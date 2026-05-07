„Na szia, mentő!" – különleges kitüntetést kapott az életmentő kis hős

Tavaly év végén futótűzként futott mindenütt végig a kis Filip Medárd története, aki a 112-őt tárcsázta, amikor nem tudta felkelteni az édesanyját. Ekkor hangzott el az azóta már ikonikussá vált "Na szia, mentő" mondat is, ami azóta mondhatni önálló életre kelt.

"Na szia, mentő!" – különleges elismerésben részesült a kis Filip Medárd

A Life.hu számolt be arról: a most ötéves, cukorbeteg édesanyja életét megmentő Filip Medárd nem akármilyen elismerésben részesült. A Magyar Vöröskereszt Életmentő Érdemérme a szervezet egyik legnagyobb kitüntetése. Ezt kapta most meg a gyermek, akinek hősiességét sokan tekinthetik követendő példának.

A kitüntetést minden évben azoknak a hétköznapi hősöknek ítélik oda, akik valamely baleset vagy veszélyhelyzet következtében életveszélyes állapotba került embertársukon segítenek, a szakszerű ellátás kiérkezéséig biztosítják a bajba jutott személy állapotát és ezzel megmentik az életét. Az Érdemérmet május 6-án, a Magyar Nemzeti Múzeumban, a Magyar Vöröskereszt megalakulásának helyszínén vehette át Medárd és édesanyja, a Vöröskereszt Világnapjának és a Magyar Vöröskereszt megalapításának 145. évfordulójának ünnepén.

Medi egyébként a legfiatalabb kitüntetett, aki átvehette az érdemérmet.