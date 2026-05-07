Kiakadtak a rajongók: A Bridgerton főszereplőjét szinte teljesen kihúzták a folytatásból!

Az idei streamingszezon évkezdése másról sem szólt, csak a két felvonásban megjelenő A Bridgerton család 4. évadáról. A rajongók árgus szemekkel figyelték, miként teljesedik be Benedict Bridgerton és Sophie Baek szerelme, és a februári évadfinálé óta az várják, mikor jön értesítés a Netflixtől, hogy máris itt az új évad. Erre viszont még várni kell, ám addig sem maradunk izgalmas háttérinfók nélkül. Ezúttal a sorozat Penelope Bridgertonja, Nicola Coughlan rántotta le a leplet az 5. évadról.

A Bridgerton család 4. évadának februári befejezése óta mindenki a folytatást várja (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Újabb Bridgerton-karakter lett jegelve

Egy sorozat folytatására várva folyamatosan felmerül a fanokban az a kérdés, hogy vajon minden szereplő visszatér-e. A Bridgerton esetében sincs ez másként, melynek várva várt 5. évadáról, valamint annak szereposztásáról most Nicola Coughlan szolgált meghökkentő kulisszatitkokkal. A súlya és testalkata miatt számtalanszor a figyelem középpontjába kerülő fiatal színésznő ugyanis egy podcastben elárulta, noha már javában készül a következő felvonás, és ő maga is benne lesz, sajnos közel sem annyit, mint arra sokan számítottak.

Az 5. évad forgatása már elkezdődött. Én ugyan nem leszek benne túl sokat, de persze örömmel térek vissza. Nagyon jó dolgom volt, hiszen csak pár napra kellett beugranom [a forgatásra], de a többiek nagyon-nagyon keményen dolgoznak

– mondta Coughlan.

Nicola Coughlan alig fog feltűnni a Bridgerton 5. évadában (Fotó: Netflix)

Őket száműzték eddig a Bridgerton-házból

Egyébként nem példátlan a Bridgerton alkotóitól, hogy egy fontos mellékszereplőt parkolópályára száműznek. A sikerszéria története során erre már több alkalommal is sor került. A Simon Bassetet alakító Regé-Jean Page például hiába számított mindenki kedvenc szépfiújának még az első évadban, a show kreátorai könyörtelenül kigyomlálták a következő fejezetből.

A Hastings család feje mellett Phoebe Dynevor, azaz Daphne Basset is hasonlóan keserű sorsa jutott, bár neki legalább még a második évadban is jutott némi képernyőidő, de karakterét kegyetlenül lefokozták, és a feledés homályába merült.

Regé-Jean Page és Phoebe Dynevor is hamar búcsúzott a sorozattól, a rajongók nagy bánatára (Fotó: Netflix)

Nicola Coughlan helyzete azért nem ennyire drasztikus. A magyar tetoválóművész által a napokban kipingált színésznő valószínűleg a 4. évados, Jonathan Bailey által megtestesített Anthony Bridgertonhoz hasonló szituációban találja magát, azaz fel-felbukkan, de igazából olyan lesz, mintha ott se lett volna. Ez viszont elég ahhoz, hogy már most felpaprikázza az 5. felvonást türelmetlenül váró rajongóbázist, akik nem féltek kifejezni nemtetszésüket, hogy ismét háttérbe szorították az egyik kedvenc szereplőjüket.

Tiszta szívemből utálom, hogy ezt csinálják a sorozatommal! Remélem, legalább valami normális magyarázatot adnak arra, hogy az egyik legjobb karaktert így »kicsinálják«

– írta az egyik feldühödött fanatikus Redditen.