Furcsa halálesetek, a kaszás áll egy ijedt férfi mellett.

Amikor a valóság hihetetlenebb, mint a fikció – Ezek voltak a történelem legfurcsább halálesetei

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 04. 18:15
Egyszer mindenkit utolér a végzet, csak nem mindegy, hogy hogyan. Cikkünkben most olyan furcsa haláleseteket gyűjtöttünk össze, amelyek örökre az emberiség emlékezetébe vésték magukat. Ismerd meg ezeket az abszurd történeteket, amelyek a legvadabb képzeletet is felülmúlják.
Kelle Fanni
Vannak, akiknek a halála felér egy olyan tragikomédiával, amely még a leghíresebb forgatókönyvírók fantáziáját is messze túlszárnyalja. Egy férfi, akit végül a saját találmánya ölt meg? Egy polgármester, aki túl hosszúra növesztette a szakállát? Egy csillagász, aki annyira illedelmes volt, hogy nem ment ki a mosdóba? Ezek a rendkívül furcsa halálesetek egyszerre vidítanak fel és borzasztanak el. Ha kíváncsi vagy, olvass tovább!

Ezek a furcsa halálesetek minden képzeletet felülmúlnak!
  • Franz Reichelt irreálisan hitt a találmányában.
  • Hans Staininger nagyon ragaszkodott a szakállához.
  • Tycho Brahe túlságosan illedelmesen viselkedett.

Furcsa halálesetek a történelemből, amik akár a képzelet szüleményei is lehetnének

Egyszer mind meghalunk, és emlékünk a feledés homályába vész... legalábbis a legtöbb emberé, ugyanis a következő személyek furcsa halálukkal írták be magukat a történelembe. Hiszen sokféleképpen el lehet érni, hogy emlékezzenek ránk: jó családba születünk, úttörő találmányt alkotunk, sikeres céget alapítunk, különleges műalkotást hozunk létre... vagy nevetséges módon halunk meg. Íme tehát a legabszurdabb történetek!

Túlságosan hitt a találmányában

Franz Reichelt osztrák szabó és feltaláló volt, aki inkább tragikomikus haláláról, mintsem a találmányáról vált ismertté. A férfi ugyanis olyan ejtőernyőkön dolgozott, amelyekkel meg szerette volna menteni a bajbajutott pilóták életét. Innovációját először bábukon tesztelte, melyeket 5. emeleti lakásának ablakából dobált ki, de azok hatalmas csattanással értek földet. Reichelt azonban arra a következtetésre jutott, hogy az ejtőernyő biztosan működne valódi emberrel és nagyobb magasságból, ezért 1912 februárjában levetette magát a párizsi Eiffel-torony tetejéről, a találmánya viszont így sem működött.

Megbotlott a saját szakállában

Rengeteg férfi bajlódik manapság a szakállnövesztéssel, ez a sztori azonban gyorsan a kedvüket szegheti. Hans Steininger egy 16. századi osztrák polgármester volt, aki tekintélyes tisztsége mellett hosszú, 1,4 méteres szakálláról vált ismertté, amivel a padlót söpörte. Ezért úgy próbált könnyíteni a helyzetén, hogy az arcszőrzetét egy övtáskában hordta. Egy kora őszi napon azonban Braunauban tűz ütött ki, ami kezdte felemészteni a várost. A tűzoltásban Steininger is próbált segédkezni, de a nagy sietségben megfeledkezett a szabadon hagyott szakálláról, megbotlott benne, legurult a lépcsőn, és kitörte a nyakát.

Túl illedelmes volt ahhoz, hogy kimenjen a mosdóba

Manapság teljesen természetes, ha pisilnünk kell, még étkezés közben is meglátogatjuk a mosdót. Régen azonban ez a cselekedet teljesen ellentmondott az etikettnek, amihez Tycho Brahe is tartotta magát, ez pedig az életét követelte. A híres dán csillagász ugyanis egy nemesi lakomán vett részt Prágában, ahol próbálta elnyomni a vizelési ingerét. Viszont az esemény végére Brahe-t fájdalmak gyötörték, majd nem sokkal később hólyagrepedés okozta a vesztét. Így Brahe-nek nemcsak az életműve emlékezetes, hanem a halála is.

Ebben a videóban további nevetséges, egyben furcsa haláleseteket ismerhetsz meg:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
