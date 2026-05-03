Megrázó vallomás: ez volt Till Tamás utolsó mondata a halála előtt

Till Tamásnak 2000. május 28-án veszett nyoma. Mindössze 11 éves volt. Noha a hatóságok azonnal megkezdték a gyermek keresését, és később is nagy erőkkel nyomoztak, közel negyed évszázadon keresztül nem történt igazi előrelépés. Aztán 2024 nyarán egy bejelentést követően előkerült a bajai fiú aljzatbetonba rejtett holtteste. Fehér Jánost még ugyanazon év decemberében vették őrizetbe.

Till Tamás szülei elhunyt fiuk fotójával

Fehér tárgyalása jelenleg is zajlik. A férfi a bíróságon tagadta, hogy köze lenne Till Tamás halálához. Állítása szerint korábbi (igen részletes, azóta azonban visszavont) vallomását kikényszerítették belőle. "Engem nem csak arra kényszerítettek, hogy vallomást tegyek, hanem arra is, hogy a bűncselekményt magamra vállaljam, amit nem én követtem el" - magyarázta. Till Tamás szülei mindeközben próbálják feldolgozni nem csak fiuk elvesztését, de a bíróságon zajló eseményeket is. "Még a nevét sem akarom hallani!" – jelentette ki Katalin, az édesanya Fehér Jánosról.

Ezek voltak Till Tamás utolsó szavai?

A Blikk most megrázó részleteket közölt Fehér János eredeti – azóta visszavont – vallomásából. Ebben részletesen körbeírja a fiatal fiú utolsó pillanatait. Figyelem, megrázó részletek következnek, kizárólag erős idegzetűeknek!

Fehér János állítja: kikényszerítették belőle a beismerő vallomást

"Az ajtón egymás mellett léptünk be és a jobbra eső falhoz szorítottam szó nélkül a srácot, miközben a lomok közül egy ácskapcsot vettem magamhoz. Ezután arra emlékszem, hogy az ácskapoccsal, aminek a tüskéi egy irányba néztek, egy szúró mozdulattal eltalálom a nyakát. Ekkor a gyerek rám nézett és csak annyit mondott rémülten, hogy »ezt most miért?«. Ezt normál hangszínnel tette, nem kiabált, nem hangosan mondta. Ekkor a szúrástól a földre rogyott, hanyatt fekvő testhelyzetben érkezett a talajra" – áll a korábbi vallomásban.

A lap megemlíti: a vallomás szerint Fehér évekkel Till Tamás erőszakos halála után felhívta a családot. Névtelenül el akarta árulni, hogy van a fiuk eltemetve, de amikor a gyászoló anya felvette a telefont, inába szállt a bátorsága, és anélkül bontotta a vonalat, hogy beleszólt volna.