hármas, akiket jobb messziről elkerülni!

Egyes csillagjegyek imádják a flörtöt és a kihívásokat.

Nem minden nő játszik szabályok szerint, ha egy kis románcról van szó.

A horoszkóp szerint őket nem igazán érdekli, hogy egy férfi foglalt-e vagy sem.

Horoszkóp: ez a 3 csillagjegy imád flörtölni, és ebben semmi sem állítja meg őket

Ikrek csillagjegy

Egy Ikrek nőnek elég egy könnyed csevej, hogy elcsavarja a férfi fejét. Nincs szüksége nagyobb erőfeszítésre, mert mindig elemében van. Ösztönösen dobálózik szellemes poénokkal, kétértelmű megjegyzésekkel és játékos piszkálódásokkal. Ezt pedig imádják a pasik.

Az Ikrek képes a leghétköznapibb megbeszélésből is flörtöt csinálni, ha épp olyan a hangulata, és a legveszélyesebb az egészben az, hogy ő sokszor nem is veszi komolyan. Így, ha egy férfi foglalt, az Ikrek maximum egy kósza pillanatra gondolkodik el azon, hogy gond lehet abból, amit csinál. Mire a pasi észbe kap, már rég elvarázsolta őt a csillagjegy játékossága.

Oroszlán csillagjegy

Az Oroszlán nő pontosan tudja, hogy vonzó – és él is ezzel az adottságával. Tisztában van magával ragadó jelenlétével és azzal is, hogyan hat másokra, hiszen sosem kerüli el a figyelem, ha besétál valahová.

Ha egy férfin gyűrűt lát, az neki nem egy stoptábla. Inkább a rajtvonal a következő próbatételhez. Szereti érezni, hogy ő nem egy opció, hanem a főnyeremény, és ha ezt bizonyítania kell, hát nem fogja vissza magát. Nem akar lerombolni minden párkapcsolatot, de ha játékra kerül a sor, az Oroszlán bizony játszani fog – és nyerni…

Szűz csillagjegy

Egy Szűz nőről lehet, hogy az az első benyomás, hogy rideg és távolságtartó, de ez ne tévesszen meg senkit. Ő nem a cseverészős fajta, mint az Ikrek. Ennél sokkal tudatosabban játszik. Az ő taktikája a figyelem. Észrevesz minden apró rezdülést és kósza pillantást. Ezekből építi fel a saját játékszabályait – amik tízből tízszer be is válnak neki.