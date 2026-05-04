A tanulás az smafu? Az érettségi alatt is koncertezik a Megasztár csillaga: Bíró Csongor alig készül a vizsgákra

A Megasztár Bíró Csongor Vitéz számára egy hatalmas lehetőség volt, hogy valóra váltsa élete álmát, és a zenével foglalkozhasson, éppen ezért mindent meg is tesz, hogy megragadja az esélyt. Emellett persze a fiatal énekes az iskolát sem hagyta abba, sőt, épp most ballagott el a középiskolából, mától pedig az érettségi vette át a főszerepet az életében. Vagy mégsem? Úgy tűnik Csongi gondolatai még ilyenkor is a zene körül forognak.

Bíró Csongor a Megasztár 2025-ös évadában tűnt fel, és azóta is aktívan építi a karrierjét, még akkor is, ha épp érettségiznie kell közben (Fotó: TV2)

Bíró Csongor, a Megasztár 8. évadának szépfiúja mindenképpen a zeneiparban képzeli el a jövőjét, így amellett, hogy már most építi a karrierjét, hamarosan ezen a területen fog továbbtanulni is. Ám mindezek előtt még kénytelen megbirkózni az érettségivel, még akkor is, ha elmondása szerint ez a felvételije tekintetében nem számít túl sokat.

Természetesen készülök a felvételire, mivel egy könnyű zenei egyetemre szeretnék menni. Ide szerencsére nem kell pontszámot vinni, szóval így nem sok múlik azon, hogy milyenek lesznek az érettségik, de azért mindenből fel fogok készülni, amiből még vannak lemaradásaim. Nem tartok tőle, én úgy érzem, hogy ez a pár hét még sok idő

– mondta Marics Peti egykori mentoráltja két héttel ezelőtt.

Bíró Csongor koncertjei a vizsgák idején sem maradnak el, sőt ez csaknem fontosabb számára, mint az érettségi (Fotó: Máté Krisztián / Bors)

A Megasztár szívtiprója inkább a fellépésekre koncentrál

Mindezek ellenére úgy tűnik, hogy Csongit nem kötötték le túlságosan a tankönyvek, ugyanis még egy héttel ezelőtt is inkább a stúdióban töltötte az időt. Úgy tűnik Bíró Csongor új dalai már fel is vannak véve, és hamarosan érkeznek, miközben folyamatosan koncertezik. A magyar érettségi előtt mindössze három nappal, a ballagása utáni estén még lenyomott egy fellépést, sőt ezen a héten is színpadra áll majd, amihez egészen Békéscsabára kell utaznia, az első Csabai Csülök Karneválra. Ráadásul a videói alapján nagyon úgy tűnik, hogy délutánonként inkább erre készül, mint a következő napi vizsgákra, amit persze a rajongói cseppet sem bánnak. De vajon az érettségi eredményeket látva is ilyen nyugodt lesz?