Kelenföldi túszdráma: fenyegető üzeneteket tesz közzé az elkövető

Furcsa üzenetek jelentek meg a kelenföldi túszdráma támadójának oldalán. Agresszív kijelentések és videók, amik úgy néznek ki, mintha üzenni akarna valakinek velük. A helyieket már az is megrémíti, hogy a hatóságok visszaengedték a társasházba a késsel fenyegetőző férfit, ám ezeket az üzeneteket látva komolyan aggódni kezdtek.

A kelenföldi túszdráma elkövetője üzenget a Facebookon / Fotó: Kovács Gábor, Kelenföld - A nyolcas körzet

„Szenvedj!” – írja a közösségi oldalára a kelenföldi túszdráma elkövetője

Ahogyan azt a Bors megírta, mesterlövészeknek és TEK-eseknek kellett kivonulnia még április 25-én Kelenföldre, az egyik Etele úti társasházhoz. Kiderült, hogy egy fiatal férfi és a párja veszett össze, majd annyira elmérgesedett közöttük a helyzet, hogy András azzal fenyegetőzött, hogy megöli a nőt. A TEK-esek sokáig csak tárgyaltak a férfival, ám végül el tudták fogni. Úgy tudjuk, hogy a pár azon veszett össze, hogy András a nő telefonjában megtalált egy új férfival való beszélgetést.

A nőt épségben megmentették / Fotó: Kovács Gábor, Kelenföld - A nyolcas körzet

Andrást elfogták, azonban végül nem tartóztatták le, a bíróságról bilincsek nélkül távozhatott, de a hatóság elrendelte a bűnügyi felügyeletét. Hetente kétszer kell jelentkeznie a rendőrségen. Budapest területét pedig csak külön engedéllyel hagyhatja el. A lakók már többször találkoztak vele és nem nézik jó szemmel, hogy hazaengedték közéjük. Ennek többen hangot is adtak. Ám akkor kezdett el igazán elmérgesedni a dolog, amikor meglátták, miket posztolgat a férfi Facebookra.

Fordulj fel!”, Ne várd meg, míg én fogom be a szád!

– írta András.



Az úton hullák, temetetlenül hevernek, hogy ha nem tudod még, hogy ki vagy? Hát, majd megtudod, ha vernek!

A TEK-esek mellett mesterlövészek is kivonultak / Fotó: Kovács Gábor, Kelenföld - A nyolcas körzet

Illetve:

Szenvedj!

A helyiek úgy gondolják, üzenni akar valakinek a férfi.

András beteg. Attól félünk, hogy befejezi azt, amit elkezdett. Most nem hagyhatja el Budapest területét, de mi van, ha elkattan és másokat veszélyeztet? Ez számunkra nem játék, hiszen több gyerekes család is él itt

– mondta lapunknak egy helybéli.