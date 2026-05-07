Egri feleséggyilkosság: „Nem engedem apát majd anya mellé temetni”

Megtörve, egymást támogatva kísérte utolsó útjára Dóra és Szilvia édesanyját a 62 éves Ágnest csütörtökön (május 7.) az egri temetőben. Hamvait az urnafalba temették, amit végül lezártak és köré virágokat helyeztek. A temetésen egy maréknyi ember vett részt, ám Ágnes férje, Ignác rokonai nem jelentek meg. A szertartás után kollégánk Dórával beszélgetett, aki elmondta, mit tenne, ha a jelenleg börtönben lévő édesapja is meghalna. A feleséggyilkosság alaposan megrázta az ismerősöket, rokonokat.

Egri feleséggyilkosság áldozatának a temetése Fotó: Bors

Egri feleséggyilkosság: „Legszívesebben egy fához kötözném”

Nyugalom és szeretet – ez érződött a gyászolókon, akik megjelentek, hogy örök búcsút vegyenek a tragikus körülmények között elhunyt Ágnestől. Ahogyan azt a Bors megírta, az asszonyt a saját férje, Ignác ölte meg a lakásukban még április 20-án. A férfi épp bevásárlásból jött haza, amikor meghallotta, hogy a nő telefonál valakivel. Féltékenységében megfogta a szobában lévő dísztéglát és megütötte vele Ágnest. A nő azonnal meghalt, ám Ignácnak ez nem volt elég. Lányuk, Dóra elmondása szerint apja addig verte az édesanyja fejét, amíg abból már semmit sem volt felismerhető. Ezután sem állt le, ugyanis magához vette a fémből készül 50 centis cipőkanalukat és meggyalázta vele a nő holttestét. Ignác maga hívta a rendőröket, akiket végül nem engedett be a lakásba. A hatóság embereinek be kellett törniük az ajtót, így tudták a férfi elfogni.

Lányuk, Dóra és párja volt az, akiknek össze kellett takarítaniuk a lakásban az eset után. Elmondása szerint még a plafonról is csöpögött a vér… A fiatal lány lapunknak azt mondta, édesanyja végre nyugalomban van, már nem fáj neki, nem bánthatja az apja. Ugyanis kiderült: már egy évvel ezelőtt is megtámadta a nőt, de akkor nem indult eljárást, ugyanis az anyja nem tett feljelentést. Kollégánk a temetés után beszélgetett Dórával, akit arról kérdezett, ha meghalna az apja, akkor az édesanyja mellé temetik-e majd.

Dóra – középen – nem akarja engedni, hogy egyszer majd az apja az anyja mellé kerüljön a sírba

Fotó: Bors

Én legszívesebben kikötném apát egy fához!

– kezdte Dóra.

"Biztos, hogy sosem fog anya mellé kerülni, hogy még holtában is vele legyen. Én nem is akarom őt eltemetni majd, így nem tudom mi lesz vele. Az biztos, hogy a korára való tekintettel ő a börtönben fog meghalni" – tette hozzá.