Amikor a valóság hihetetlenebb, mint a fikció – Ezek voltak a történelem legfurcsább halálesetei

Vannak, akiknek a halála felér egy olyan tragikomédiával, amely még a leghíresebb forgatókönyvírók fantáziáját is messze túlszárnyalja. Egy férfi, akit végül a saját találmánya ölt meg? Egy polgármester, aki túl hosszúra növesztette a szakállát? Egy csillagász, aki annyira illedelmes volt, hogy nem ment ki a mosdóba? Ezek a rendkívül furcsa halálesetek egyszerre vidítanak fel és borzasztanak el. Ha kíváncsi vagy, olvass tovább!

Egyszer mind meghalunk, és emlékünk a feledés homályába vész... legalábbis a legtöbb emberé, ugyanis a következő személyek furcsa halálukkal írták be magukat a történelembe. Hiszen sokféleképpen el lehet érni, hogy emlékezzenek ránk: jó családba születünk, úttörő találmányt alkotunk, sikeres céget alapítunk, különleges műalkotást hozunk létre... vagy nevetséges módon halunk meg. Íme tehát a legabszurdabb történetek!

Franz Reichelt osztrák szabó és feltaláló volt, aki inkább tragikomikus haláláról, mintsem a találmányáról vált ismertté. A férfi ugyanis olyan ejtőernyőkön dolgozott, amelyekkel meg szerette volna menteni a bajbajutott pilóták életét. Innovációját először bábukon tesztelte, melyeket 5. emeleti lakásának ablakából dobált ki, de azok hatalmas csattanással értek földet. Reichelt azonban arra a következtetésre jutott, hogy az ejtőernyő biztosan működne valódi emberrel és nagyobb magasságból, ezért 1912 februárjában levetette magát a párizsi Eiffel-torony tetejéről, a találmánya viszont így sem működött.

Megbotlott a saját szakállában

Rengeteg férfi bajlódik manapság a szakállnövesztéssel, ez a sztori azonban gyorsan a kedvüket szegheti. Hans Steininger egy 16. századi osztrák polgármester volt, aki tekintélyes tisztsége mellett hosszú, 1,4 méteres szakálláról vált ismertté, amivel a padlót söpörte. Ezért úgy próbált könnyíteni a helyzetén, hogy az arcszőrzetét egy övtáskában hordta. Egy kora őszi napon azonban Braunauban tűz ütött ki, ami kezdte felemészteni a várost. A tűzoltásban Steininger is próbált segédkezni, de a nagy sietségben megfeledkezett a szabadon hagyott szakálláról, megbotlott benne, legurult a lépcsőn, és kitörte a nyakát.