A 2026-os év sorsfordító lesz – Az asztrológus szerint erre számíthatnak a csillagjegyek

A horoszkóp rengeteg mindenre választ adhat, sőt még azt is megjósolhatja, hogy milyen lesz számodra a következő év. Vajon rengeteg akadállyal kell megküzdened vagy felhőtlen boldogság vár majd rád? A szakértő most feltárja jövőd titkait!
A témával kapcsolatban Borsos Imola asztrológust és önismereti mentort kérdeztük, aki nemcsak az árulta el, hogy mire számíthatnak a csillagjegyek 2026-ban, hanem egy-egy tanáccsal is ellátta őket. Azonban annak érdekében, hogy a legpontosabb képet kapd a jövődet illetően, a Napjegyeden kívül érdemes elolvasnod az Aszcendensedhez és a Holdjegyedhez tartozó előrejelzést is! A horoszkóp pontosításához használd az Astronet Személyes horoszkóp kalkulátorát, amihez KATTINTS IDE.
2026-ban arra kényszerülhetnek, hogy tisztázzák kapcsolati határaikat és levágják a mérgező kötődéseiket. Sok Kos szakmailag új irányba mehet el a karrierje területén, vagy például külföldi lehetőséget kaphat. A tavaszi és nyári hónapokban érzelmileg sokkal jobban elmélyülhetnek, és nyitottabbá válhatnak a valódi intimitásra. Őszre azonban stabilabb anyagi alapokat teremthetnek, mert elengedik a szétszórtságot, ami miatt tudatosabban építhetik a jövőjüket.
Tanácsom: tanulják meg, hogy nem kell mindig mindent egyedül megoldani, idén az együttműködés lehet a kulcs a sikerhez és az eredményességhez.
Mély belső átalakuláson mehetnek át, ahol a megszokott biztonságérzet több ponton meginoghat. Az év első felében váratlan felismerések érik őket, és olyan helyzetekben találják magukat, ahol el kell engedniük régi kapaszkodóikat. Tavasztól felerősödik a lelki tisztulás, és felszínre kerülnek olyan érzelmek, amelyeket eddig félretoltak. Nyárra egyre tudatosabban látják, milyen kapcsolati és önértékelési mintákból kell kilépniük ahhoz, hogy erősebbek legyenek. Az év második fele már stabilabb, és végre érzik, hogy kézben tartják a sorsukat. Ősszel és télen megszilárdul bennük az új irány, amit már nem félelemből, hanem önbizalomból választanak.
Tanácsom: keressék minden helyzetben azt, ami valóban felszabadítja őket, a valódi biztonságérzet az önazonosságból fog megszületni, nem a kontrollból.
Az évük tele lehet váratlan szellemi fordulatokkal és hirtelen felismerésekkel. A kommunikációjuk intenzívebb lehet, viszont könnyebben kapcsolódhatnak azokhoz, akik inspirálják őket. A kapcsolataikat rendezhetik, és kimondhatnak régóta magukban érlelt gondolatokat. Belső átrendeződésre számíthatnak, új nézőpontokra ébredhetnek, de ezek néha feszültséggel járhatnak. Az év végére érdemes figyelniük a belső egyensúlyra, és időt szánni arra, hogy átgondolják a céljaikat, így a lehető legtöbbet hozhatják ki a lehetőségeikből.
Tanácsom: fontos, hogy a változásokat tudatosan kezeljék, ne hagyják, hogy a váratlan események bármitől eltántorítsák őket.
A Rákoknak az elmúlt évek sok nehézséget hordoztak magukban, így – számukra is meglepő módon – ez az év elhozhatja a valódi önismeretet és az érzelmi stabilitást, amikor a múlt tapasztalatai új megvilágításba kerülnek. A kapcsolataikban előfordulhatnak feszültségek és félreértések, de ezek lehetőséget adnak a tisztázásra és a határaik megerősítésére. A nyár intenzív időszakot ígér, amikor a kommunikációjukban és a személyes céljaikban egyensúlyt kell teremteniük. Az év során számos kihívással találkozhatnak, de mindegyik helyzet hozzájárul a fejlődésükhöz és a belső erejük növeléséhez. Az ősz segítheti őket a tapasztalatok integrálásában, stabil alapokat teremtve a jövőre.
Tanácsom: hallgassanak a belső intuíciójukra, és ne engedjék többé, hogy a külvilág nyomása elbizonytalanítsa őket.
2026 az önkifejezés és a személyes célok éve lesz nekik, tele váratlan fordulatokkal és lehetőségekkel. Megújulhat a perspektívájuk a kapcsolataikban és a mindennapi döntéseikben, segítve, hogy tisztábban lássák, mi az, ami igazán fontos számukra. A nyár folyamán a kreatív energiájuk és a személyes ambícióik támogatást kaphatnak, különösen az újhold és a teljes Napfogyatkozás idején, amikor is érdemes lehet nekik új projekteket indítani és lezárni a régieket. A kapcsolatokban és a munkában előfordulhatnak feszültségek, de ezek lehetőséget adnak a belső fejlődésre. Az ősz a stratégiai gondolkodásról és a türelemről szólhat, amikor a váratlan akadályok próbára tehetik a kitartásukat, az év végére azonban sokkal tudatosabbak, magabiztosabbak és céltudatosabbak lehetnek
Tanácsom: hallgassanak a belső hangjukra, merjenek kezdeményezni, és ne aggodalmaskodjanak a kihívások miatt, hanem használják fel azokat a fejlődésre.
Az önismeret és a tudatosság éve lesz számukra 2026, tele fordulópontokkal és lehetőségekkel. A személyes céljaikban és emberi kapcsolataikban megláthatják végre mi az, ami igazán fontos és lényeges. A kommunikáció és a döntések terén a rugalmasság és a részletekre való figyelem lehet kulcsfontosságú. Lehetnek olyan feszültségek az életükben, főként nyár felé, ahol kiélhetik a kreativitásukat a problémamegoldó képességeiken keresztül, és ezáltal a kapcsolataik is fejlődhetnek másokkal, hiszen megtanulhatnak kompromisszumot kötni úgy, hogy közben kiállnak a saját elképzeléseik mellett. Ezáltal a jövőbeli elképzeléseik más megvilágításba helyeződhetnek és év vége felé lendületet kaphatnak a terveik megvalósításához.
Tanácsom: vegyék elő a kreativitásukat és merjenek az eddig megszokott rendtől eltérni, mert sok újdonságot tapasztalhatnak meg önmagukkal kapcsolatban, ha rugalmasabbá válnak.
Erősen ráhelyezhetik a fókuszt a karrierjükre és ezzel összefüggésben a családi hátterükre, mivel idén minden arról szólhat, hogy stabil alapokat teremtsenek. Sok korábbi döntést újra kell gondolniuk, mert a nyári Merkúr retrográd felszínre hozhatja a félbehagyott ügyeket és a tisztázatlan szálakat, vagy a belső elvárásaikat önmagukkal szemben. Munka terén nagyobb felelősséget kaphatnak, ez most végre előrelépést is jelenthet számukra. Megnőhet bennük az igény a biztonságra és a kiszámíthatóságra, ami a kapcsolataikat és főleg a párkapcsolatot illeti. Anyagi téren a növekedés, gyarapodás lassabb lehet, de annál biztosabb. Az év végére egyértelművé válhat, hogy kivel tudnak hosszú távon építkezni és kitől kell végleg elszakadni.
Tanácsom: ne kapkodjanak, ha lassulásra kényszerítik őket a körülmények, az azért van, hogy végre tartós, stabil életet tudjanak kialakítani, ami nem csak esztétikus, hanem biztonságos is.
Mély érzelmi tisztulás és átalakulás várható, különösen a tavaszi időszakban, amikor a múltból eredő régi érzések és lezáratlan helyzetek, kapcsolatok újra felszínre kerülnek. A nyár csendesebb lehet, viszont intenzív érési folyamatot indít el, amelyben egyre tisztábban láthatják kapcsolataik valódi dinamikáját. Ősszel felerősödhetnek azok a minták, amelyek eddig visszatartották a határozott önkifejezéstől, és most már nem tudnak elmenni mellettük. Ez az időszak szembesítheti őket azzal is, hol engedtek másoknak túl nagy teret a saját határaik rovására. Az év vége felé viszont már stabilabbak, letisztultabbak lehetnek, amelyben magabiztosabban képviselik, kik ők és mire van szükségük.
Tanácsom: ne féljenek kimondani azt, amit eddig magukban tartottak, mert 2026-ban a tiszta kommunikáció lehet a legnagyobb hatalmuk.
Ez az évük az irányváltásról szólhat, és több energiát fektethetnek az útkeresésbe, ami által megkérdőjelezhetik az eddigi nézeteiket, hitrendszereiket. Ennek következtében pedig a gondolkodásuk és a kommunikációs stílusuk is teljesen megváltozhat. A tavasz különösen erős felismeréseket hozhat az otthoni ügyeket, a családot és a személyes gyökereket illetően, miközben egy fontos érzelmi tetőpont május végén új útra terelheti őket. Mély belső munka indulhat el bennük kapcsolati és bizalmi szinteken, és olyan témák kerülhetnek felszínre, amelyek régóta befolyásolták őket a döntéseikben. Ősszel tisztázhatják, mik a céljaik, milyen tanulmányokat szeretnének folytatni, hova utaznának el, és ekkor végre összeállhat, merre szeretnének hosszú távon tartani. Év végén egy gyors, döntésekkel teli időszak zárja az évet, amely megnyitja az új kezdetek felé a lehetőségek tárházát.
Tanácsom: gondolják át alaposan a döntéseiket, ne kapkodjanak, mert a megfontoltság eredményesebb lehet, míg a meggondolatlanság során elcsúszhatnak a banánhéjon.
Év elejétől kezdve egyre tisztábban rajzolódik ki, merre szeretnének haladni hosszú távon, ezáltal teljesen újrahuzalozhatják a valóságukat. A tél és a kora tavasz olyan döntések elé állíthatja őket, amelyek az anyagi stabilitást, a munkahelyi irányokat és a személyes felelősségvállalást érintik. A nyár mélyebb érzelmi és kapcsolati átrendeződést hoz, különösen a túlterhelés, a lojalitás és a határok témájában. Ősszel azonban végre összeállhat a nagyobb kép, és több Bak érezheti majd úgy, hogy meg van a lehetőség, hogy új szerepbe vagy pozícióba lépjenek a világban, akár szakmailag, akár társadalmilag, akár családi szinten. Év vége közeledtével fontos lezárások és új kezdetek rajzolódhatnak ki, amelyek hosszú távon meghatározzák majd a következő éveiket.
Tanácsom: haladjanak következetesen előre, mert 2026-ban minden apró, tudatos lépés összeadódik és stabil jövőt teremt.
Mivel ők azok, akiknek 2023 óta az életük 180 fokos fordulatot vett és teljesen a feje tetejére állt, 2026-ban végre ez az időszak lezárulhat és kiléphetnek ebből a ciklusból, de már sokkal nagyobb bölcsességgel, tapasztalati előnnyel. Egyrészt a karrierjükben kaphatnak nagyobb figyelmet, reflektorfényt tele sikerélménnyel és eredménnyel, másrészt pedig az önkifejezésük is láthatóbbá válhat, ráléphetnek az önazonosság azon útjára, ahol már úttörővé válhatnak valamiben. Erősebb fordulatra február közepe felé számíthatnak, amiben kiderülhet számukra, hogy mi az, ami nem szolgálja az önazonosságukat és a fejlődésüket, s mi az, amivel már egyáltalán nem tudnak azonosulni. Ekkor meghozhatnak egy fontos döntést, mely augusztus környékén érhet be. Mivel önmagukat a legmélyebb szinteken feltárhatják, teljesen újradefiniálhatják az egész életüket.
Tanácsom: ne féljenek elengedni azt a maradék dolgot is, ami már csak feszélyez, mert 2026-ban minden üresen maradó helyet olyan lehetőségek tölthetnek be, amelyek valóban méltóak hozzájuk.
Abszolút az önvizsgálattal, a lelki tisztulással és ezt követően a fokozatos megerősödéssel kell számolniuk, különösen az év első hónapjaiban, amikor régi kommunikációs és kapcsolati minták rendezésére kapnak lehetőséget. Ahol korábban nem kommunikáltak tisztán, őszintén, ott most jóvá tehetik mindezt és javíthatnak magukon. A február végi időszakban visszahúzódásra kényszerülhetnek, de épp ez vezeti el őket ahhoz, hogy tisztábban lássák a saját szükségleteiket és határaikat. Március már megkönnyebbülést hozhat, új erőt és belső stabilitást építve, amely segíthet tiszta irányt adni az év további részében. Tavasszal friss ötleteik lehetnek, amik váratlan fejlődési lehetőségeket mozdíthatnak meg, különösen pénzügyi és kommunikációs területeken. Az év közepén már érzelmileg is ráncba szedhetik magukat, miközben a mindennapok ritmusa is harmonikusabbá válhat. Év végére már jóval felszabadultabbak lehetnek.
Tanácsom: adjanak időt maguknak az érzelmeik megélésére, amit a helyzetek kiváltanak belőlük, ne meneküljenek ennek a valósága elől és legyenek türelmesebbek önmagukkal, mert ebben az évben minden rendeződhet, ami korábban problémát okozott.
Az alábbi videóból megtudhatod, mi fogja jellemezni a 2026-os évet:
