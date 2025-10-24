BékemenetSzolnoki buszbalesetMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Salamon névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ezek a horoszkóppárosok tönkreteszik egymás életét, ha találkoznak

asztrológiai
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 24. 15:30
horoszkóp párkapcsolatcsillagjegyhoroszkóp
Néha a sors olyan embereket hoz össze, akik szerencsésebb lenne, ha sosem találkoznának. A horoszkóp szerint ezek a csillagjegyek képtelenek egy közös párkapcsolatra.
Boncza Léda
A szerző cikkei

Lehet, hogy két ember találkozik, és úgy érzik tökéletes a kémia. Mintha csak egymásnak lettek volna teremtve. De eltelik egy-két hét vagy hónap, és egyre sűrűsödnek a konfliktusok és a veszekedések. Az asztrológia közbeszól. Egyre nehezebb kompromisszumra jutni. A horoszkóp most segít megértetni, miért lehet az, hogy néhány csillagjegy-páros teljesen képes tönkretenni egymást egy párkapcsolatban.

Ezek a horoszkóppárosok egymás idegeire mennek egy párkapcsolatban.
Ezek a horoszkóppárosok tönkreteszik egymást.
Fotó: Srdjan Randjelovic /  Shutterstock 

A horoszkóp szerint, van néhány csillagjegy-kombináció, ahol a kapcsolat már a kezdetektől halálra van ítélve. Most megmutatjuk melyek ezek!

Horoszkóp: ha ezek a csillagjegyek találkoznak, tönkreteszik egymás életét

1. Kos és Halak csillagjegy páros

A Halak szelíd, álmodozó, érzékeny és általában introvertált alkat. Ehhez képest a Kos tele van tűzzel és szenvedéllyel, így amikor ők egy párt alkotnak, az először hihetetlen jól hangzik. A Halak imádatig rajong a Kos magabiztosságáért. A Kos pedig teljesen képes ellazulni a Halak nyugodt gondolatspiráljaiban.

Csakhogy ez a rózsaszín köd hamar elpárolog a kapcsolatból, és a helyébe csak harag marad. A Kos képtelen kellő mértékben figyelembe venni a Halak érzéseit. Folyton megbántja a türelmetlenségével. A Halak pedig elzárkózik, folyamatosan bántva érzi magát. De emiatt sosem tudják megbeszélni a problémáikat. Így egy örökös körforgásban semmizik ki érzelmileg a másikat.

2. Szűz és Nyilas csillagjegy

Ebben a kapcsolatban a rend és a szabadság csap össze, aminek szinte sosincs jó vége. A Szűz csillagjegyű fél állandóan tervez, listáz, előkészül és mindent kézben akar tartani. De a Nyilas ettől megőrül. Ő szabadságra, kalandokra és spontaneitásra vágyik, amitől úgy érzi a Szűz megfosztja. Bár eleinte vonzza őket ez a furcsa felfogásbeli különbség, sőt, még úgy is érzik, hogy ez egy tökéletes szimbiózis lehet, hamar eszkalálódnak a konfliktusok, amik végül teljesen szétszakítják és az őrületbe kergetik őket.

A horoszkóp szerint ezek a párosok nem tudják elviselni egymást egy párkapcsolatban.
A horoszkóp szerint a Szűz és a Nyilas csillagjegy között születik a legtöbb konfliktus.
Fotó: Paul Biryukov /  Shutterstock 

3. Bak és Ikrek csillagjegy

Az Ikrek nem bír megnyugodni. Állandóan új impulzusokra van szüksége, és folyton új emberekkel ismerkedne. A Bak csillagjegy viszont arra hajt, hogy biztos alapokat teremtsen a kapcsolatnak. A célja, hogy ő és társa is hűséges és kitartó legyen, és közös céljaikat kövessék. Bár az első randik során a Bak oda van az Ikrek játékos személyiségéért, az Ikrek pedig a Bak szilárd kiállásáért, később rájönnek, hogy nem egy ritmusban működnek.

Az Ikrek nem kapnak elég szabadságot a Bakoktól, a Bakok pedig állandó bizonytalanságban érzik magukat az Ikrek mellett. Egy idő után úgy érzik majd, hogy teljesen megfulladnak a saját kapcsolatukban: vagy azért, mert magára hagyja őket a másik, vagy azért, mert nem hagy teret nekik.

Az Ikrek és a Bak csillagjegy kompatibilitása elméletben:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu