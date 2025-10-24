Ezek a horoszkóppárosok tönkreteszik egymás életét, ha találkoznak

Lehet, hogy két ember találkozik, és úgy érzik tökéletes a kémia. Mintha csak egymásnak lettek volna teremtve. De eltelik egy-két hét vagy hónap, és egyre sűrűsödnek a konfliktusok és a veszekedések. Az asztrológia közbeszól. Egyre nehezebb kompromisszumra jutni. A horoszkóp most segít megértetni, miért lehet az, hogy néhány csillagjegy-páros teljesen képes tönkretenni egymást egy párkapcsolatban.

Ezek a horoszkóppárosok tönkreteszik egymást.

Fotó: Srdjan Randjelovic / Shutterstock

A horoszkóp szerint, van néhány csillagjegy-kombináció, ahol a kapcsolat már a kezdetektől halálra van ítélve. Most megmutatjuk melyek ezek!

Horoszkóp: ha ezek a csillagjegyek találkoznak, tönkreteszik egymás életét

1. Kos és Halak csillagjegy páros

A Halak szelíd, álmodozó, érzékeny és általában introvertált alkat. Ehhez képest a Kos tele van tűzzel és szenvedéllyel, így amikor ők egy párt alkotnak, az először hihetetlen jól hangzik. A Halak imádatig rajong a Kos magabiztosságáért. A Kos pedig teljesen képes ellazulni a Halak nyugodt gondolatspiráljaiban.

Csakhogy ez a rózsaszín köd hamar elpárolog a kapcsolatból, és a helyébe csak harag marad. A Kos képtelen kellő mértékben figyelembe venni a Halak érzéseit. Folyton megbántja a türelmetlenségével. A Halak pedig elzárkózik, folyamatosan bántva érzi magát. De emiatt sosem tudják megbeszélni a problémáikat. Így egy örökös körforgásban semmizik ki érzelmileg a másikat.

2. Szűz és Nyilas csillagjegy

Ebben a kapcsolatban a rend és a szabadság csap össze, aminek szinte sosincs jó vége. A Szűz csillagjegyű fél állandóan tervez, listáz, előkészül és mindent kézben akar tartani. De a Nyilas ettől megőrül. Ő szabadságra, kalandokra és spontaneitásra vágyik, amitől úgy érzi a Szűz megfosztja. Bár eleinte vonzza őket ez a furcsa felfogásbeli különbség, sőt, még úgy is érzik, hogy ez egy tökéletes szimbiózis lehet, hamar eszkalálódnak a konfliktusok, amik végül teljesen szétszakítják és az őrületbe kergetik őket.

A horoszkóp szerint a Szűz és a Nyilas csillagjegy között születik a legtöbb konfliktus.

Fotó: Paul Biryukov / Shutterstock

3. Bak és Ikrek csillagjegy

Az Ikrek nem bír megnyugodni. Állandóan új impulzusokra van szüksége, és folyton új emberekkel ismerkedne. A Bak csillagjegy viszont arra hajt, hogy biztos alapokat teremtsen a kapcsolatnak. A célja, hogy ő és társa is hűséges és kitartó legyen, és közös céljaikat kövessék. Bár az első randik során a Bak oda van az Ikrek játékos személyiségéért, az Ikrek pedig a Bak szilárd kiállásáért, később rájönnek, hogy nem egy ritmusban működnek.