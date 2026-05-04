A Vénusz felkavarja az állóvizet: ezekre a csillagjegyekre napokon belül rátalál a szerelem!

Nagy változásokat él meg három csillagjegy a következő napokban-hetekben!
A Vénusz, a szerelem bolygója felkavarja az állóvizet. Akik eddig apró szikrákat hajszoltak, most egész más szemmel tekintenek a szerelemre, és a megállapodást, a biztos párkapcsolatot helyezik előtérbe. A horoszkóp nem hazudik: akik helyet kaptak ezen a listán, azok a csillagjegyek bizony igaz, mély szerelemre lelhetnek május első felében.
A szerelem bolygója a 11. házadban tartózkodik, mely a barátokért, a közösségekért, az álmokért és a célokért felel. Épp ez utal arra, hogy a Rákokra nem véletlenszerűen talál rá a szerelem: sokkal valószínűbb, hogy valaki olyan kerül közelebb hozzájuk, akit már eddig is ismertek, aki eddig is ott volt az ismerőseik közt. Sőt, az is lehet, hogy egy erős alapokon nyugvó barátságból bontakozik ki a szerelem.
A szerelem bolygója a Bak ötödik házán halad át, mely többek közt a romantikáért felel. A Bakok eleve olyan embereket vonzanak, akik ahelyett, hogy játszmákat játszanának, komoly kapcsolatra vágynak, ez pedig most még jobban felerősödik. E jegy nem egyszerűen randizni akar: egy olyan partnerre vágyik, akivel felépítheti a maga kis birodalmát. Most egyetlen feladat vár a Bakokra: ne engedjenek az elvárásaikból! Az univerzum ugyanis épp most tartogat valaki olyat számukra, aki tökéletes lehet.
A szerelem bolygója hazaérkezett, aminek köszönhetően a Bikák kisugárzása soha nem látott szintet ér el: magabiztosságuknak köszönhetően egyszerűen vonzzák az ellenkező nemet. Ők a partner, aki azt a békét, megnyugvást tudja nyújtani, amire mindenki vágyik legbelül.
