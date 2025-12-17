A 2026-os év sorsfordító lesz – Az asztrológus szerint erre számíthatnak a csillagjegyek

A horoszkóp rengeteg mindenre választ adhat, sőt még azt is megjósolhatja, hogy milyen lesz számodra a következő év. Vajon rengeteg akadállyal kell megküzdened vagy felhőtlen boldogság vár majd rád? A szakértő most feltárja jövőd titkait!

A horoszkóp alapján szakértő tárta fel jövőd titkait.

Fotó: Getty Images

Az egyik legsokoldalúbb csillagjegy különösen mozgalmas évnek néz elébe.

A részletekre leginkább hangsúlyt fektető csillagjegy megtanulhat kompromisszumot kötni.

Az óriási szabadságszellemmel felruházott csillagjegy számára a 2026-os év váratlan fordulatokat tartogat.

Horoszkóp: az asztrológus szerint hatalmas fordulatok és váratlan események színesítik a 2026-os évet

A témával kapcsolatban Borsos Imola asztrológust és önismereti mentort kérdeztük, aki nemcsak az árulta el, hogy mire számíthatnak a csillagjegyek 2026-ban, hanem egy-egy tanáccsal is ellátta őket. Azonban annak érdekében, hogy a legpontosabb képet kapd a jövődet illetően, a Napjegyeden kívül érdemes elolvasnod az Aszcendensedhez és a Holdjegyedhez tartozó előrejelzést is! A horoszkóp pontosításához használd az Astronet Személyes horoszkóp kalkulátorát, amihez KATTINTS IDE.

Mire számíthatnak a Kos csillagjegyűek?

2026-ban arra kényszerülhetnek, hogy tisztázzák kapcsolati határaikat és levágják a mérgező kötődéseiket. Sok Kos szakmailag új irányba mehet el a karrierje területén, vagy például külföldi lehetőséget kaphat. A tavaszi és nyári hónapokban érzelmileg sokkal jobban elmélyülhetnek, és nyitottabbá válhatnak a valódi intimitásra. Őszre azonban stabilabb anyagi alapokat teremthetnek, mert elengedik a szétszórtságot, ami miatt tudatosabban építhetik a jövőjüket.

Tanácsom: tanulják meg, hogy nem kell mindig mindent egyedül megoldani, idén az együttműködés lehet a kulcs a sikerhez és az eredményességhez.

Milyen lesz a 2026-os év a Bika csillagjegyűek számára?

Mély belső átalakuláson mehetnek át, ahol a megszokott biztonságérzet több ponton meginoghat. Az év első felében váratlan felismerések érik őket, és olyan helyzetekben találják magukat, ahol el kell engedniük régi kapaszkodóikat. Tavasztól felerősödik a lelki tisztulás, és felszínre kerülnek olyan érzelmek, amelyeket eddig félretoltak. Nyárra egyre tudatosabban látják, milyen kapcsolati és önértékelési mintákból kell kilépniük ahhoz, hogy erősebbek legyenek. Az év második fele már stabilabb, és végre érzik, hogy kézben tartják a sorsukat. Ősszel és télen megszilárdul bennük az új irány, amit már nem félelemből, hanem önbizalomból választanak.