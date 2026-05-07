A horoszkóp szerint ez a 3 csillagjegypáros szakítani fog, mielőtt véget ér a május

A horoszkóp idén májusban negatív energiákat jósol pár csillagjegy életébe. Olyan feszültségek üthetik fel a fejüket, amelyeket már nem lehet egyszerűen a szőnyeg alá söpörni. Ennek a három párosnak lesz a legnehezebb az elkövetkezendő időszak – akár véget is érhet a szerelem, ha nem elég óvatosak!

A horoszkóp szerint ezeknél a csillagjegyeknél nagy az esélye a szakításnak 2026 májusában / Fotó: Prostock-studio / shutterstock

A horoszkóp szerint megterhelő időszak következik.

Május végével több csillagjegypáros is búcsút inthet egymásnak.

Ez a 3 kapcsolat van a legnagyobb veszélyben.

Májusi horoszkóp: 3 csillagjegypáros, akiknél szinte borítékolható a búcsú

Szűz és Nyilas csillagjegy

Alapvetően jó dinamikája van a párosnak, hiszen amíg a Szűz precíz és megtervez minden közös percet, addig a Nyilas spontaneitásával dobja fel a kapcsolatot. Az ellentét általában izgalmat szül kettejük között, de az elkövetkezendő hetekben inkább feszültségforrásként jelenik meg az életükben.

A Szűznek most kiszámíthatóságra és lelki támaszra lenne szüksége, amit a párja csak nagy erőfeszítések révén tud megadni neki. Emiatt a Nyilas elkezdi úgy érezni, hogy folyamatosan kritizálják, és bármit is tesz, nem tud megfelelni a Szűz elvárásainak. Májusban az apró viták gyorsan szakítás közeli konfliktusokká nőhetik ki magukat, ha nem tanulják meg egyenesen kommunikálni egymás felé a problémáikat.

Ikrek és Skorpió csillagjegy

A Skorpió életében egy nyugodt időszak következik. A szezonban még fontosabbá válik számára az intimitás és párja közelsége, mint általában, ezért nagyobb figyelmet igényel tőle. Azonban az Ikrek nehezen veszi észre ezt szerelmén. Eltakarja szemét a könnyed, szórakozott jelleme.

Ahogy május vége felé közelednek, a Skorpió kontrolligénye a tetőfokára hághat. Teljes érzelmi kapcsolódásra vágyik, de az Ikrek egyre fojtogatóbbnak érzékeli a kapcsolatukat. Ha nem veszik észre időben, mi történik velük, egy drámai és nagy fájdalmakkal járó szakítással kell szembenézniük.

Kos és Rák csillagjegy

A horoszkóp szerint a Kos erőre kap 2026 májusában. Egyre lendületesebbé és függetlenebbé válik, amit viszont a Rák bizonytalanságként él meg. Érzékenysége miatt ezekben a hetekben sokkal nehezebb lesz dűlőre jutniuk a felmerülő problémák kapcsán. Nem találják a közös hangot és energiát.